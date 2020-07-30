Вирубка 1363 дерев під Києвом завдала збитків на суму понад 11 млн, відкрито кримінальне провадження. ДОКУМЕНТ

За фактом вирубки лісу в районі села Круглик Києво-Святошинського району відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціатором заяви про знищення дерев стала громадська діячка Алла Ландар, яка спочатку звернулася до поліції, але через відсутність будь-якої реакції з боку правоохоронних органів звернення було подано до Державної екологічної інспекції України.

Інспекція виявила низку фактів злочинних вирубок не просто лісу, а вікових дерев цінних порід. Категорія їхнього захисту - рекреаційно-оздоровчі ліси. Зафіксовано збитки державі на загальну суму 11 млн 684 тис. 768,15 грн. Зрубано 1363 дерева порід дуб, сосна, клен, тополя. І це тільки протягом восьми місяців 2019 року і лише в кварталах Боярської лісової дослідної станції Плесецького лісництва.

21.07.2020 року до Чабанівського ВП Києво-Святошинського р-ну надійшла ухвала Києво-Святошинського райсуду Київської області № 369/7981/20 від 13.07.2020 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 246 КК України. Триває розслідування.





Тим часом, за словами Ландар, "серед заходів з порятунку природоохоронної зони Київщини, я підготувала звернення до голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна з проханням взяти цю справу на особистий контроль через зухвалу вирубку лісу, ініціювати звернення до міністра внутрішніх справ з вимогою забезпечити повноцінне розслідування, а також негайно відсторонити від займаних посад керівників Боярської лісової дослідної станції".

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Нагадаємо, 25 квітня народні депутати 241 голосом підтримали законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконну рубку і контрабанду лісу.