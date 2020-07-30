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Новини Фото ДТП
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Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі поліцейський автомобіль дорогою на виклик про спробу самогубства потрапив у ДТП, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеси у Facebook.

"Сьогодні, близько 6-ї години ранку, поліцейські отримали повідомлення про спробу самогубства. Зі слів очевидців, жінка хотіла стрибнути з даху будівлі. Екіпаж патрульних одразу виїхав на місце події. Службовий автомобіль слідував на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною. На перехресті проспектів Шевченка та Гагаріна відбулося зіткнення Renault Trafic та службового авто поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій Renault Trafic і поліцейські, які перебували в Toyota Prius, зазнали тілесних ушкоджень.

Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих 01

"Інформуємо, що на відпрацювання виклику про спробу самогубства одразу був направлений інший екіпаж патрульної поліції, який разом зі співробітниками ДСНС врятував жінку", - додали в поліції.

Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих 02

Як повідомляє видання "Думська", постраждалі хлопець і дівчина з екіпажу патрульної поліції, а також водій мікроавтобуса зазнали черепно-мозкових травм. У дівчини і водія мікроавтобуса також переломи ребер. Крім того, у дівчини, ймовірно, травма спини. Трьох постраждалих госпіталізували.

Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих 03
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих 04
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих 05
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих 06
Фото: із сайту Думська

Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих 07

Автор: 

ДТП (4481) Одеса (5499) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+6
так есть же
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 1445
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30.07.2020 12:21 Відповісти
+5
Треба поліцаям підвищити платню бо не вистачає на ремонт примусів.
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30.07.2020 12:06 Відповісти
+5
Потрібно створити поліцайський лісапетний батальйон.
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30.07.2020 12:11 Відповісти
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Треба поліцаям підвищити платню бо не вистачає на ремонт примусів.
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30.07.2020 12:06 Відповісти
Потрібно створити поліцайський лісапетний батальйон.
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30.07.2020 12:11 Відповісти
так есть же
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 1445
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30.07.2020 12:21 Відповісти
а вот, кстати, одесская
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 6058
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30.07.2020 12:23 Відповісти
Такой велик дороже приуса в теперешнем их состоянии.
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30.07.2020 13:12 Відповісти
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 9579
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30.07.2020 12:29 Відповісти
Німці? Більше схоже по задумці на :"войско польське моторизоване, вшистци на роверах ".
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30.07.2020 12:47 Відповісти
Форма Вермахту.
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30.07.2020 12:51 Відповісти
На велосипедах теж треба вміти їздити. На пріусі, при увімкнутому маячку, не відключаються гальма і можливість маневрувати. Не мєнти, а катастрофа на колесах
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30.07.2020 12:42 Відповісти
или на таврии пересесть, дешево и сердито.
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30.07.2020 13:13 Відповісти
Тепер водій Рено ще й поліціянтам машину ремонтувати буде... Точніше, його страхова. Ще й тілесні ушкодження... Влетів, так влетів!
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30.07.2020 12:11 Відповісти
срочно пересадите этих идиотов на таврии
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30.07.2020 12:14 Відповісти
А в штатах водилы тоже игнорируют полицию с мигалками?
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30.07.2020 12:31 Відповісти
не поверишь чувак но бывает и похуже
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30.07.2020 12:46 Відповісти
Неужели пересаживают на Ситроены 1956 года?
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30.07.2020 12:51 Відповісти
чувак в штатах на примусах только пенсионеры ездят
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30.07.2020 17:59 Відповісти
Лаври Чип и Дейла попали другому экипажу на гужевой подвеске
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30.07.2020 12:14 Відповісти
наша служба и опасна и трудна........
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30.07.2020 12:17 Відповісти
хорошие примусы, но скоро будут ходить пешком, я смотрел свалку этих авто, зрелище страшное и все было куплено за гос бабки и разбито в хлам.
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30.07.2020 12:23 Відповісти
та не. то за международные деньги из экологического фонда.
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30.07.2020 12:29 Відповісти
Мусоров нужно на ослов и велосипеды пересадить. Уже все приусы перебили. Еще они будут кого то учить ездить
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30.07.2020 12:26 Відповісти
Хотелось бы посмотреть, как ты будешь встречать экипаж полиции на велико-осле, когда тебя начнут выкидывать из авто или бандюки начнут ломиться в твою квартиру......
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30.07.2020 12:29 Відповісти
Хочу тебя обрадовать.на звонки полиция не отвечает,пошел мой товарищ к ним,
документы,почему без маски и мы вас сейчас оштрафуем. Так он еле смылся от туда.
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30.07.2020 13:48 Відповісти
1. Водители быкуют и не пропускают авто со спецсигналом!
2. Характер полученных травм наводит на мысль, что ремни безопасности не использовались!
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30.07.2020 12:26 Відповісти
Чергові аваківськи недоноски, подонки, шакали у вигляді патрульної полюції знишкодили Приус. Все лайно, непотріб суспільства зосереджено в цієї ганебної установі під назвою патрульна полюція..
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30.07.2020 12:30 Відповісти
Как сообщает издание "https://dumskaya.net/news/masshtabnoe-dtp-na-prospekte-shevchenko-avtomobi-121422/ Думская ", пострадавшие парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса получили черепно-мозговые травмы, копы парень и девушка а водитель микроавтобуса кто?
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30.07.2020 12:31 Відповісти
Судя по фото, женщина на крыше и то с меньшим усердием хотела расстаться с жизнью.
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30.07.2020 12:39 Відповісти
Человек на бусике выехал на доставку воды в надежде что в 6.00 еще пустые улицы, в результате 3 пострадавших, может с спецсигналами нужно соблюдать элементарную безопасность, груженый бусик если ехал на зеленый мог элементарно не успеть оттормозится, а копы при проезде перекрестка что не должны убедиться в безопасности, пешеход мог по переходу переходить.
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30.07.2020 13:03 Відповісти
полицейских пионэров надо минимум год учить ездить... они когда едут медленно, то еще ничего, но как только разгоняются до 60-ти, у них перед глазами возникают фильмы приключений с погонями и они, не имея навыков вождения, постоянно путают педаль газа и педаль тормоза... хотя тормоза - для дураков...
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30.07.2020 14:36 Відповісти
выплочивать будут машину 40 лет...
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30.07.2020 14:53 Відповісти
Наша полиция нас бережет!
Или нет ...
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30.07.2020 16:06 Відповісти
 
 