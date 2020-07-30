Правоохоронці затримали на Волині "умільця", який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканець одного з районів Волинської області здійснив незаконне втручання в більш ніж 100 одиниць вогнепальної зброї. Клієнтами фігуранта були жителі з усієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Як зазначили у відомстві, документували зловмисника протягом кількох місяців. За цей час оперативники встановили, спільників, хто і звідки робить замовлення у порушника, як налагоджена система його протиправної діяльності.

29 липня поліцейські належним чином задокументували черговий факт втручання у заводську конструкцію нарізної зброї.

Після цього працівники управління карного розшуку разом зі слідчими слідчого управління та ротою поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області провели обшуки за місцем проживання фігуранта та безпосередньо у його майстерні.

Під час обшуку виявили заготовки та деталі до вогнепальної зброї, "глушники" (як готові, так і деталі до них), понад 80 набоїв різних калібрів до нарізної зброї, уже перероблену зброю, готову до відправки, та інше. Загалом, сьогодні виявили та вилучили три одиниці нарізної зброї та одну гладкоствольну рушницю з ознаками переробки.

Слідчі дії тривають

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Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення підозри за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Такі дії караються позбавленням волі від 3 до 7 років.











Фото: сайт поліції