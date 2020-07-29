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В ефірі телеканалу кума Путіна Медведчука глава РПЦ Кирил привітав українців із Днем хрещення Русі. ФОТО

В ефірі телеканалу 112, який належить куму Путіна Медведчуку, глава РПЦ Кирил привітав українців із Днем хрещення Русі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із привітанням Кирила називався "Сказання про Хрещення Русі" і тривав понад 10 хвилин.

В ефірі телеканалу кума Путіна Медведчука глава РПЦ Кирил привітав українців із Днем хрещення Русі 01

Також читайте: Глава РПЦ Кирило затвердив текст спеціальної молитви проти коронавірусу

Автор: 

Кирил (453) РПЦ (515)


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Топ коментарі
+33
В эфире телеканала кума Путина Медведчука глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси - Цензор.НЕТ 2285
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29.07.2020 13:19 Відповісти
+30
Ну и где наши проверяльщики ТВ ? Где СБУ? Где Рада? Где этот подонок Зеля? Куму агрессора все можно в Украине?
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29.07.2020 13:22 Відповісти
+22
В эфире телеканала кума Путина Медведчука глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси - Цензор.НЕТ 5677
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29.07.2020 13:20 Відповісти
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Медведчук не только кум Путина, но и кум Порошенки. Зря что ли мародер сделал Медведчука медиа- и просто олигархом, вернул его в политику. А как врал, что без Медведчука в Минске никуда. Оказывается, можно. Зеленский его выкинул, но обмены идут, зрада
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29.07.2020 16:08 Відповісти
Кто такой Зеленский?
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29.07.2020 16:53 Відповісти
А-а,понял...Это тот президент,который разговаривал с каким-то психом 7 минут...
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29.07.2020 17:03 Відповісти
Это тот президент, который спас 19 человек. Для порохошавок это зрада
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29.07.2020 21:59 Відповісти
А ты шавка кремлевская?
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30.07.2020 19:00 Відповісти
Ну так Порошенко дьяк РПЦ
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29.07.2020 16:15 Відповісти
На дьякона треба вчитися. Де він навчався?
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29.07.2020 17:16 Відповісти
Водочно-табачный олигарх, агент ФСБ по кличке "Михайлов", то что знает что говорит, верте ему, зрители кремлевской помойки канала 112, ему нужна ваша тупость, покорность, ну и денежки. Аминь http://www.compromat.ru/page_23895.htm
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29.07.2020 17:44 Відповісти
Гореть в огне Пуйлу и всем его подпуйловникам, особенно местным вылизывателем дупы мерзкого старика кабаева типа ушастого урода медведчука. Гундяя ему в зад...
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29.07.2020 17:47 Відповісти
Ну мы же помним, при ком Медведчук вернулся в большую политику, стал медиа- и просто олигархом. При своем куме Порошенке
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29.07.2020 22:00 Відповісти
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