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Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила кількох посадових осіб приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання в РФ товарів військового призначення та подвійного використання, вироблених державними оборонними підприємствами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Для документування схеми у липні Служба безпеки України провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Керівництво державних оборонних підприємств під час проведення слідчих дій сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення.

Завдяки додатково отриманій інформації оперативники та слідчі СБУ встановили, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок до Росії та інших країн. Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства.

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Також задокументовано, що до країни-агресора учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції.

За даними слідства, організатор протиправної оборудки - заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з чинними та колишніми співробітниками ФСБ РФ.

Наразі про підозру у вчиненні замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, які вчинені у складі організованої злочинної групи, повідомлено організатору і трьом фігурантам кримінального провадження - посадовцям приватних компаній-постачальників.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі - за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України.

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Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ 01
Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ 02
Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ 03

Автор: 

контрабанда (1825) оборона (4829) росія (66037) СБУ (12969)


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Топ коментарі
+12
Преса активіси антикорупціонери нацжони... і вся каралєвская конніца і вся каралєвская рать піднімуть вой про баригу наживающуюся на вайнє...правда нє?
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30.07.2020 10:31 Відповісти
+12
Сколько предателей на нашей земле Так и хочется таких сразу в расход,без суда и следствия.
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30.07.2020 10:32 Відповісти
+10
Кому війна,а кому - мати рідна...
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30.07.2020 10:29 Відповісти
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Кому війна,а кому - мати рідна...
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30.07.2020 10:29 Відповісти
Преса активіси антикорупціонери нацжони... і вся каралєвская конніца і вся каралєвская рать піднімуть вой про баригу наживающуюся на вайнє...правда нє?
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30.07.2020 10:31 Відповісти
Свинарчуки технику восстанавливали, а эти врагу армию помогают строить во всех отраслях ВПК на сотни млн.$.
Зебилы понавыбирали коллаборантов.
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30.07.2020 10:59 Відповісти
Сколько предателей на нашей земле Так и хочется таких сразу в расход,без суда и следствия.
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30.07.2020 10:32 Відповісти
В другой раз могут на тебя указать, мол предатель. И без суда и следствия в расход... проходили уже.
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30.07.2020 10:49 Відповісти
передайте товарищу сталину . что это чудовищная ошибка
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30.07.2020 10:52 Відповісти
Ну так ,а что Вы хотели 300 лет под москальским игом
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30.07.2020 12:08 Відповісти
Да ладно, небось опять приборостроителей щипают.
Есть такие предприятия в Украине, продукция которых никому кроме бывших рос. смежников не нужна. Или закрываться, или таскать в чемодане тиристоры через границу.
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30.07.2020 10:33 Відповісти
Я потому и пишу, что примерно понимаю о чем речь.

Эти железки производятся с 70-х годов, и Украина их и не заказывает у своих собственных предприятий, и не дает никаких путей для перепрофилирования. Просто запретили экспорт в рашку - и все. Хоть разгоняйте последних инженеров-пенсионеров и цепляйте баннер "аренда".

А это, пожалуй, последние остатки того, что можно назвать "точным приборостроением" в стране
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30.07.2020 11:24 Відповісти
я також мав досвід роботи "в ящику". Нічого, кому потрібно, перепрофілюються, якщо захочуть. "Ящик" на якому працював - перепрофілювався на виготовлення комплектації столів для німців (по кооперації), в т.ч. більярдних.
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30.07.2020 11:39 Відповісти
Набор для сборки бильярдного стола

Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1942

Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9156
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30.07.2020 11:54 Відповісти
Так может лучше их закрыть чем снабжать Расию, нет?
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30.07.2020 12:29 Відповісти
Хоть бы одно предприятие назвали, а так я это воспринимаю фейком от СБУ.
Или та сторона запретила?
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30.07.2020 10:33 Відповісти
Да не ,сейчас к тебе выехал курьер с делами, доказательствами,уликами,свидетелями,потерпевшими и результатами экспертиз. Твое мнение очень и очень важно сбушникам.
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30.07.2020 10:50 Відповісти
Почти весь действующий Укроборонпром.
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30.07.2020 11:01 Відповісти
жалко, что Грановских повесили.
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30.07.2020 10:43 Відповісти
Може правда, а може й ні. А може, як вже було сотні разів, фСБ(у)шники намагаються рейдернути успішне приватне підприємство на користь когось із влади. Як от в свій час рейдернули підприємства по постачанню дизельного пального на користь Мертвечука у часи Хетьмана Мальдівсько-Іловайського.
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30.07.2020 10:46 Відповісти
https://censor.net/news/3210881/gendirektor_ukroboronproma_abromavichus_soobschil_o_vozmojnoyi_smene_doljnosti
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30.07.2020 11:11 Відповісти
І більше ми про це нічого не почуємо - наслідків не буде.
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30.07.2020 10:49 Відповісти
Почуєте.
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30.07.2020 11:06 Відповісти
С чего это? За такие мелкие дела нацжены с нацкорусом не берутся...
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30.07.2020 11:21 Відповісти
Хозяин указал слугам куда идти и с кем торговать: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Слуги приказ хозяина поняли: "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. / Коломойский начал импортировать электроэнергию из России / Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука, Коломойского и Боголюбова косвенно причастен к финансированию террористов "Л/ДНР 08.04.20 /"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу"/ Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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30.07.2020 10:52 Відповісти
Участники схемы растрелены на месте, без подобной кульминации данного события, само событие=никакого события.
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30.07.2020 10:57 Відповісти
Лучше дайте квалификацию действиям властей, которые не заказывают и не покупают продукцию отечественных предприятий - электронщиков. А кроме рос. смежников для их древних ящиков она никому и даром не нужна.
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30.07.2020 11:16 Відповісти
якщо та електроніка і нафік нікому не потрібна... навіть вітчизняному Укроборонпрому... Ну, просто: зовсім не потрібна, через купу причин, в т.ч. через те, що морально застаріла!
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30.07.2020 11:41 Відповісти
Давно уже говорится, что ВСЮ торговлю с агрессором надо запретить полностью, а то абсурд получается: вроде и воюем, но торгуем с удовольствием.
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30.07.2020 12:05 Відповісти
Сколько из-за них погибло наших солдат а они почему-то еще живы о них статьи пишут вместо того что тихо уничтожить .Зеленский возьми под свой контроль уничтожение предателей вместо подъема ржавой баржи.
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30.07.2020 12:15 Відповісти
С кого начинать? С Порошенка?
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30.07.2020 12:28 Відповісти
Так, пошёл фекал...
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30.07.2020 12:30 Відповісти
Ну барига клятий--наживається на війні. Тепер відгадайте хто це.?
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30.07.2020 12:34 Відповісти
Судить по закону военного времени!!!
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30.07.2020 12:37 Відповісти
А какой то зеленый *****-ол совсем недавно пиз-ел что мы ничего не поставляем!!!
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30.07.2020 12:50 Відповісти
Они для этого и захватили власть, чтоб пиз-ть и воровать, уничтожая Украину и патриотов.
А потом разбегутся по заграницам.
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30.07.2020 13:49 Відповісти
Эти зеленые суки скоро и джавелины в рашку перепродадут.
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30.07.2020 13:47 Відповісти
Избиратели ОПЗЖ
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30.07.2020 16:34 Відповісти
 
 