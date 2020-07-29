В ефірі телеканалу кума Путіна Медведчука глава РПЦ Кирил привітав українців із Днем хрещення Русі. ФОТО
В ефірі телеканалу 112, який належить куму Путіна Медведчуку, глава РПЦ Кирил привітав українців із Днем хрещення Русі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із привітанням Кирила називався "Сказання про Хрещення Русі" і тривав понад 10 хвилин.
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