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Бійця "Азова" Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 липня, в Запоріжжі відбулося прощання з померлим унаслідок побиття 29-річним Олегом Черевком (позивний Смерть), учасником АТО/ООС, старшим солдатом, військовослужбовцем зенітного ракетно-артилерійського дивізіону окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної Гвардії України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

У прощанні, крім рідних і друзів загиблого, взяли участь місцеві ветерани бойових дій на Донбасі, волонтери, бійці Нацгвардії і підрозділу полку "Азов". Також на церемонії були присутні представники Запорізької обласної ради та державної адміністрації.

Бійця Азова Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь 01
Бійця Азова Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь 02
Бійця Азова Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь 03
Бійця Азова Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь 04
Бійця Азова Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь 05

Бійця Азова Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь 06

Олег Черевко перебував на фронті з 2015 року, воював у складі різних підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, з початку 2018-го проходив службу в "Азові". Пройшов бої за Широкине (2015), Авдіївку (2017), на Світлодарській дузі (2019). Також займався модернізацією зенітних установок і навчав побратимів.

У нього залишилася дружина.

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Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Автор: 

Запоріжжя (2294) похорон (1289) Азов (785) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+50
Гуртуйтесь, хлопці, бо ворог всередині країни сильний та підступний.
Царство Небесне загиблому.
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29.07.2020 15:22 Відповісти
+41
Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь - Цензор.НЕТ 2262
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29.07.2020 15:21 Відповісти
+26
Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь - Цензор.НЕТ 6343
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29.07.2020 15:23 Відповісти
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Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь - Цензор.НЕТ 2262
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29.07.2020 15:21 Відповісти
Гуртуйтесь, хлопці, бо ворог всередині країни сильний та підступний.
Царство Небесне загиблому.
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29.07.2020 15:22 Відповісти
Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь - Цензор.НЕТ 6343
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29.07.2020 15:23 Відповісти
почему та тварь, еще жива.
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29.07.2020 15:38 Відповісти
Бо сидить в мусарні .
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29.07.2020 15:40 Відповісти
А сидит ли? Была ж новость, что его выпустили домой под заставу 40 тыс грн. Наверняка же внес и свалил в северную нигерию.
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29.07.2020 15:43 Відповісти
Хто б йому дав звалити? Пішов би вслід за маріупольським терористом. А той зауважую кровником не був. Так, ворог України. Апеляція залишила під вартою без можливості внесення застави.
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29.07.2020 15:56 Відповісти
Той рецидивіст-бандюкан повинен здохнути від повороту голови на 360 градусів
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29.07.2020 16:35 Відповісти
впевнений - на його ж прохання .
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29.07.2020 17:53 Відповісти
Земля пухом воїну .Ех відходять найкращі .
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29.07.2020 15:41 Відповісти
Тітушня та інша бичарня -то є союзники влади. А герої - то є об'єкт, якого влада боїться, бо є чого боятися, адже рило в пуху.
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29.07.2020 15:43 Відповісти
Цікаво коли будуть закопувати Артурчика, хоч з десяток його корєшей прийдуть цю тварь провести? А те що Артурчику лишилось жити недовго він думаю сам розуміє. Недаремно сцикло в суді сиділо в касці і бронежилеті.
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29.07.2020 15:54 Відповісти
Спочивай з миром, синку...
Бійця "Азова" Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь - Цензор.НЕТ 5258
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29.07.2020 16:30 Відповісти
А що каже Білецький?
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29.07.2020 17:18 Відповісти
Ничего не говорит. Мишки закончились.

Бійця "Азова" Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь - Цензор.НЕТ 2128
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29.07.2020 20:52 Відповісти
Избиратели Зеленского убивают патриотов и защитников Украины.
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29.07.2020 17:27 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3693054930721814&id=100000520317799&__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-Ik-rLO_ZG0THlnhV0ZBuW2lM&__tn__=%2CO%2CP-R
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29.07.2020 17:36 Відповісти
понаражали гибонов тупорылых которые руками машут а вголове 2 извилины..
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29.07.2020 17:37 Відповісти
Хоронить мы хорошо научились Теперь бы научиться мстить ублюдкам а не под телекамеры флешмобы устраивать
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30.07.2020 12:47 Відповісти
 
 