Тактична авіація Повітряних сил відточує групову злітаність, повітряні бої та роботу з оперативних аеродромів, - Міноборони. ФОТОрепортаж
У 831-й бригаді тактичної авіації Повітряного командування "Центр" проходять планові польоти. Одна з авіаційних ескадрилій бригади готується до льотно-тактичного навчання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, відновлення навичок за видами льотної підготовки, групова злітаність у складі пари і ланки, повітряні бої групами на середніх і малих висотах - основні завдання поточного тижня.
"Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. Наземний персонал та льотний склад вкладаються у визначені терміни. Такі тренування та навички необхідні для виконання якнайшвидшого виведення авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, аби уникнути потенційних втрат від засобів повітряного нападу противника. Далі відточуємо роботу інженерно-авіаційних підрозділів та льотних екіпажів з інших – оперативних аеродромів", - розповів т.в.о. командира авіабригади полковник Олександр Мостовий.
Крім того, на базі винищувальної бригади льотний вишкіл відточують п’ятикурсники Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Вони уже отримали відповідні допуски та виконали тренувальні польоти на групову злітаність у складі пари. Наразі готуються до польотів на складний пілотаж на бойовому літаку Су-27.
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На фотографиях 831-я бригада тактической авиации или вся наша военная авиация?
Но каденция Порошенко была точно периодом коррупции и воровства.
Под этой статьей каждый высер соевых идиотов о том, что в статье описана зрада зрадная. Хотя, чего можно еще от этих идиотов ждать то...
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