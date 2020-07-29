Через прорив трубопроводу під проїжджою частиною біля Ради провалився асфальт. ФОТОрепортаж

Чергова аварія на інженерних мережах АТ "АК "Київводоканал" призвела до пошкодження дорожнього покриття на розі вул. Михайла Грушевського і вул. Шовковичної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КП ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор" у Facebook.

"У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району, працівниками КП "ШЕУ Печерського району" комунальної корпорації "Київавтодор" було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло з причини прориву трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20. В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття", - йдеться в повідомленні.

Наразі балансоутримувач інженерних мереж повідомлений, плануються ремонтні роботи з ліквідації цієї ситуації.

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Фото: Київавтодор/Facebook