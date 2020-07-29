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"Захист України - не злочин": під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько півсотні представників Нацкорпусу зібралися біля Печерського райсуду, щоб підтримати ветеранів АТО - Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Краплю, проти яких ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо подав позов через зрив презентації його Національної платформи примирення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Попри те, що в Печерському суді спалах коронавірусу, засідання у справі відбулося. На ньому адвокатами було заявлено відвід судді через понад 20 порушень, допущених у ході досудового розслідування.

На цьому засідання завершилося, а сам відвід буде розглянуто найближчим часом.

Також читайте: Суд відмовився закрити справу за позовом Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО

Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 01
Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 02
Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 03
Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 04
Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 05
Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 06
Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 07
Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 08
Захист України - не злочин: під Печерським судом відбулася акція на підтримку ветеранів у справі за позовом Сивохо 09

Фото, відео - Олег Богачук

Раніше повідомлялося, що Печерський суд розглядає позов Сивохо і "слуги народу" Бужанського проти ветеранів АТО.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Також дивіться: Сивохо повертається. Як ексрадник РНБО бреше про НАТО і "радикалів". ВIДЕО

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

Автор: 

акція (1460) Київ (19646) Богачук Олег (1457) Сивохо Сергій (91)


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Топ коментарі
+41
"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо - Цензор.НЕТ 169
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29.07.2020 12:29 Відповісти
+21
Цей обісцяний жирний пітар повинен забились в нору і не відсвічувати взагалі! Звідки у вас це чмо з'явилось!?
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29.07.2020 12:38 Відповісти
+16
Во дожили. Зная наши "суды" никчемный ссыкун и алкаш ещё выиграет дело против защитников страны. Днище.
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29.07.2020 12:44 Відповісти
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"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо - Цензор.НЕТ 169
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29.07.2020 12:29 Відповісти
На каштан эту жирную сепарскую свинью!
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29.07.2020 12:29 Відповісти
Оно, *****, каштан поламает. Лучше ему лом вставить, пусть дебилятко на солнышке порезвиться
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29.07.2020 12:34 Відповісти
"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо - Цензор.НЕТ 6396

....
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29.07.2020 12:36 Відповісти
Цей обісцяний жирний пітар повинен забились в нору і не відсвічувати взагалі! Звідки у вас це чмо з'явилось!?
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29.07.2020 12:38 Відповісти
щмаркля з помийки витягнув
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29.07.2020 20:27 Відповісти
Это было "неосторожное обращение" с Сивохой, которое носило "бессистемный характер". За что судить?
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29.07.2020 12:39 Відповісти
Во дожили. Зная наши "суды" никчемный ссыкун и алкаш ещё выиграет дело против защитников страны. Днище.
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29.07.2020 12:44 Відповісти
не любому ,а кожному сепару і малоросу!
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29.07.2020 12:59 Відповісти
Честное слово,ватник-не понимаю таких как ты. На страну напал враг. А ты сочувствуешь тем,кто предлагает с этим врагом мириться. Дичь и абсурд.
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29.07.2020 17:28 Відповісти
ЗЕ призначить його до Мінську.
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29.07.2020 12:47 Відповісти
"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо - Цензор.НЕТ 1406
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29.07.2020 12:50 Відповісти
А для Зеленского и его банды защита Украины- это злочин, потому что не об Украине они мечтают, а о "вяликой России".
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29.07.2020 12:49 Відповісти
На это жирное чмо закон всемирного тяготения действует сильнее чем на нормальных людей, поэтому если и искать виновных в его падении, то главным будет он сам и его страсть к чревоугодию.
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29.07.2020 12:50 Відповісти
Корпоративные привычки не пропьёшь...
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29.07.2020 13:13 Відповісти
Ви зробили це разом - Азов, Нацдружини та Зеленський з слугою народу!!!! Хуже не будет, какая разница УРА!!!
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29.07.2020 13:10 Відповісти
перелік неповний. Там ще й така сволота, самодроч, юдька з грицькою... які нині також хай піднімають на тих "вместе".
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29.07.2020 13:21 Відповісти
где же вы Робингуды? пора очищать Украину от зеленой мрази!!!
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29.07.2020 13:14 Відповісти
сивоха-жирное, тупое животное !!!
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29.07.2020 14:03 Відповісти
Это мешок с говном никто пальцем не тронул, пришлось бы противогаз одеть, а ентиукраинцу бужанскому давно пора рыло начистить.
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29.07.2020 14:21 Відповісти
Жирна сива свяня має позиватися до своїх - "ДНР". Виходить, що мало впав.
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29.07.2020 14:33 Відповісти
Затрахали ви вже своїм судаком (на судака схожий) Сивохою, Портновим, Жванією... Хочь одна заява чі то в суд, чі то в СБУ, поліцію від Бузини поступила????
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29.07.2020 15:00 Відповісти
Затрахали ви вже своїм судаком (на судака схожий) Сивохою, Портновим, Жванією... Хочь одна заява чі то в суд, чі то в СБУ, поліцію від Бузини поступила????
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29.07.2020 15:02 Відповісти
іпаний стид.. обісцяна жирна потвора подає позов на тих, хто його, жирнючу падлюку, захищав.. Це якась перевернута реальність.
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29.07.2020 16:35 Відповісти
Тих падлюк яки піднімають свої брудні кацапськи лапи на ветеранів, треба просто лінчувати! Не давати спокійно жити а ні дня! Продажні жидівськи тварюки та хохлокацапи вже зовсім знахабніли! І що таке буде продовжуватися далі ?
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29.07.2020 18:56 Відповісти
Эту потвору защищает Мервячукча и состряпал иск.
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29.07.2020 22:22 Відповісти
 
 