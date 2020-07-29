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Через прорив трубопроводу під проїжджою частиною біля Ради провалився асфальт. ФОТОрепортаж

Чергова аварія на інженерних мережах АТ "АК "Київводоканал" призвела до пошкодження дорожнього покриття на розі вул. Михайла Грушевського і вул. Шовковичної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КП ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор" у Facebook.

"У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району, працівниками КП "ШЕУ Печерського району" комунальної корпорації "Київавтодор" було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло з причини прориву трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20. В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття", - йдеться в повідомленні.

Наразі балансоутримувач інженерних мереж повідомлений, плануються ремонтні роботи з ліквідації цієї ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять міст у Донецькій області залишаться без води через аварію трубопроводу

Через прорив трубопроводу під проїжджою частиною біля Ради провалився асфальт 01
Через прорив трубопроводу під проїжджою частиною біля Ради провалився асфальт 02
Через прорив трубопроводу під проїжджою частиною біля Ради провалився асфальт 03
Фото: Київавтодор/Facebook

Через прорив трубопроводу під проїжджою частиною біля Ради провалився асфальт 04

Автор: 

аварія (561) ВР (15044) дороги (3073) Київавтодор (277)


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Топ коментарі
+9
Я продолжу: " К сажалению никто не пострадал"
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29.07.2020 11:22 Відповісти
+8
та шоб вы провалились )))) - начинает действовать??? ))))
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29.07.2020 11:26 Відповісти
+6
там жеж подземный ход!!!
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29.07.2020 11:23 Відповісти
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Это диверсия от Кличко!
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29.07.2020 11:22 Відповісти
Великом продавил?
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29.07.2020 11:50 Відповісти
може когось і радує таке, проте це по всьому місту, не мерська справа цим займатися - то багато років тому все "неправильно" зробили...
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29.07.2020 11:54 Відповісти
Я продолжу: " К сажалению никто не пострадал"
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29.07.2020 11:22 Відповісти
там жеж подземный ход!!!
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29.07.2020 11:23 Відповісти
Для побега?
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29.07.2020 11:30 Відповісти
прямо в преисподнюю?
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Так вот ты какой прорыв Зевласти, прямо возле рабочего места
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29.07.2020 11:24 Відповісти
началось?!
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29.07.2020 11:24 Відповісти
Та нет, просто Сивохо обмочился.
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29.07.2020 15:43 Відповісти
Земля уходит из под ног, пора подумать может что то неправильно делаете?
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29.07.2020 11:24 Відповісти
Уже земля их не держит.
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29.07.2020 11:25 Відповісти
Это там, где Михо с вомбатом Насінням отхожую палатку ставили и труселя требовали от киевлян ?
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29.07.2020 11:26 Відповісти
"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, как они заметили маленькую трещинку на асфальте, настоящие профессионалы.
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29.07.2020 11:26 Відповісти
та шоб вы провалились )))) - начинает действовать??? ))))
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29.07.2020 11:26 Відповісти
"жопа" проявляется все сильнее.
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29.07.2020 11:27 Відповісти
Что-то вестит!
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29.07.2020 11:29 Відповісти
Краще би під самою радою.
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29.07.2020 11:30 Відповісти
Еще не вечер...
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29.07.2020 11:31 Відповісти
тьху....клоунам пороблено
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29.07.2020 11:31 Відповісти
И разверзлась твердь земная чтобы поглатить слуг нечистого зверя.
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29.07.2020 11:38 Відповісти
Ремонтировали ремонтировали а провалилось немного дальше, метров за 15 от места ремонта. Впрочем для ЗЕкодлы примета не хорошая.
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29.07.2020 12:01 Відповісти
Там где зеленский, всегда несчастья
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29.07.2020 12:08 Відповісти
А ЭТО ЗНАК !!!
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29.07.2020 12:31 Відповісти
заграждение хорошее. сразу видно что цэевропа. Дякую.
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29.07.2020 12:32 Відповісти
Лучше бы под Радой...
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29.07.2020 13:50 Відповісти
Все, акції проводити не можна.
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29.07.2020 15:22 Відповісти
В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытияИсточник: https://censor.net/p3210706

Во глазастые работники, заметили таки
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29.07.2020 15:45 Відповісти
 
 