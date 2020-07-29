Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників. ФОТОрепортаж
У Мецці почався хадж - щорічне паломництво мусульман. Через пандемію коронавірусу брати участь у ньому можуть тільки 1000 жителів Саудівської Аравії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АР.
Дві третини держав-учасниць хаджу - представники 160 різних національностей, які зазвичай були б представлені в Мецці під час паломництва. Ще третина - саудівські співробітники служби безпеки і медперсонал.
Паломникам дозволено переміщатися невеликими групами по 20 осіб.
Під час перших обрядів хаджу мусульмани обходять Каабу (метафоричний будинок Бога в ісламі) проти годинникової стрілки сім разів, читаючи молитви, потім ідуть між двома пагорбами, де, як вважається, бігла дружина Ібрагіма, Агар, у пошуках води для свого вмираючого сина, перш ніж Бог створив існуючий досі колодязь Замзам.
Цього року паломники зможуть пити воду з цього колодязя, розлиту виключно в пляшки. Каміння для вигнання зла, які зазвичай збирають паломники маршрутами хаджу, будуть стерилізовані і також заздалегідь упаковані.
Паломників також забезпечили індивідуальними молитовними килимками і спеціальним одягом. Їм були надані парасольки для захисту від сонця, рушники, мило, дезінфікуючі засоби та інші предмети першої необхідності.
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Мы ж побоимся их обидеть и послать нахер в этом году.
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Д///ИХАД
@tvjihad
·https://twitter.com/tvjihad/status/1288520488030019595 3 ч
Хадж в этом году выглядит, как какое-то ширковское массовое представление в Китае или КНДР.
Харам в таком участвовать.
А каждый, кто всё же поучаствовал - кафир