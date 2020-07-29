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Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників. ФОТОрепортаж

У Мецці почався хадж - щорічне паломництво мусульман. Через пандемію коронавірусу брати участь у ньому можуть тільки 1000 жителів Саудівської Аравії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АР.

Дві третини держав-учасниць хаджу - представники 160 різних національностей, які зазвичай були б представлені в Мецці під час паломництва. Ще третина - саудівські співробітники служби безпеки і медперсонал.

Паломникам дозволено переміщатися невеликими групами по 20 осіб.

Під час перших обрядів хаджу мусульмани обходять Каабу (метафоричний будинок Бога в ісламі) проти годинникової стрілки сім разів, читаючи молитви, потім ідуть між двома пагорбами, де, як вважається, бігла дружина Ібрагіма, Агар, у пошуках води для свого вмираючого сина, перш ніж Бог створив існуючий досі колодязь Замзам.

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Цього року паломники зможуть пити воду з цього колодязя, розлиту виключно в пляшки. Каміння для вигнання зла, які зазвичай збирають паломники маршрутами хаджу, будуть стерилізовані і також заздалегідь упаковані.

Паломників також забезпечили індивідуальними молитовними килимками і спеціальним одягом. Їм були надані парасольки для захисту від сонця, рушники, мило, дезінфікуючі засоби та інші предмети першої необхідності.

Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 01

Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 02
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 03
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 04
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 05
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 06
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 07
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 08
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 09
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 10
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 11
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників 12

Автор: 

іслам (41) карантин (18172) Мекка (2) паломництво (46) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
вокруг метеорита кругами ходят, камнепоклонники
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29.07.2020 23:00 Відповісти
+3
почему в этом году? всегда - побоимся их обидеть и послать нахер
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29.07.2020 23:02 Відповісти
+2
им запретили, но они уже едут обходными путями, покупают на черном рынке вид на жительство в Украине
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29.07.2020 23:02 Відповісти
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Зато у нас в Умань сейчас безконтрольно вломятся десятки тысяч пейсатых Зелиных братьев.
Мы ж побоимся их обидеть и послать нахер в этом году.
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29.07.2020 22:53 Відповісти
почему в этом году? всегда - побоимся их обидеть и послать нахер
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29.07.2020 23:02 Відповісти
им запретили, но они уже едут обходными путями, покупают на черном рынке вид на жительство в Украине
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29.07.2020 23:02 Відповісти
Они тебя нахер посылают в каждом году.
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30.07.2020 01:10 Відповісти
О, Гандонюк , вылез..
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30.07.2020 08:51 Відповісти
вокруг метеорита кругами ходят, камнепоклонники
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29.07.2020 23:00 Відповісти


https://twitter.com/tvjihad
https://twitter.com/tvjihad

Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников - Цензор.НЕТ 9891 Д///ИХАД

@tvjihad

·https://twitter.com/tvjihad/status/1288520488030019595 3 ч

Хадж в этом году выглядит, как какое-то ширковское массовое представление в Китае или КНДР.
Харам в таком участвовать.
А каждый, кто всё же поучаствовал - кафир

Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников - Цензор.НЕТ 9406
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29.07.2020 23:07 Відповісти
Они так же управляемые массонами как и безбожники!
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29.07.2020 23:13 Відповісти
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників - Цензор.НЕТ 4404
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29.07.2020 23:33 Відповісти
А як же щорічна давка з сотнями загиблих в ім'я впавшого метеорита?
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30.07.2020 09:54 Відповісти
 
 