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Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Успішні переговори
Все зробив, як наказали
Жорстка позиція на переговорах з Путіним
Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС
Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс президента
Правильна подача інформації
Зе!Перемир'я
"Партнерські відносини"
Щоб напевне
"Дрозофілоносець русского мира"
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Топ коментарі
+104 Eispickel
показати весь коментар28.07.2020 21:11 Відповісти Посилання
+75 Scorpman Y
показати весь коментар28.07.2020 21:21 Відповісти Посилання
+72 KAISERWALD
показати весь коментар28.07.2020 21:57 Відповісти Посилання
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Автор - Порохобот Алексеевич.
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https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin https://twitter.com/slevo4kin/status/1288174086640799746 1 ч
- Данилыч, а может не будешь уходить?
- Вовочка, у меня чуйка, я ******** *****, бо скоро всех нас будут жестко *******.
Что СЛАБО? А ну да вам не за это деньги платят.
При Порошенко их было 19.
После нарушения каждого из них Президент Украины заявлял на весь мир, что оно было нарушено российской стороной.
Ты хоть раз слышал такое от Зеленского ?