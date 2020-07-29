Участник АТО утверждает, что его избили полицейские - ветераны вышли на акцию протеста в Одессе. ФОТО
Ветераны АТО и ООС устроили акцию протеста у здания ГУ Нацполиции в Одессе. Их товарищ утверждает, что неделю назад его избили полицейские в Болграде. Полиция проводит служебное расследование.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
Протестующие требовали уволить начальника болградского райотдела полиции Виталия Карайлиева и наказать двух его подчиненных, которые якобы избили ветерана АТО Тараса Чернявского.
К активистам вышел заместитель руководителя областной полиции полковник Сергей Махотин. "Полицейские, которые совершают преступления, не будут работать. Это безальтернативная, принципиальная позиция руководства ГУНП", - заявил он.
По словам Махотина, сейчас продолжается служебное расследование по причинению телесных повреждений жителю Болграда. "Сотрудники отделения полиции, участвовавших в конфликте с ним, отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщил замглавы облуправления Нацполиции.
Кроме того, по факту нанесения телесных повреждений потерпевшему начатое производство по ст.125 Уголовного кодекса. После завершения служебного расследования материалы будут переданы в ГБР.
Конфликт между ветераном АТО и полицейскими произошел неделю назад. Тогда в полиции сообщили, что мужчина регулярно приходил в отделение полиции и требовал, чтобы стражи порядка вернули его жену и двоих детей из центра реабилитации для жертв домашнего насилия. 22 июля он якобы устроил в отделении очередной скандал и плюнул в лицо полицейскому. В полиции утверждают, что надели на нарушителя наручники, и что и он, и полицейский в процессе получили ссадины. Медики же диагностировали у участника АТО "закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра".
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
В городе Переяслав-Хмельницком, Киевской области, пьяные реформированные полицейские застрелили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Убийцами ребенка оказались старший сержант группы реагирования 42-летний Василий Петровец, и инспектор водной патрульной полиции 31-летний лейтенант Иван Приходько.
Недавно «отличился» и одесский силовик. Следователи Государственного бюро расследований сообщили подозрение в изнасиловании несовершеннолетней девочки инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе. В буцегарне узники уже ожидают прибытие этого «героя».
Ветеран семилетней войны с православной Россией пан Тарас Чернявский утверждает, что его избили служащие Болградского отдела полиции, когда он пришел узнать о результатах в поисках его пропавшей жены с детьми 3 и 5 лет - заявление об их исчезновении мужчина подал еще в мае. По его словам, когда Тарас уже выходил из помещения отделения, подчинённый Авакова кинул ему в лицо окурок, а в ответ на замечание трое полицейских повалили его на землю и стали избивать ногами, нанося удары по голове. «Один сотрудник полиции открывал мне рот, а другой засыпал землю и бычки туда. Потом забрызгали баллончиком и заковали в наручники», - заявил Чернявский. Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на эти преступления, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
Чому це його дружина і діти в центрі реабілітації для жертв домашнього насилля ?
Жінка, курва, зраджувала з тим поліцаєм, втікла від чоловіка до нього.
-вигук нападника,кап. Лазарєва "Слава росіі !" під час нападу
-те,що один з мєнтів,-нібито коханець (за словами самого Чернявського) його зниклої дружини.
Знайду - поставлю.
28 июля, 18:33
Полицейские набросились на Тараса Чернявского, а один из них кричал "Слава России!"
...
29-летний ветеран АТО Тарас Чернявский утверждает, что его избили служащие Болградского отдела полиции, когда он пришел узнать о продвижении в поисках его пропавшей жены с детьми 3 и 5 лет - заявление об их исчезновении мужчина подал еще в мае.
...https://www.segodnya.ua/regions/odessa/bili-v-pah-sypali-bychki-v-rot-kopy-zhestoko-izbili-veterana-ato-v-odesskoy-oblasti-1466545.html
То ещё "фрукт", наверное. Если он так себя вел в отделении, где камеры и мужики, то что он вытворял дома, за закрытыми дверями с беззащитными домочадцами можно только догадываться и сочувствовать жене и детишкам.
Пи.си. Я поважаю АТОвців, часом працюю з ними. Але якщо порушений Закон, то він стосується всіх.
Почему не устраивали акции.