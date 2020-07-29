Бійця "Азова" Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 липня, в Запоріжжі відбулося прощання з померлим унаслідок побиття 29-річним Олегом Черевком (позивний Смерть), учасником АТО/ООС, старшим солдатом, військовослужбовцем зенітного ракетно-артилерійського дивізіону окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної Гвардії України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

У прощанні, крім рідних і друзів загиблого, взяли участь місцеві ветерани бойових дій на Донбасі, волонтери, бійці Нацгвардії і підрозділу полку "Азов". Також на церемонії були присутні представники Запорізької обласної ради та державної адміністрації.











Олег Черевко перебував на фронті з 2015 року, воював у складі різних підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, з початку 2018-го проходив службу в "Азові". Пройшов бої за Широкине (2015), Авдіївку (2017), на Світлодарській дузі (2019). Також займався модернізацією зенітних установок і навчав побратимів.

У нього залишилася дружина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд скасував заставу і відправив у СІЗО підозрюваного в заподіянні смертельних травм бійцю "Азова" Черевку

Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.