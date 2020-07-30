Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесі поліцейський автомобіль дорогою на виклик про спробу самогубства потрапив у ДТП, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеси у Facebook.
"Сьогодні, близько 6-ї години ранку, поліцейські отримали повідомлення про спробу самогубства. Зі слів очевидців, жінка хотіла стрибнути з даху будівлі. Екіпаж патрульних одразу виїхав на місце події. Службовий автомобіль слідував на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною. На перехресті проспектів Шевченка та Гагаріна відбулося зіткнення Renault Trafic та службового авто поліцейських", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП водій Renault Trafic і поліцейські, які перебували в Toyota Prius, зазнали тілесних ушкоджень.
"Інформуємо, що на відпрацювання виклику про спробу самогубства одразу був направлений інший екіпаж патрульної поліції, який разом зі співробітниками ДСНС врятував жінку", - додали в поліції.
Як повідомляє видання "Думська", постраждалі хлопець і дівчина з екіпажу патрульної поліції, а також водій мікроавтобуса зазнали черепно-мозкових травм. У дівчини і водія мікроавтобуса також переломи ребер. Крім того, у дівчини, ймовірно, травма спини. Трьох постраждалих госпіталізували.
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документы,почему без маски и мы вас сейчас оштрафуем. Так он еле смылся от туда.
2. Характер полученных травм наводит на мысль, что ремни безопасности не использовались!
Или нет ...