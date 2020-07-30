УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12163 відвідувача онлайн
Новини Фото Силовики
7 766 43

Правоохоронці затримали на Волині "умільця", який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканець одного з районів Волинської області здійснив незаконне втручання в більш ніж 100 одиниць вогнепальної зброї. Клієнтами фігуранта були жителі з усієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Як зазначили у відомстві, документували зловмисника протягом кількох місяців. За цей час оперативники встановили, спільників, хто і звідки робить замовлення у порушника, як налагоджена система його протиправної діяльності.

29 липня поліцейські належним чином задокументували черговий факт втручання у заводську конструкцію нарізної зброї.

Після цього працівники управління карного розшуку разом зі слідчими слідчого управління та ротою поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області провели обшуки за місцем проживання фігуранта та безпосередньо у його майстерні.

Правоохоронці затримали на Волині умільця, який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція 01

Під час обшуку виявили заготовки та деталі до вогнепальної зброї, "глушники" (як готові, так і деталі до них), понад 80 набоїв різних калібрів до нарізної зброї, уже перероблену зброю, готову до відправки, та інше. Загалом, сьогодні виявили та вилучили три одиниці нарізної зброї та одну гладкоствольну рушницю з ознаками переробки.

Слідчі дії тривають

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення підозри за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Такі дії караються позбавленням волі від 3 до 7 років.

Правоохоронці затримали на Волині умільця, який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція 02
Правоохоронці затримали на Волині умільця, який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція 03
Правоохоронці затримали на Волині умільця, який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція 04
Правоохоронці затримали на Волині умільця, який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція 05
Правоохоронці затримали на Волині умільця, який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція 06
Фото: сайт поліції

Автор: 

зброя (7532) Нацполіція (15274) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Волинська область (875)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
С каких пор изготовление и продажа саундмодераторов, переодевание в новую тапковскую ложу СКС, установка планок пикатинни и ласточкиных хвостов стало уголовным преступлением?
Совсем мусора уже долбанулись?
Где там вмешательство в заводскую конструкцию?
показати весь коментар
30.07.2020 13:27 Відповісти
+24
"Переработка" гладкоствольного ружья - це у мусоров имеется в виду то, шо он туда глушитель прикрутил?
Шо тут, интересно, незаконного?
Это никак не является внесением изменений в конструкцию оружия (шо попадает под статью).
показати весь коментар
30.07.2020 13:24 Відповісти
+19
Ну и определить умельца в оружейную мастерскую Минобороны или СБУ, дать нормальное оборудование, инструменты и достойную зарплату. "Сажать" такого самородка-Кулибина -это бесхозяйственность (как минимум), а скорее - вредительство. Таланты надо поощрять и беречь. А криминальные связи его - обрубить.
показати весь коментар
30.07.2020 13:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Переработка" гладкоствольного ружья - це у мусоров имеется в виду то, шо он туда глушитель прикрутил?
Шо тут, интересно, незаконного?
Это никак не является внесением изменений в конструкцию оружия (шо попадает под статью).
показати весь коментар
30.07.2020 13:24 Відповісти
Реально человек просто глушители делал)
показати весь коментар
30.07.2020 13:56 Відповісти
Может он с полуавтомата - пятизарядки сделал охотничий пулемёт ?😜
показати весь коментар
30.07.2020 16:31 Відповісти
Ага, и насыпал в патроны урановую бронебойную картечь и ампулы с КОВИД-19.
показати весь коментар
31.07.2020 09:26 Відповісти
Золотые руки , - сантехником спился бы , а так посадят , а может и нет. Но применение нужно найти другое.
показати весь коментар
30.07.2020 13:25 Відповісти
С каких пор изготовление и продажа саундмодераторов, переодевание в новую тапковскую ложу СКС, установка планок пикатинни и ласточкиных хвостов стало уголовным преступлением?
Совсем мусора уже долбанулись?
Где там вмешательство в заводскую конструкцию?
показати весь коментар
30.07.2020 13:27 Відповісти
Тут от эксперта всё зависеть будет.
Если даст заключение, шо установка ПБС и планки - это вмешательство в конструкцию, или, например, "ремонт" - то светит ему тогда железно 263-я статья.
Оспаривать такую экспертизу можно и нужно, но это займёт много лет и денег.
показати весь коментар
30.07.2020 14:17 Відповісти
Гениальный украинский изобретатель Яков Устинович Рощепей (1879 -1958) родился в селе Осовец на Черниговщине. Он первым в мире разработал принципиальную систему автоматической винтовки.
Хотя еще до начала Первой мировой войны оружие было готово к серийному выпуску, автор получил серебряную медаль и денежную премию, но на вооружение армии винтовка Рощепея так и не поступила - директор Сестрорецкого завода посчитал недопустимым, чтобы выходец из простых крестьян был автором такого изобретения, оттягивал запуск изобретения в производство. Яков Устинович со своей стороны не пожелал разделить авторство с бездарным чиновником. Хотя наработки Рощепея использовали и при создании семизарядной винтовки Токарева, об авторе изобретений «забыли» до 1950 года, когда после нескольких публикаций в прессе ему назначили персональную пенсию. В 1958 году Яков Устинович скончался. Могила его была забыта. Лишь в 1989 году усилиями журналистов Бобровицкой районной газеты с помощью жителей села место погребения изобретателя нашли. Ученики щасновской школы привели ее в порядок, а Щасновский сельский совет, в который входит село Осовец, установил надмогильную плиту.»
показати весь коментар
30.07.2020 13:28 Відповісти
Правоохоронці затримали на Волині "умільця", який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція - Цензор.НЕТ 1993

Автоматична гвинтівка Я.У.Рощепея. 1907 рік. Артилерійський музей С.- Петербурґ.
показати весь коментар
30.07.2020 13:54 Відповісти
Возьмите его на какой-нить оружейный завод лучше, он там хоть подтянет нероб как працювати треба.
показати весь коментар
30.07.2020 13:28 Відповісти
Ну и определить умельца в оружейную мастерскую Минобороны или СБУ, дать нормальное оборудование, инструменты и достойную зарплату. "Сажать" такого самородка-Кулибина -это бесхозяйственность (как минимум), а скорее - вредительство. Таланты надо поощрять и беречь. А криминальные связи его - обрубить.
показати весь коментар
30.07.2020 13:28 Відповісти
Раз шмаркля не думает защищать страну от российских террористов, то всем надо вооружаться самостоятельно за свои деньги.
показати весь коментар
30.07.2020 13:29 Відповісти
7 год войны! 5 лет войны было все спокойно, не типало?
показати весь коментар
30.07.2020 16:16 Відповісти


Ключевое слово здесь -Умелец !
Клиентами фигуранта были жители со всей страны.Источник: https://censor.net/p3210986

Людина працювала руками та головою , мала необхідні вміння . Робила людям добро та й собі сама заробляла на хліб !
А тут являються менти та кричать - це незаконно ....

Свободу Майстрам !
показати весь коментар
30.07.2020 13:36 Відповісти
А где же на видео сам умелец, с таким талантом и на свободе.
показати весь коментар
30.07.2020 13:40 Відповісти
Так, це не художнік - фальшивомонетник.
показати весь коментар
30.07.2020 13:45 Відповісти
Специально зарегистрировался ради этого коммента:

Дорогие редактор и автор статьи! Вы - говно, а не журналисты. В Украине НЕТ закона об оружии, а раз НЕТ закона регулирующего этот аспект жизни, значит НЕТ состава преступления. Слово "умелец" в кавычках - признак говноеда, а не журналиста, ибо замена ложа или резьба на стволе НЕ есть вмешательство, и уж никакое оно "не законное".
Оно то и понятно, что вам, "журналистам", мусора рты заткнули вписав в белый список по разрешительной на ношение спец.средств (резинострелы), то вы и рады как собаки служить легавым. Что же вы, господа, не пишете о том что на каждом углу стартовые продают, у которых меняют запаянный как раз таки "умельцы" которые продают школьникам и гопоте?
Почему вы не пишете о натуральных банд группах зарегистрированных как "охранные агенции", у которых тоже есть "зеленый свет" от мусоров на ношение резинострелов?
Почему вы не пишете о расплодившихся "журналистах" зарегистрированных на газеты-однодневки и о "дружинниках" которые так же таскают с собой резину?
Ваши хозяева прекрасно об этом осведомлены, да и вы тоже.
Где соблюдение конституционного права на защиту жизни и достоинства, и где гарантированное конституцией равноправие? Почему вы продвигаете мусорской нарратив, вместо того что бы прямо исполнять свои обязанности по освещению тотального нарушения конституционных прав своих сограждан?
показати весь коментар
30.07.2020 13:53 Відповісти
При всій повазі, але формально за вказаними статтями можливо притягнути до кримінальної відповідальності абсолютно будь-якого законного власника вогнепальної зброї (зміна ложа/обвісу/антабки, прицільних засобів та інший «тюнинг»). Тим більше, що приводом для його затримання скоріш за все стало як бажання вислужитися по показникам/розкриттям перед сабаковим, так і те, що він займався цим всім без будь-яких дозволів ( наприклад

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і *********** до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та ************ до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

https://my.gov.ua/info/service/online-91/2603/details)
показати весь коментар
30.07.2020 14:14 Відповісти
Про самостійне кустарне спорядження набоїв до гладкої чи нарізної тим більше і мови не йдеться еіяуоі взагалі !!! Це стовідсотковий склад злочину. Не має значення чи є у вас дозвіл на відповідну зброю і калібр, чи нема його...
Так, дійсно, до останнього часу на ці речі дозвільна закривала очі і дивилася на це все скрізь пальці. Але сабакав «дав наказ» от і рватимуть тепер собі і іншим дупи за «палочки» розкриттів...
показати весь коментар
30.07.2020 14:18 Відповісти
Єдине, що врятує цього «майстра» - гарний, обізнаний і досвідчений захисник/адвокат і якісна експертиза, яка не зможе довести, що його втручання у заводську конструкцію зброї значним чином вплинуло на його бойові якості та умови експлуатації ...
показати весь коментар
30.07.2020 14:20 Відповісти
"..для виконання під час провадження діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і *********** до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та ************ до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду (далі - зброя, ********** до неї);"

- де визначення слова "зброя"?
"Зброя це - холодна та вогнепальна зброя, атакож пневматична зброя.."
Масло масленное?
Нема закону який визначає поняття зброї та регулює її обіг - нема складу злочину.
У нас дозволене виготовлення та відкрите носіння лявуляторів?
показати весь коментар
30.07.2020 14:26 Відповісти
Це було посилання на необхідність наявності відповідної ліцензії , як майстра -зброяра. Відсутність ліцензії, за такої діяльності (уважно читайте фабулу ст.263-1 кк України) - це вже самостійний склад злочину !!!
показати весь коментар
30.07.2020 20:47 Відповісти
те ж саме стосується "*********" - в якому законі є визначення цього поняття?
"********* це *********, а зброя це зброя"?
показати весь коментар
30.07.2020 14:31 Відповісти
До чинного законодавства України , яке є обов'язковим для виконання усіма на території України , окрім Конституції України, відносяться наступні нормативно-правові акти: прийняті Верховною Радою - закони, постанови; кабінет міністрів - постанови ; президентом - укази/розпорядження; державними міністерствами та відомствами - накази/ розпорядження/ інструкції і т. п.
Таким чином, якщо вас турбує відсутність закону та дефініції у ньому перелічених вами предметів/пристроїв та засобів - на це якраз і існують накази та інструкції міністерств та відомств органів центральної виконавчої влади уряду-Кабміну України.
Не походьте на провокаторів із «євроблях та дорожнього контролю», бо експертиза у свому висновку, який стане підставою обвинувачення та обвинувального вироку у майбутньому , буде посилатися при її проведенні на діючи законні/ підзаконні нормативно правові акти, а не на ваші фантазії чи відсутність належної освіти
показати весь коментар
30.07.2020 15:23 Відповісти
Повчи суперфахівців, які вже півроку тримають Антоненка - Ріф Майстра.
Чи ти саме з них? «Я мілого узнаю по походкє»....
показати весь коментар
30.07.2020 15:40 Відповісти
Да я б з радістою, але ж вони «нєабучаємі»
показати весь коментар
30.07.2020 20:24 Відповісти
Добре, то ж в якому акті чи розпорядженні МВС ми можемо знайти дефініцію "вогнепальна" та "холодна" зброя, а також дефініцію "********* до" певного типу зброї?
показати весь коментар
30.07.2020 15:45 Відповісти
Ви у своєму правовому нігілізмі можете дійти до того, що на сході України наші захисники гинуть не від набоїв та застосування ворогом зброї, бо «нідє такова ні написана...»
Не гайте час, подайтесь до профільного вузу на юридичний і там будете в змозі втамувати свою спрагу до відсутніх у вас знань. Ще й вищу додаткову отримаєте. Стане по життю в нагоді. Знання ж не за спиною у торбі носити...
показати весь коментар
30.07.2020 20:40 Відповісти
Ну і звісно було б доречно вказати на конституційність такого закону чи підзаконного акту/розпорядження. Чому мусор, суддя, депутат, журналізд та бритоголовий спортік із корочкою приватної охоронної агенції де-факто мають більше прав та свобод аніж пересічний громадянин?
показати весь коментар
30.07.2020 15:50 Відповісти
Ці питання особисто до мене?! Чи -риторичні?
Якщо друге, то коротко: мудрий (хитровжарений) нарІт заслуговує саме на таке відношення від тих, кого він заради ковбаси по 2,20 і пломбіра «па пісіать» обрав замість майбутнього свого і своїх нащадків.
Якщо по першому: як щойно стану дупутантом чи міністерським клерком - одразу доповім вам у письмовій формі. А поки що - гугл і національне законодавство вам у поміч...
показати весь коментар
30.07.2020 20:22 Відповісти
Але пихатість - то не про мене:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_1_43.pdf

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99#Text

https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.8.html

https://**********.com/2015060965285/pravo/kriminalistichne_doslidzhennya_vognepalnoyi_zbroyi_sudova_balistika

https://rmpse.minjust.gov.ua/page/32

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385238-rada-zakripila-na-zakonodavcomu-rivni-ponatta-sportivna-zbroa.html
показати весь коментар
30.07.2020 20:36 Відповісти
млщный камент.люто плюсую
показати весь коментар
30.07.2020 14:42 Відповісти
а навіщо ти пишеш це дурналістам, пиши це поліцаям, суддям, прокурорам. Закона нема, а строки є, отака фігня, дебілізм.
показати весь коментар
30.07.2020 15:41 Відповісти
Статья - фуфломицин для лохов.
показати весь коментар
30.07.2020 14:33 Відповісти
вот каждый день задержуют..вопрос как они про это узнают мусора эти тупые--такой талант в землю зарыли..старан рабов
показати весь коментар
30.07.2020 14:48 Відповісти
Блин, у чувака золотые руки. Я бы его взял на госслужбу с повышенным окладом. Пусть стране пользу приносит.
показати весь коментар
30.07.2020 14:51 Відповісти
Я сам особисто користуюсь послугами такого майстра при придбанні нової зброї.Завжди щось пострібно підігнати,подправити,налаштувати під себе.Нічого кримінального в діях таких майстрів не бачу.
показати весь коментар
30.07.2020 15:17 Відповісти
Л -ЛІЦЕНЗІЯ
показати весь коментар
30.07.2020 20:41 Відповісти
Оставьте мужика в покое. Проверьте контакты. Если не на мафию местную работал, а просто бизнес, чтобы прожить - направьте в государственное дело золотые руки. Криминала тут пока не вижу.
показати весь коментар
30.07.2020 16:19 Відповісти
2000 грн, как доказательство! Уже виновен на фоне Свинарчуков! Слов нет.
Дайте ведомость зарплат тех, кто задержал этого умельца, чтобы сравнить их эффективность! Медведчук - вот главный враг Украины в Украине!
показати весь коментар
30.07.2020 16:21 Відповісти
Страна в которой правят бал тупые уроды мусора, обречена.
показати весь коментар
30.07.2020 17:37 Відповісти
Он же готовый оружейник, неординарный человек, дайте ему возможность работать в Укроборонпроме легально, таких самородков ценить надо, он будет делать оружие победы над неадекватными соседями-кацапами.
показати весь коментар
30.07.2020 18:30 Відповісти
Наградить, дать в аренду завод, пусть работает.
показати весь коментар
30.07.2020 19:47 Відповісти
 
 