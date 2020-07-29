"Захист України - не злочин": під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько півсотні представників Нацкорпусу зібралися біля Печерського райсуду, щоб підтримати ветеранів АТО - Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Краплю, проти яких ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо подав позов через зрив презентації його Національної платформи примирення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Попри те, що в Печерському суді спалах коронавірусу, засідання у справі відбулося. На ньому адвокатами було заявлено відвід судді через понад 20 порушень, допущених у ході досудового розслідування.
На цьому засідання завершилося, а сам відвід буде розглянуто найближчим часом.
Фото, відео - Олег Богачук
Раніше повідомлялося, що Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.
13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.
Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.
30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
....