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Тактична авіація Повітряних сил відточує групову злітаність, повітряні бої та роботу з оперативних аеродромів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У 831-й бригаді тактичної авіації Повітряного командування "Центр" проходять планові польоти. Одна з авіаційних ескадрилій бригади готується до льотно-тактичного навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, відновлення навичок за видами льотної підготовки, групова злітаність у складі пари і ланки, повітряні бої групами на середніх і малих висотах - основні завдання поточного тижня.

"Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. Наземний персонал та льотний склад вкладаються у визначені терміни. Такі тренування та навички необхідні для виконання якнайшвидшого виведення авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, аби уникнути потенційних втрат від засобів повітряного нападу противника. Далі відточуємо роботу інженерно-авіаційних підрозділів та льотних екіпажів з інших – оперативних аеродромів", - розповів т.в.о. командира авіабригади полковник Олександр Мостовий.

Крім того, на базі винищувальної бригади льотний вишкіл відточують п’ятикурсники Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Вони уже отримали відповідні допуски та виконали тренувальні польоти на групову злітаність у складі пари. Наразі готуються до польотів на складний пілотаж на бойовому літаку Су-27.

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Тактична авіація Повітряних сил відточує групову злітаність, повітряні бої та роботу з оперативних аеродромів, - Міноборони 01
Тактична авіація Повітряних сил відточує групову злітаність, повітряні бої та роботу з оперативних аеродромів, - Міноборони 02
Тактична авіація Повітряних сил відточує групову злітаність, повітряні бої та роботу з оперативних аеродромів, - Міноборони 03
Тактична авіація Повітряних сил відточує групову злітаність, повітряні бої та роботу з оперативних аеродромів, - Міноборони 04

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Тактична авіація Повітряних сил відточує групову злітаність, повітряні бої та роботу з оперативних аеродромів, - Міноборони 05
Фото: mil.gov.ua

Автор: 

авіація (4161) Міноборони (7475) оборона (4822) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+6
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5980
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29.07.2020 05:59 Відповісти
+5
Отличный фоторепортаж.

На фотографиях 831-я бригада тактической авиации или вся наша военная авиация?
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29.07.2020 02:20 Відповісти
+5
А якщо на веслах, то все пальне можливо скомуніздіть !!))
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29.07.2020 02:36 Відповісти
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Везде на фотках 1 самолет и взлетка бурьяном поросла ...Печально... не буду даже предполагать сколько литров , не кубов ТС потратили
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29.07.2020 02:15 Відповісти
Отличный фоторепортаж.

На фотографиях 831-я бригада тактической авиации или вся наша военная авиация?
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29.07.2020 02:20 Відповісти
В 2018 р. літали,але два роки вже не видко і не чути !!))
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29.07.2020 02:20 Відповісти
вчера поздним вечером л29 из-в сторону Чугуева пролетел над двором. Но поздно... может, "под шторкой" отрабатывал. Годы прошли, как керосин палили по нескольку заправок в день. Давно не летали...
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29.07.2020 06:58 Відповісти
Согласен при барыге и по 5 самолетов взлетало ... щас упор на катера
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29.07.2020 02:28 Відповісти
А якщо на веслах, то все пальне можливо скомуніздіть !!))
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29.07.2020 02:36 Відповісти
оттачивает как с-бать от линии соприкосновения, чтобы не попасть на санкции от зели, который печется за сабж русни...
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29.07.2020 02:42 Відповісти
вот я не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была точно периодом коррупции и воровства.
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29.07.2020 05:23 Відповісти
Та да.
Под этой статьей каждый высер соевых идиотов о том, что в статье описана зрада зрадная. Хотя, чего можно еще от этих идиотов ждать то...
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29.07.2020 06:32 Відповісти
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4822
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29.07.2020 05:57 Відповісти
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5980
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29.07.2020 05:59 Відповісти
Шо бандеривци, шо ленинцы - один чёрт. Боги разные.
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29.07.2020 08:53 Відповісти
Один корабель і один літак...
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29.07.2020 06:24 Відповісти
добре, хоч щось вдалося врятувати від мародерів
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29.07.2020 06:49 Відповісти
Читаешь - будто смотришь передачу "Служу Советскому Союзу". Немного разбавим актуальными новостями:
1. ОПУ готовится к снятию руководителя Счетной палаты Украины Валерия Пацкана. Причина - "избыточный" интерес к использованию денег из фонда борьбы с вирусом и обмен этой информацией с МВФ.
2. Министр экономического развития Петрашко анонсировал начало реорганизации государственного резерва Украины. Цель - скрыть факты хищений запасов.
Всем доброе утро.
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29.07.2020 06:45 Відповісти
источник твоих "новостей" єто телеканал медведчука или ригоанала макеенко?
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29.07.2020 07:28 Відповісти
Нет. Новости прямиком из закромов Родины. Они существенно оскудели за время "хозяйствования" зеленого непотреба.
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29.07.2020 07:56 Відповісти
жаль летать на металлоломе
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29.07.2020 06:54 Відповісти
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 753
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29.07.2020 07:04 Відповісти
Сашок, ты тупанул - на фотке французский "Мираж". Хотя тебе не впервой.
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29.07.2020 08:06 Відповісти
Печально.
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29.07.2020 07:07 Відповісти
Жаль що мародер за 5 років не купив ні одного літака у наших друзів американців
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29.07.2020 07:11 Відповісти
слушай, "мародера" уже год тягают иииии??? нашли чет? или не хотят посодить? даже тот сейнер шо вроде сгорел типо разведчик был сделан - бери и сади. Дубинский чуть не обосрался даже - вроде все есть шоб посадить - Зеля тоже "мародер" получается?
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29.07.2020 07:57 Відповісти
на первой фотографии хорошо заметно, что взлетка практически не используется - обычно сопла при взлете выжигают все до малейшей травинки...а здесь разве что буряк не колосится...
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29.07.2020 07:11 Відповісти
..судя по написанному Вами бреду... ВПП Вы видели только на картинке. Очередной вылезший из подвала *специЯлист*???? А в принципе ник и говорит о маразматическом состоянии особи...))))
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29.07.2020 09:32 Відповісти
дружок, я на военных аэродромах бывал не раз и могу сказать, что взлетка реактивных самолетов, как бы это сказать, всегда малость подкопченная...а вот ты, судя по написанному тобой бреду, максимум играл в каких-то симуляторах...
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29.07.2020 10:28 Відповісти
...дружок.... Мозг у тебя малость подкопченный!!!)))) То что ты.. называешь... малость подкопченной... это следы от резины...которые остаются при посадках. И торцы ВПП всегда имеют такой тёмный вид на бетонных ВПП. И .. маразматику вопрос... ))) Травинки вдоль полосы тоже выжигаются)))) соплами?)))) Ну и для *специЯлиста*. На фото остатки старой полосы. Или вернее рулёжной дорожки. Старой рулёжной дорожки. В авиации это называют РД. Аэродром, где было снято это фото... называется Миргород!!! И уж поверь.. маразматик...нет там на ВПП никакой травы...))) А это тебе... маразматик.... Траву на ВПП и на стоянках поищи...)))
https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&sxsrf=ALeKk02CPEedzkHZrLH9j0XlhrBz10j4_Q:1596034924955&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lijZVK3fq1dI9M%252CEL3Lpz7P20c_kM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kStbc54u5LJFwP0tFd82KASp_iE3w&sa=X&ved=2ahUKEwj43YC23fLqAhWKuIsKHax8DhEQ9QEwA3oECAkQEw&biw=1366&bih=657#imgrc=lijZVK3fq1dI9M
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29.07.2020 18:04 Відповісти
Як там з військовим стратегічним аеродромом під Одесою? Труханов віджав а тепер весь регіон відкритий та беззахисний.
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29.07.2020 08:17 Відповісти
ну да, а раньше там прям непреодолимая стена стояла...
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29.07.2020 08:28 Відповісти
Від Харкова до Одеси "народні" мери потихенько крок за кроком при потуранні влади в Києві знищують обороноздатність України та виконують план капітуляції який написаний в Кремлі.
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29.07.2020 08:21 Відповісти
Хорошо, что летают, но мне интересно другое, номер бригады, - 831. Это у нас столько бригад?
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29.07.2020 08:29 Відповісти
по названию дислокации - восьмой район третьей области сектора А
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29.07.2020 09:12 Відповісти
Спс, хотя чуток огорчен, думал у нас столько много бригад.
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29.07.2020 09:31 Відповісти
шот ни воздушных боев ни групповухи не видно....(
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29.07.2020 09:13 Відповісти
А зачем нам авиация, если нам путин запретил ***********?
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29.07.2020 09:20 Відповісти
Летали вчера над домом.
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29.07.2020 09:47 Відповісти
Ну про оперативні аеродроми це дуже сильно сказано.Там вже навіть бетонні блоки ВПП давно попродавали. Про інші споруди я навіть не кажу. Немає в нас авіації,а те, що ще і досі літає,так це заслуга техніків літаків,у яких золоті руки. Сумно...
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29.07.2020 13:38 Відповісти
 
 