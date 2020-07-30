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Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження. ДОКУМЕНТ

Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження. ДОКУМЕНТ

За фактом вирубки лісу в районі села Круглик Києво-Святошинського району відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціатором заяви про знищення дерев стала громадська діячка Алла Ландар, яка спочатку звернулася до поліції, але через відсутність будь-якої реакції з боку правоохоронних органів звернення було подано до Державної екологічної інспекції України.

Інспекція виявила низку фактів злочинних вирубок не просто лісу, а вікових дерев цінних порід. Категорія їхнього захисту - рекреаційно-оздоровчі ліси. Зафіксовано збитки державі на загальну суму 11 млн 684 тис. 768,15 грн. Зрубано 1363 дерева порід дуб, сосна, клен, тополя. І це тільки протягом восьми місяців 2019 року і лише в кварталах Боярської лісової дослідної станції Плесецького лісництва.

21.07.2020 року до Чабанівського ВП Києво-Святошинського р-ну надійшла ухвала Києво-Святошинського райсуду Київської області № 369/7981/20 від 13.07.2020 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 246 КК України. Триває розслідування.

Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження 01Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження 02Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження 03Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження 04
Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження 05

Тим часом, за словами Ландар, "серед заходів з порятунку природоохоронної зони Київщини, я підготувала звернення до голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна з проханням взяти цю справу на особистий контроль через зухвалу вирубку лісу, ініціювати звернення до міністра внутрішніх справ з вимогою забезпечити повноцінне розслідування, а також негайно відсторонити від займаних посад керівників Боярської лісової дослідної станції".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Про підозру повідомлено 21 особі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 25 квітня народні депутати 241 голосом підтримали законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконну рубку і контрабанду лісу.

Автор: 

вирубка (170) Держекоінспекція (248) Київська область (4089) ліс (770)


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Топ коментарі
+4
А на местах вырубки построят себе "мазанки" бедные шкуродеры народа.
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30.07.2020 12:05 Відповісти
+3
А менты в доле
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30.07.2020 12:03 Відповісти
+3
Типа - эти "лесорубы" срубили в одну секунду и типа "сами себе хозяева"? Для кого эти сказки???
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30.07.2020 12:05 Відповісти
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А менты в доле
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30.07.2020 12:03 Відповісти
Штраф за одно дерево минимум 10000 гр более 10 деревьев уголовная статья начинается лет с 5 тогда возможно перестанут рубить.
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30.07.2020 13:55 Відповісти
Типа - эти "лесорубы" срубили в одну секунду и типа "сами себе хозяева"? Для кого эти сказки???
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30.07.2020 12:05 Відповісти
А на местах вырубки построят себе "мазанки" бедные шкуродеры народа.
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30.07.2020 12:05 Відповісти
Ничего страшного, волонтеры за свои деньги высадят новый лес.
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30.07.2020 12:08 Відповісти
Не успеют, там уже домики-мазанки. Ведь вырубки, это уже не лесная зона и можно строиться.
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30.07.2020 12:12 Відповісти
Так еще лучше. У нас же дефицит жилья в стране.
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30.07.2020 13:09 Відповісти
Виноватым будет топор
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30.07.2020 12:23 Відповісти
Поддатый лесник, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.
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30.07.2020 12:26 Відповісти
Знаменитая Боярка через 100 лет - еще один Павка Корчагин!!!
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30.07.2020 12:53 Відповісти
Яким дебілом треба бути щоб зрозуміти що без лісів в Україні буде пустеля і піщані бурі ?
Але ж цих п.дарків це не колише - вони думають жити в Швейцарії де багато лісів і озер
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30.07.2020 13:04 Відповісти
А в туалеті шановний чим користується? Може в нього меблі в будинку відсутні? Чи в будинку відсутні взагалі деревяні конструкції... Ліс в усіх країнах рубають і Україна далеко не серед перших . Наразі дії "по збереженню" лісів приносять більше шкоди, ніж вирубка. Дерева (сосна) , як і люди, хворіють і їх потрібно локалізувати. Ліс без догляду просто згине. Дерева старіше 120 років вже не є цінною деревиною... Наразі в ліспогоспах гори деревини просто гниють....
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30.07.2020 15:52 Відповісти
це треба ще додуматься щоб таку херню написати
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30.07.2020 18:00 Відповісти
Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...
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30.07.2020 13:04 Відповісти
Полиция не отреагировало, да потому, что там вся шобла киевская в доле, а быдлячий народ наблюдает индиферентно, ему пох.й.
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30.07.2020 13:07 Відповісти
Мало Рюкзакову рюкзаков
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30.07.2020 16:30 Відповісти
Интересно выходит : ловят бандюка на месте преступления - и на картинке лицо замыливают , и максимум погоняло скажут - а тут активистка и ФИО, и адрес домашний и расписание рабочего дня - прямо подсказка для благодарных.......
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30.07.2020 17:00 Відповісти
Почему то только у Аллы Ландар на данное время есть реальное желание бороться с паразитами общества. Почему компетентным органам не интересно?!?
Алла, респект
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30.07.2020 20:30 Відповісти
Эти борцы за свои услуги немалый прайс выставляют!
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31.07.2020 13:56 Відповісти
Государственная экологическая инспекция Украины по всей видимости не очень довольна, что активисты, в частности Алла Ландар, лезут , по их мнению, не в свои дела.
Алла, поддерживаю, и желаю удачи в этом нелёгком деле
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30.07.2020 21:08 Відповісти
Активистка дешового пиара хочет))
Вот все тупые вокруг и средь бела дня пришли лес рубать...
Такая заказуха сплошь и рядом, погуглите, чем заканчиваются такие пуки активистов и проверок - ничем! Прежде, чем "скаржитися", нужно матчасть выучить, чтобы потом глупой не выглядеть!
Скорее всего, панянка Алла Ландар, скрывает настоящий мотив... Или просто не называет своих заказчиков!
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31.07.2020 13:23 Відповісти
 
 