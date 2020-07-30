Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство. ФОТО
Посольство України в Латвії засудило участь глави організації "Лієпайська українська громада "Світанок" Лариси Давиденко в заході генконсульства РФ, приуроченому до дня військово-морського флоту Росії 26 липня.
Про це дипвідомство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Участь керівника українського товариства у заходах, які, за задумом організаторів, мають прославляти велич російської армії, котра вже понад шість років здійснює збройну агресію проти України, є зрадою пам’яті понад 14 000 загиблих у боротьбі за поновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - заявили в посольстві.
Там зазначили, що Давиденко "жодного разу не брала участі в заходах Посольства України та справжньої української громади, які проводилися на підтримку важкопоранених українських військових під час їхньої реабілітації в Латвії".
Вона також не відвідувала зустрічі зі звільненими українськими політв'язнями Кремля та інші заходи, які Посольство і українці в Латвії проводять для підтримки територіальної цілісності України і засудження російської агресії проти України, заявляють у відомстві. "Однак Лариса Давиденко чомусь регулярно відвідує заходи країни-агресора", - резюмували в посольстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
культурныеантикультурные пропагандистские мероприятия..
а что делают наши Зеленые чиновники для украинской диаспоры зарубежом и для развития и популяризации украинской идентичности в мире?!..
или опять все ложится на плечи волонтеров?!
Она в Украине никогда не жила. Про-бабка трахнулась с казаком, это не повод считать её украинкой.
Кстати, ***** сильно сдало, шоб оно сдохло ****.... На параде на день вмф многие обратили внимание на его вид (круги под глазами, томный взгляд, частое подёргивание и т.д.) https://postimg.cc/WdpkXJb7
может и так
парад был в санкт петербурге https://i.postimg.cc/HshTWMw0/2.png
Единственное украинское в ней - фамилия.
Багатьом українцям українська мова і православна віра не завадили поставити галочку навпроти малоросійського єврея-неука. І що, вони більше українці, ніж російськомовні виборці, що голосували за патріота?
Ця мадам не сказала ні слова, але її вчинка мені достатньо, щоб зробити висновок.
Я знаю, ким я був і ким лишився. А російська лише одна із 5 мов, якою можу писати.
"Помимо них были и другие мероприятия, ставшие уже ежегодными, традиционными. В их числе летние выступления на Лебедином пруду, а также проводимые Лиепайской русской общиной празднование Масленицы, 9 Мая…"
Щоб мешканці Латвії вважали нас народом, а не населенням, якому пофіг.
У меня вопросы к нашему МИД...
Почему они не подняли вопрос о запрете ей называть свою организацию "украинская община"???
Ведь если заявляешь о принадлежности к какойто общине, какойто стране, то обязан как минимум не вредить этой общине... А если любишь страну-агрессор, то тогда и называй себя их именем...