Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила кількох посадових осіб приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання в РФ товарів військового призначення та подвійного використання, вироблених державними оборонними підприємствами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Для документування схеми у липні Служба безпеки України провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Керівництво державних оборонних підприємств під час проведення слідчих дій сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення.

Завдяки додатково отриманій інформації оперативники та слідчі СБУ встановили, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок до Росії та інших країн. Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства.

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Також задокументовано, що до країни-агресора учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції.

За даними слідства, організатор протиправної оборудки - заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з чинними та колишніми співробітниками ФСБ РФ.

Наразі про підозру у вчиненні замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, які вчинені у складі організованої злочинної групи, повідомлено організатору і трьом фігурантам кримінального провадження - посадовцям приватних компаній-постачальників.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі - за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України.

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