Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Кирилівці Запорізької області 28 липня була сильна злива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.

"28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, які є в низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії", - сказано в повідомленні.

Водночас, дорога між смт Кирилівка і с. Степок не затоплена, рух безперешкодний.

Рятувальники за допомогою плаваючих мотопомп відкачують воду.

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Фото: zp.dsns.gov.ua

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