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Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемиря, Дроздофілоносець русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Успішні переговори

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Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемиря, Дроздофілоносець русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Все зробив, як наказали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України"

Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемиря, Дроздофілоносець русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Жорстка позиція на переговорах з Путіним

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС

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Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемиря, Дроздофілоносець русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Правильна подача інформації

Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемиря, Дроздофілоносець русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Зе!Перемир'я

Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемиря, Дроздофілоносець русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

"Партнерські відносини"

Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемиря, Дроздофілоносець русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Щоб напевне

Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемиря, Дроздофілоносець русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Дрозофілоносець русского мира"

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Кадиров Рамзан (528) Пєсков Дмитро (1688) політика (4511) путін володимир (24103) фотожаба (13970)


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Топ коментарі
+104
Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, "Дроздофилоносец русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2154
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28.07.2020 21:11 Відповісти
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Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, "Дроздофилоносец русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5965
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28.07.2020 21:21 Відповісти
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Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7919
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28.07.2020 21:57 Відповісти
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Картина - "Самоутверждение".
Автор - Порохобот Алексеевич.
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28.07.2020 21:46 Відповісти
Підопитний-Сцикло Алєксандровіч
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28.07.2020 21:56 Відповісти
Сцикло Ссаныч
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29.07.2020 00:19 Відповісти
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1308
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28.07.2020 21:43 Відповісти
Голуб мира

Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6144
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28.07.2020 21:45 Відповісти
Хорошо,шо этот голупь не летает...
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29.07.2020 00:20 Відповісти
Зато лавки обссыкает ! 🤮🤮🤮🤮
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29.07.2020 16:31 Відповісти
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9110
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28.07.2020 21:45 Відповісти
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5663
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28.07.2020 22:24 Відповісти
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin https://twitter.com/slevo4kin/status/1288174086640799746 1 ч

- Данилыч, а может не будешь уходить?
- Вовочка, у меня чуйка, я ******** *****, бо скоро всех нас будут жестко *******.
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28.07.2020 23:00 Відповісти
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4380
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28.07.2020 23:33 Відповісти
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1577
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28.07.2020 23:37 Відповісти
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1365
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28.07.2020 23:41 Відповісти
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29.07.2020 12:48 Відповісти
Это 21-е перемирие с 2014 года. А ну слобайте чего-нибудь насчет предидущих, ну те что были до лета 2019 года!
Что СЛАБО? А ну да вам не за это деньги платят.
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29.07.2020 00:36 Відповісти
Это минимум 25-е перемирие.

При Порошенко их было 19.

После нарушения каждого из них Президент Украины заявлял на весь мир, что оно было нарушено российской стороной.

Ты хоть раз слышал такое от Зеленского ?
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29.07.2020 15:02 Відповісти
Напомните когда он делал эти заявления
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29.07.2020 16:23 Відповісти
Напоминаю - после каждого срыва перемирий российской стороной.
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29.07.2020 20:36 Відповісти
Цього ЗЕленого мерзотника, кремлівську Гниду, запроданця і ворога України треба гнати, або скрутити шию на Майдані. Такої сволоти наша країна ще не знала. Він клінічний дегенерат і наркоман. Від його гидкої харі і гнусавого голоса сіфілітіка хочеться блювати.
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29.07.2020 07:13 Відповісти
А от лоботомовані дебіли від нього в захваті!
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29.07.2020 08:33 Відповісти
Полностью с Вами согласна ,таких выродков нагло уничтожающих Украину ещё не было
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29.07.2020 16:36 Відповісти
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3331
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29.07.2020 10:06 Відповісти
Это пять
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29.07.2020 13:28 Відповісти
Зеленский это Павлик Морозов, который на врага работает. Забрал вооружение у ВСУ и оккупанты обстреливают Украинских солдат разоруженных. Зеленский организовал типа котел для ВСУ. Его должны судить на военном трибунале за преступления против ВСУ. Такое организовать - это нужно быть страшной гнидой! Хотя ему похер на ВСУ, если очевидно, что Зеленский играет на стороне врага и с позиции власти Украины. Это жесть! я не могу передать словами чувств злости, разочарования, и т.д. Просто изнутри эта вся несправедливость разрывает. Солдатов тупо поставил под стену расстрела и даже забрали дронов. Ну вот как это можно назвать??? это нарушения всех законов войны!!! Это убийство Украинской Армии! Предательство прямое Зеленским страны!!!
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29.07.2020 14:10 Відповісти
Заранее назначив , естественно по -рекомендации ***** предателей генералов - подрашистников
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29.07.2020 16:38 Відповісти
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2230
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29.07.2020 23:28 Відповісти
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