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Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство. ФОТО

Посольство України в Латвії засудило участь глави організації "Лієпайська українська громада "Світанок" Лариси Давиденко в заході генконсульства РФ, приуроченому до дня військово-морського флоту Росії 26 липня.

Про це дипвідомство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Участь керівника українського товариства у заходах, які, за задумом організаторів, мають прославляти велич російської армії, котра вже понад шість років здійснює збройну агресію проти України, є зрадою пам’яті понад 14 000 загиблих у боротьбі за поновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - заявили в посольстві.

Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство 01

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Там зазначили, що Давиденко "жодного разу не брала участі в заходах Посольства України та справжньої української громади, які проводилися на підтримку важкопоранених українських військових під час їхньої реабілітації в Латвії".

Вона також не відвідувала зустрічі зі звільненими українськими політв'язнями Кремля та інші заходи, які Посольство і українці в Латвії проводять для підтримки територіальної цілісності України і засудження російської агресії проти України, заявляють у відомстві. "Однак Лариса Давиденко чомусь регулярно відвідує заходи країни-агресора", - резюмували в посольстві.

Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство 02

Автор: 

ВМС рф (141) Латвія (1363) посольство України (285)


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Топ коментарі
+33
Кончена.
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30.07.2020 10:01 Відповісти
+28
Неудивительно. Большинство русскоязычных в Латвии - лютейшая вата
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30.07.2020 10:05 Відповісти
+22
Одни предатели б****
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30.07.2020 09:59 Відповісти
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Одни предатели б****
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30.07.2020 09:59 Відповісти
одним словом рускойзычная
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30.07.2020 10:21 Відповісти
Кончена.
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30.07.2020 10:01 Відповісти
Маланская шобла...
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30.07.2020 10:06 Відповісти
типова малороська фізіономія.
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30.07.2020 10:10 Відповісти
Так оце ж воно й є...
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30.07.2020 11:17 Відповісти
завербованная, стопроцентно
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30.07.2020 10:01 Відповісти
..на люсю, януковича жену, похожа.. реинкарнация однако..
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30.07.2020 10:02 Відповісти
Витя Янукович выбрал Люсю в жоны, потому что она умела плеваться тонкой струйкой через щель в зубах, и открывала глазом бутылку пива.. Да что вы понимаете в эволюции?!
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30.07.2020 10:07 Відповісти
Видимо, она на подписке в ФСБ с давних времен...нечему удивляться...
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30.07.2020 10:02 Відповісти
Неудивительно. Большинство русскоязычных в Латвии - лютейшая вата
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30.07.2020 10:05 Відповісти
І вона ще жива? Немає гідності у нас.
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30.07.2020 13:44 Відповісти
у Рашки есть "Россотрудничество", которое по всему миру устраивает культурныеантикультурные пропагандистские мероприятия..
а что делают наши Зеленые чиновники для украинской диаспоры зарубежом и для развития и популяризации украинской идентичности в мире?!..
или опять все ложится на плечи волонтеров?!
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30.07.2020 10:05 Відповісти
Украинец - гражданин Украины!
Она в Украине никогда не жила. Про-бабка трахнулась с казаком, это не повод считать её украинкой.
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30.07.2020 10:08 Відповісти
та нехай хоч кікіморою буде, але вона п*дла очолює українську громаду!!!
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30.07.2020 10:47 Відповісти
Чому тоді вона в українській діаспорі? Там є й російська діаспора, нехай перемітається, поки не пізно.
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30.07.2020 13:47 Відповісти
Из статьи - " приуроченном ко дню военно-морского флота..."

Кстати, ***** сильно сдало, шоб оно сдохло ****.... На параде на день вмф многие обратили внимание на его вид (круги под глазами, томный взгляд, частое подёргивание и т.д.) https://postimg.cc/WdpkXJb7
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30.07.2020 10:09 Відповісти
Томный взгляд и круги под глазами это может оно всю ночь с севастопольскими юными гардемаринами в пупок целовалось.
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30.07.2020 10:12 Відповісти
"с севастопольскими юными гардемаринами....."

может и так

парад был в санкт петербурге https://i.postimg.cc/HshTWMw0/2.png
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30.07.2020 10:21 Відповісти
Принято. Значит, с петербуржскими. Разве кремлевскому педофилу не все равно.
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30.07.2020 10:25 Відповісти
Стоит задуматься какая это община, если у них такая руководительница.Могло ли быть такое скажем в Канаде- да никогда , в течении часа сместили бы с руководящего поста
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30.07.2020 10:10 Відповісти
Вот так мы и проигрываем Рашке информационную войну. На всех ключевых постах у нас сидят росийские агенты.
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30.07.2020 10:10 Відповісти
А ты - на форуме...
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30.07.2020 10:13 Відповісти
Предложи такой любительнице рускага мира переехать и жить непосредственно в гуще рускомирских событий она никогда добровольно не согласится. Может это принудительно пора делать?
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30.07.2020 10:10 Відповісти
Ничего удивительного. Украинцы выбрали своим президентом Кравчука, который отдал Черноморский флот россии.
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30.07.2020 10:11 Відповісти
Не мог КГБ/ФСБ оставить без внимания диаспоры за рубежом...
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30.07.2020 10:12 Відповісти
А ты тоже один из них на Беларашке заведуешь *украинской общиной*?
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30.07.2020 10:28 Відповісти
Да, и потому не вру про Порошенко как ты.
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30.07.2020 10:58 Відповісти
На обличчя типова мокша-баба-яга, а прізвище "Давиденко", мабуть, від кретина чоловіка, якогось колишнього савєцькаго військового. Кацапи таких ********** використовувати для дискредитації України.
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30.07.2020 10:13 Відповісти
эта баба-яга, родом из совка, наверняка украинского языка не знает и не знала.
Единственное украинское в ней - фамилия.
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30.07.2020 10:16 Відповісти
Так то воно і є, але сам пишеш російською. Українці навіть за роки війни, не вивчили власну мову. Без мови не буде ніколи власної держави, а буде лише отака малоросія як весь цей час.
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30.07.2020 10:19 Відповісти
визначати треба не по мові, якою написано, а по змісту, як і людину судити по справах, а не словах, згоден?
Багатьом українцям українська мова і православна віра не завадили поставити галочку навпроти малоросійського єврея-неука. І що, вони більше українці, ніж російськомовні виборці, що голосували за патріота?
Ця мадам не сказала ні слова, але її вчинка мені достатньо, щоб зробити висновок.
Я знаю, ким я був і ким лишився. А російська лише одна із 5 мов, якою можу писати.
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30.07.2020 10:39 Відповісти
А ти сам хто по національності?
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30.07.2020 12:06 Відповісти
Може бути, що він африканський студент, розумний і адекватний. Він вивчив українську мову, бо поважає Україну. І він ніколи б не проголосував проти патріота.
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30.07.2020 14:15 Відповісти
Говорити і писати російською -- це теж вчинок. Деякі і в магазині "принципово" обслуговують на російській, бо це також зброя проти України. Таким нічого вірити.
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30.07.2020 14:02 Відповісти
Пан правий на 1000%
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30.07.2020 11:06 Відповісти
Смотрел докфильм о русских пенсионерах эстонской Нарвы. Лютый треш. Одновременное желание России сейчас и сразу непосредственно в Нарве. Но при этом что бы законы, свободы,порядок и зарплата оставалось эстонским.Предложение уехать в те российские места откуда они родом категорически и с негодованием отметалось.
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30.07.2020 10:18 Відповісти
Только уничтожать! Средневековье? Да! А что делать!? Иначе исчезнет, и плевать на коментарии...., в общем на оценки всех, кроме самих, нас, украинцев(истинных, а не "по паспорту"), которых в самой Украине, меньшинство(к удивлению и к сожалению). Слава, Украине!!! И ее героям, слава!!! Героям всей ее истории существования. Не верю, что Украина исчезнет. Всем врагам, муки и скрежет зубовный!!! 😈
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30.07.2020 10:19 Відповісти
Курва якась.Кого вона презентує крім себе?
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30.07.2020 10:24 Відповісти
Ватница-хахлушка малороска. На таких адептах сруского мира тримаються ЗЕ, медведчуки, рабіновичі, бойки = "аби асфальт и свет, а так какая разницца..."
Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство - Цензор.НЕТ 2761
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30.07.2020 10:32 Відповісти
ну да, а дружбу Порошенко и судьи Вовка никто не заметил ?
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30.07.2020 10:32 Відповісти
Не хвилюйтесь, всі, не просто помітили, а стовідсотково знають, що у вас вато-зебілізм.
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30.07.2020 10:34 Відповісти
Вата, під прикриттям.
"Помимо них были и другие мероприятия, ставшие уже ежегодными, традиционными. В их числе летние выступления на Лебедином пруду, а также проводимые Лиепайской русской общиной празднование Масленицы, 9 Мая…"
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30.07.2020 10:32 Відповісти
100 процентная" хохлушка"...
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30.07.2020 10:34 Відповісти
і мову знає....
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30.07.2020 11:50 Відповісти
Видно ще та совкодрочерша ...
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30.07.2020 10:45 Відповісти
А вона громадянка якої країни? І що це за організація така,та хто її засновник? А хто її фінансує? Яка чисельність? Інформації явно не вистачає.
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30.07.2020 10:46 Відповісти
Ця курва така глава, як з хрена молоток.
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30.07.2020 10:57 Відповісти
Та шо удивляться-половина украинских граждан млеют до сих пор за московией
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30.07.2020 11:01 Відповісти
Oсь це курва реально ганьба
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30.07.2020 11:05 Відповісти
Что же то за община , глава которой такая падлюка ? Вопрос послу Украины в Латвии !
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30.07.2020 11:09 Відповісти
меня терзают смутные сомнения, что где-либо при украинских посольствах делают какие-то "общины", пропагандируют украинский\делают курсы и т.д. и т.п. главное чтобы хоть свою работу (реальную помощь гражданам) делали нормально.
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30.07.2020 11:43 Відповісти
А хто там консул. посол, куди вони дивляться? Чи теж на двох стільцях сидять і подвійну винагороду мають?
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30.07.2020 14:35 Відповісти
Хто ту общіпану курку туди вибрав? Гоніть цю московську підстилку під московію.
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30.07.2020 11:25 Відповісти
Содержание этой ФСБшной , так называемой, "Общины" и её председательши обходится кремлю сущие копейки, а шума много.... Такого дерьма существует по всему миру много и будет ещё больше , пока ПаРаша ещё не сдохла.... Такую же подрывную работу расейские спецслужбы проводят против всех европейских стран .... Европа ещё получит сотни терактов от путинской нечисти....
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30.07.2020 11:32 Відповісти
сміття
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30.07.2020 11:36 Відповісти
бажано, щоб цей пост був поширено в засобах массової інформації (обов'язково друкованих та на тб). Час витратити, кошти, можливо вплив.
Щоб мешканці Латвії вважали нас народом, а не населенням, якому пофіг.
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30.07.2020 11:40 Відповісти
В "безводном крЕму"-тоже есть так называемая "украинская община",так там главведьма вообще,от имени всех украинцев крЕма-высказывает поддержку аннексии полуострова.Все-же понимают,что это за "общины" и у кого они "на прикормке".
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30.07.2020 11:50 Відповісти
Звичайна фсбешна контора в Латвії.
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30.07.2020 12:51 Відповісти
Ну так пусть наши посольства и патриотические организации в Балтии выступят с разъяснением, что данная "лиепайская украинская община "Свитанок" Ларисы Давиденко" является лиепайской малороссийской общиной "Свитанок" Ларисы Давиденко. А эта тётя ничего общего с Украиной, кроме фамилии не имеет.
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30.07.2020 12:55 Відповісти
Прізвище може бути і назване, або шлюбне, або вітчима...
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30.07.2020 14:39 Відповісти
Исполнительная продажная шлюха вражеского украинцам так и латвийцам но не для неё предательницы кремля. Видно причина в том что она изрядно немерено зарабатывает на измене кровавые кремлёвские сребреники для Иуды.
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30.07.2020 13:19 Відповісти
К этой бабуле по имени Лариса Давиденко у меня вопросов никаких... Любит "русский мир" то пущай...
У меня вопросы к нашему МИД...
Почему они не подняли вопрос о запрете ей называть свою организацию "украинская община"???
Ведь если заявляешь о принадлежности к какойто общине, какойто стране, то обязан как минимум не вредить этой общине... А если любишь страну-агрессор, то тогда и называй себя их именем...
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30.07.2020 13:41 Відповісти
" Може. батько Останню корову Жидам продав. поки вивчив Московської мови . Україно! Україно! Оце твої діти. Твої квіти молоді. Чорнилом политі Московською блекотою..." / Т. Шевченко --" Сон" / За яке проголосували таке й маємо... Уклінно подякуємо Українським рабо-- дебілоїдам --73%
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30.07.2020 13:54 Відповісти
Яке потворне кацапське бабисько. От такі курви і роблять нам у світі рекламу та політику відносин.
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30.07.2020 14:42 Відповісти
 
 