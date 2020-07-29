Участник АТО утверждает, что его избили полицейские - ветераны вышли на акцию протеста в Одессе. ФОТО

Ветераны АТО и ООС устроили акцию протеста у здания ГУ Нацполиции в Одессе. Их товарищ утверждает, что неделю назад его избили полицейские в Болграде. Полиция проводит служебное расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Протестующие требовали уволить начальника болградского райотдела полиции Виталия Карайлиева и наказать двух его подчиненных, которые якобы избили ветерана АТО Тараса Чернявского.

К активистам вышел заместитель руководителя областной полиции полковник Сергей Махотин. "Полицейские, которые совершают преступления, не будут работать. Это безальтернативная, принципиальная позиция руководства ГУНП", - заявил он.

По словам Махотина, сейчас продолжается служебное расследование по причинению телесных повреждений жителю Болграда. "Сотрудники отделения полиции, участвовавших в конфликте с ним, отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщил замглавы облуправления Нацполиции.

Кроме того, по факту нанесения телесных повреждений потерпевшему начатое производство по ст.125 Уголовного кодекса. После завершения служебного расследования материалы будут переданы в ГБР.

Конфликт между ветераном АТО и полицейскими произошел неделю назад. Тогда в полиции сообщили, что мужчина регулярно приходил в отделение полиции и требовал, чтобы стражи порядка вернули его жену и двоих детей из центра реабилитации для жертв домашнего насилия. 22 июля он якобы устроил в отделении очередной скандал и плюнул в лицо полицейскому. В полиции утверждают, что надели на нарушителя наручники, и что и он, и полицейский в процессе получили ссадины. Медики же диагностировали у участника АТО "закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра".