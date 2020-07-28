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Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Кирилівці Запорізької області 28 липня була сильна злива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.

"28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, які є в низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії", - сказано в повідомленні.

Водночас, дорога між смт Кирилівка і с. Степок не затоплена, рух безперешкодний.

Рятувальники за допомогою плаваючих мотопомп відкачують воду.

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Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС 01
Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС 02
Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС 03
Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС 04

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Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС 05
Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС 06
Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС 07
Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС 08
Фото: zp.dsns.gov.ua

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Автор: 

курорт (97) негода (760) відпочинок (231) Запорізька область (3731) ДСНС (5150)


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Топ коментарі
+13
не був і не поїду, совкцькі будки.. жах.
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28.07.2020 20:50 Відповісти
+7
Если не читать заголовок можно подумать шо это животноводческий комплекс или хижины вьетнамцев времён одноименной войны..
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28.07.2020 21:30 Відповісти
+6
Медузы.. морские блохи, цены, коронавирус.. а теперь еще и это... "Курортный сезон" одним словом.
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28.07.2020 20:49 Відповісти
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Сочувствую отдыхающим. Хоть морж там и не ахти ...и траванулись на базе как- то их суперкухней ...
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28.07.2020 20:36 Відповісти
Морэ*
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28.07.2020 20:37 Відповісти
нормальное там море, получше черного, и песчаные пляжи везде. Вот пресная вода плохая там, это факт.
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28.07.2020 20:49 Відповісти
В магазинах продается нормальная вода.
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28.07.2020 22:26 Відповісти
Правда?
Море - грязная, мелкая лужа.
Вокруг степь да степь кругом.
Развлечения только, как в убогом пионерском детстве - налови марлей креветок, побегай в маске на четвереньках за камбалой, выстрогай шото из палки (если найдешь).
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29.07.2020 02:16 Відповісти
Когда и где вы были?
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29.07.2020 17:11 Відповісти
Бердянск, Геническ, Арабатка. Все до середины 90-х.

Азовское море и окрестности с тех пор лучше не стали. Украинцы с тех пор тоже лучше не стали.

Более того, уже два месяца подруга с мужем живет в крутом санатории на Арабатке. В момент, когда границы были закрыты, я от безнадеги даже начал подумывать насчет того, чтобы ломануться к ним туда.
Но потом они сбросили фотографии и я понял, что я в такое поеду только, если везде, кроме Азовского моря, будет ядерная пустыня.
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29.07.2020 20:40 Відповісти
не був і не поїду, совкцькі будки.. жах.
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28.07.2020 20:50 Відповісти
Да всякие там есть, на любой вкус и карман.
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28.07.2020 21:00 Відповісти
Не едет) если машину жалко!
Был в прошлом году... Дорога п...ц!
Проще по бензу 2 раза смотнутся в Одессу)
Хотя море там супер...
Теплое шо капец...но рыбы галяк!
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28.07.2020 21:07 Відповісти
Из Днепра вполне нормальная дорога. Есть очень хорошие базы с бассейнами, тихие, чистенькие и с отличными номерами. На рынке есть куча всяких шашлыков разных видов, плов и много чего. "Вина мира" с нормальным пойлом. Море мелкое и часто штормит, но чистое. Воздух чистый!
Да, море в Одессе супер. Моча и фекалии...
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29.07.2020 17:16 Відповісти
Вы его на зуб пробовали ? Сочувствую .....НО вы таки эксперт от бога
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29.07.2020 19:52 Відповісти
Я не идиот в ЭТО влазить...
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29.07.2020 19:55 Відповісти
напрасно. там очень даже неплохо, только ночью комаров много.
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28.07.2020 21:07 Відповісти
В этом году немного.
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28.07.2020 21:13 Відповісти
Этого дерьма по всему Югу много . Предохраняйтесь ....панове
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29.07.2020 19:53 Відповісти
Медузы.. морские блохи, цены, коронавирус.. а теперь еще и это... "Курортный сезон" одним словом.
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28.07.2020 20:49 Відповісти
Что есть морские блохи ??
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28.07.2020 20:51 Відповісти
Да люди жалуются какие то микро рачки ( креветки) кусаются... Все это из за теплой зимы.
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28.07.2020 21:01 Відповісти
О бог ты мой,та эти рачки еще меня кусали лет 30 назад.И в Кирилловке,в Степановке тоже.И в Ботиево тоже самое было.
Я думал что може что-то новое появилось.
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28.07.2020 21:13 Відповісти
Гаммарус. Кусючий.Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6904
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28.07.2020 21:01 Відповісти
Этого добра в Кирилловке валом)
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28.07.2020 21:09 Відповісти
В совке им аквариумных рыб кормили.
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28.07.2020 21:13 Відповісти
Рыбок кормили дафнией, а эта хрень и сама рыбку съест. Я на такие рачки камбалу ловил.
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29.07.2020 17:47 Відповісти
И гаммарусом, точно помню.
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29.07.2020 18:49 Відповісти
Да нет, я не видел. Медузы попадаются.
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28.07.2020 22:27 Відповісти
Валом. Раньше в песке жили, теперь нагло плавают.
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28.07.2020 22:36 Відповісти
базы сплошной совок...
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28.07.2020 20:53 Відповісти
Ну это если за 100 грн в сутки
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28.07.2020 23:10 Відповісти
а шо в этих сараях есть и места подороже ?
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28.07.2020 23:36 Відповісти
Вам только сараи подходят? Сочувствую...
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29.07.2020 19:46 Відповісти
ну куда ж нам до вас, "миллиардеров" из заток и коблев...
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29.07.2020 22:25 Відповісти
Кроме этих сараев есть мини-отели с нормальными номерами (как и во многих других местах черного и азовского моря), просто их обычно не затапливает, страдают в основном сараи
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29.07.2020 21:10 Відповісти
Зато им завидуют крымчане.
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28.07.2020 20:55 Відповісти
деревья вырубили вот и за топило!
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28.07.2020 21:19 Відповісти
Где в Карпатах?
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28.07.2020 22:32 Відповісти
"ржу" по тому что когда в Карпатах было наводнение то писали что "вырубили лес" а про то что дожди валили почти 1,5 месяца день в день ни хрена!
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28.07.2020 22:52 Відповісти
Крысчане завидуют..
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28.07.2020 21:19 Відповісти
Такие скотобазы отдыха....пора топить..
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28.07.2020 21:20 Відповісти
А скот куда поедет в следующем году?
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28.07.2020 22:44 Відповісти
Скоту все- равно. В кустах тряпку натянули, ямку для нечистот вырыли - больше ничего не надо. Сам свидетель - тетка одна две недели «отдыхала» в комке на берегу - ночью зарывалась в водоросли, днём отрывалась - даже моя немецкая овчарка удивлялась такому событию. Быдлу - все равно, ползут на море даже если всего 20 грн в кармане - зато по дворам воруют всякие овощи и фрукты. Обсераются, конечно, гадят кругом - одним словом, поднимают экономику этих блошиных курортных местечек.
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29.07.2020 10:12 Відповісти
Если не читать заголовок можно подумать шо это животноводческий комплекс или хижины вьетнамцев времён одноименной войны..
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28.07.2020 21:30 Відповісти
Кирилловка? нет, не слыхал.
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28.07.2020 21:57 Відповісти
https://kirillovka.ks.ua/webcam-tropikanka/
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28.07.2020 22:34 Відповісти
Боженьки, какой скот ездить "отдыхать" в эти сараи?))
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28.07.2020 22:43 Відповісти
Украинский.
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29.07.2020 10:13 Відповісти
Разные базы там.
Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9031

Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3161

Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8261
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29.07.2020 01:10 Відповісти
Да хоть какие.
Вокруг же шаром покати - тоска зеленая. И море, как грязная лужа жабе по колено.
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29.07.2020 02:12 Відповісти
А вы шары катать хотите? Зачем вообще далеко ехать?
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29.07.2020 19:49 Відповісти
Например, чтобы вечером гулять не по пустыне, боясь вступи в оставленное землякками в кустах говно, а по средневековому европейскому городу.

Ну или, например, чтобы хотя бы 2 недели, не видеть отечественного жлобства и дебилизма.

Про сервис, отношение и цены я даже не говорю.
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29.07.2020 20:35 Відповісти
Листя забило радянські каналізації?
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29.07.2020 16:50 Відповісти
Канализация к дождевой воде никакого отношения не имеет. Льстьям забиваются ливневки,но на тех базах такая роскошь появится лет через 200,если и появится.
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29.07.2020 17:51 Відповісти
 
 