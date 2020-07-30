Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство. ФОТО

Посольство України в Латвії засудило участь глави організації "Лієпайська українська громада "Світанок" Лариси Давиденко в заході генконсульства РФ, приуроченому до дня військово-морського флоту Росії 26 липня.

Про це дипвідомство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Участь керівника українського товариства у заходах, які, за задумом організаторів, мають прославляти велич російської армії, котра вже понад шість років здійснює збройну агресію проти України, є зрадою пам’яті понад 14 000 загиблих у боротьбі за поновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - заявили в посольстві.

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Там зазначили, що Давиденко "жодного разу не брала участі в заходах Посольства України та справжньої української громади, які проводилися на підтримку важкопоранених українських військових під час їхньої реабілітації в Латвії".

Вона також не відвідувала зустрічі зі звільненими українськими політв'язнями Кремля та інші заходи, які Посольство і українці в Латвії проводять для підтримки територіальної цілісності України і засудження російської агресії проти України, заявляють у відомстві. "Однак Лариса Давиденко чомусь регулярно відвідує заходи країни-агресора", - резюмували в посольстві.