10 251 44

Участник АТО утверждает, что его избили полицейские - ветераны вышли на акцию протеста в Одессе. ФОТО

Ветераны АТО и ООС устроили акцию протеста у здания ГУ Нацполиции в Одессе. Их товарищ утверждает, что неделю назад его избили полицейские в Болграде. Полиция проводит служебное расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Протестующие требовали уволить начальника болградского райотдела полиции Виталия Карайлиева и наказать двух его подчиненных, которые якобы избили ветерана АТО Тараса Чернявского.

Участник АТО утверждает, что его избили полицейские - ветераны вышли на акцию протеста в Одессе 01

К активистам вышел заместитель руководителя областной полиции полковник Сергей Махотин. "Полицейские, которые совершают преступления, не будут работать. Это безальтернативная, принципиальная позиция руководства ГУНП", - заявил он.

Участник АТО утверждает, что его избили полицейские - ветераны вышли на акцию протеста в Одессе 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Систему круглосуточного контроля за полицейскими установят на Кировоградщине и Днепропетровщине, - МВД. ВИДЕО

По словам Махотина, сейчас продолжается служебное расследование по причинению телесных повреждений жителю Болграда. "Сотрудники отделения полиции, участвовавших в конфликте с ним, отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщил замглавы облуправления Нацполиции.

Кроме того, по факту нанесения телесных повреждений потерпевшему начатое производство по ст.125 Уголовного кодекса. После завершения служебного расследования материалы будут переданы в ГБР.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей

Конфликт между ветераном АТО и полицейскими произошел неделю назад. Тогда в полиции сообщили, что мужчина регулярно приходил в отделение полиции и требовал, чтобы стражи порядка вернули его жену и двоих детей из центра реабилитации для жертв домашнего насилия. 22 июля он якобы устроил в отделении очередной скандал и плюнул в лицо полицейскому. В полиции утверждают, что надели на нарушителя наручники, и что и он, и полицейский в процессе получили ссадины. Медики же диагностировали у участника АТО "закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра".

Участник АТО утверждает, что его избили полицейские - ветераны вышли на акцию протеста в Одессе 03

Не можу знайти. Я вчора на фб бачила інформацію від когось з хлопців, як менти побили цього ветерана. Від нього пішла дружина з дітьми, він приніс заяву про їхнє зникнення і хожив перевірити статус справи. Один з ментів - її =ухажер=. Побиття було жорстоке з вигуком =слава раісі=
Знайду - поставлю.
Знайду - поставлю.
Як би не було, але поліцейський перевищив свої повноваження і тому повинен бути засудженим.
Аваківська падаль у вигляді палюції..це є ОЗУ..Головний злочинець і керівник цієї ОЗУ Сабаков і його отчення.
Аваківська падаль у вигляді палюції..це є ОЗУ..Головний злочинець і керівник цієї ОЗУ Сабаков і його отчення.
Рашистские тва.и поднимают везде головы, благодаря Зеленскому.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при еврейском Правительстве возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
В городе Переяслав-Хмельницком, Киевской области, пьяные реформированные полицейские застрелили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Убийцами ребенка оказались старший сержант группы реагирования 42-летний Василий Петровец, и инспектор водной патрульной полиции 31-летний лейтенант Иван Приходько.
Недавно «отличился» и одесский силовик. Следователи Государственного бюро расследований сообщили подозрение в изнасиловании несовершеннолетней девочки инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе. В буцегарне узники уже ожидают прибытие этого «героя».

Ветеран семилетней войны с православной Россией пан Тарас Чернявский утверждает, что его избили служащие Болградского отдела полиции, когда он пришел узнать о результатах в поисках его пропавшей жены с детьми 3 и 5 лет - заявление об их исчезновении мужчина подал еще в мае. По его словам, когда Тарас уже выходил из помещения отделения, подчинённый Авакова кинул ему в лицо окурок, а в ответ на замечание трое полицейских повалили его на землю и стали избивать ногами, нанося удары по голове. «Один сотрудник полиции открывал мне рот, а другой засыпал землю и бычки туда. Потом забрызгали баллончиком и заковали в наручники», - заявил Чернявский. Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на эти преступления, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
Якась заплутана ситуація.
Чому це його дружина і діти в центрі реабілітації для жертв домашнього насилля ?
Мабуть він їх бив, але чому бив?
Не бив. Ведана нижче написала.
Жінка, курва, зраджувала з тим поліцаєм, втікла від чоловіка до нього.
Если ушла,значит была причина, имеет право, а вот он бить её права не имеет.
В смысле "чому"? Значит Вы считаете что нормально бить женщину??? Ну и ну...
Участник АТО, возможно, что он не проходил реабилитацию, а ещё теперь возникают вопросы - За что воевали?
Мене наприклад, слова поліцянта слава рассії більше турбують.
за це поліцая потрібно довго лупцювати.
Як би не було, але поліцейський перевищив свої повноваження і тому повинен бути засудженим.
Мутна історія.Цікаві два моменти:
-вигук нападника,кап. Лазарєва "Слава росіі !" під час нападу
-те,що один з мєнтів,-нібито коханець (за словами самого Чернявського) його зниклої дружини.
Не можу знайти. Я вчора на фб бачила інформацію від когось з хлопців, як менти побили цього ветерана. Від нього пішла дружина з дітьми, він приніс заяву про їхнє зникнення і хожив перевірити статус справи. Один з ментів - її =ухажер=. Побиття було жорстоке з вигуком =слава раісі=
Знайду - поставлю.
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области
28 июля, 18:33
28 июля, 18:33
Полицейские набросились на Тараса Чернявского, а один из них кричал "Слава России!"
...
29-летний ветеран АТО Тарас Чернявский утверждает, что его избили служащие Болградского отдела полиции, когда он пришел узнать о продвижении в поисках его пропавшей жены с детьми 3 и 5 лет - заявление об их исчезновении мужчина подал еще в мае.

...https://www.segodnya.ua/regions/odessa/bili-v-pah-sypali-bychki-v-rot-kopy-zhestoko-izbili-veterana-ato-v-odesskoy-oblasti-1466545.html
Так, це.
Трагедія в людини...
Ну,если он семью избивает...
Сильный ветеран, чё. Если жена ушла к другому, он взревновал, устроил разборки. Поговорили по мужски, подрались из-за дамы. Дуэль. А ветеран сразу корочкой прикрылся, как в маршрутке))) Льгота у него! О времена! О нравы!
Если от него сбежала жена с детьми и прячется, значит не такой уж он белый и пушистый. Почему он не сел за домашнее насилие? И плевать в полицейского недопустимо, человек на службе, при исполнении, тем более карантин, пандемия. А если он заразный? Это уже покушение на жизнь и здоровье офицера. Как-то так.
сепарша
Иди к ...барной матери
Нет, надо всех типа атошников в сраку целовать, даже когда они женщин и детей избивают.., да? Тогда иди в сраку вместе со всеми неадекватами. Участник не значит что автоматическая амнистия за преступления, понятно или нет? Если нет, то привыкай что будут мордой в пол опускать, для понятливости.
Один мій знайомий, "спєц" по бабам. якось видав таке: "Як Свєтка, так і бл...дь!". Бреше, ні?
птн пнх
Путин женщину избивал?
Якщо жінка курва- це не лікується.
Треба дуже принципово розібратися...Якщо людина травмована війною та бьє рідних...не стримує імоцій у відділку поліції та плює у обличчя....- треба лікувати та проводити псіхологічну реабілітацію... Звільняти поліціантів лише за те, що наділи кайданки на психологічно травмовану людину - теж неправильно...Війна травмує людей, однак все що завгодно списувати на участь у війні ...- можно далеко зайти. Уж забагато стало стрілянини та вибухів на мирній території...., які прикриваються участю у бойових діях....Героям - слава! Злодіям - вьязниці...
https://mvclip.ru/clip/vladimir-vysotskiy/pesnya-vani-u-marii
А є докази побиття його дружини? Бо це може бути звичайна змова двох коханців, які вирішили позбутися третього зайвого використавши службове становище мента-трахаря.
Може бути, не може бути... Просто так мать с двумя детьми не тикает из дома.
То ещё "фрукт", наверное. Если он так себя вел в отделении, где камеры и мужики, то что он вытворял дома, за закрытыми дверями с беззащитными домочадцами можно только догадываться и сочувствовать жене и детишкам.
Ще й як тікає, якщо до коханця.
Имеет право, она не крепостная, между прочим, значит он был плохим мужем, отцом, а человек принявший ее с двумя! детьми действительно её любит.
Звійсно, що має право. Я так розумію, що цей хлопець для вас за визначенням не може бути хорошим, бо він воював та захищав свою Батьківщину, поки його благовірна зраджувала йому з ментом. Якщо цей мент так бив підозрюваних, то лише уявляю, як він буде гамселити цю хвойду. У ментовку йдуть за покликом психопати-садисти. У Британії проводили дослідження, найбільше постраждалих жінок від домашнього насильства були дружини поліцейських та військових.
шлюшка шлюшку завжди виправдає
мусоров на зону однозначно .аваковская мусарская мразота начала подымать голову. забыли гниды как прятались по закоулкам в 2014 году?
Если от него сбежала жена с детьми и прячется, значит не такой уж он белый и пушистый. Почему он не сел за домашнее насилие? И плевать в полицейского недопустимо, человек на службе, при исполнении, тем более карантин, пандемия. А если он заразный? Это уже покушение на жизнь и здоровье офицера. Как-то так.
А він думав, що його кавою пригостять після того як плюнув на поліцейського?
устроил в отделении очередной скандал и плюнул в лицо полицейскому...В даній ситуації правомочно одіти кайданки і помістити в камеру. Дальше суд.Ну так вроді би поліція повинна поступити. АТОвець видно чинив спротив законним діям і була застосована сила.

Пи.си. Я поважаю АТОвців, часом працюю з ними. Але якщо порушений Закон, то він стосується всіх.

Пи.си. Я поважаю АТОвців, часом працюю з ними. Але якщо порушений Закон, то він стосується всіх.
При затриманні засовування окурків в рот закон про поліцію не прописує.
Т.е. простых украинцев бить нужно?
Почему не устраивали акции.
