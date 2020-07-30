Правоохоронці затримали на Волині "умільця", який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Мешканець одного з районів Волинської області здійснив незаконне втручання в більш ніж 100 одиниць вогнепальної зброї. Клієнтами фігуранта були жителі з усієї країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Як зазначили у відомстві, документували зловмисника протягом кількох місяців. За цей час оперативники встановили, спільників, хто і звідки робить замовлення у порушника, як налагоджена система його протиправної діяльності.
29 липня поліцейські належним чином задокументували черговий факт втручання у заводську конструкцію нарізної зброї.
Після цього працівники управління карного розшуку разом зі слідчими слідчого управління та ротою поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області провели обшуки за місцем проживання фігуранта та безпосередньо у його майстерні.
Під час обшуку виявили заготовки та деталі до вогнепальної зброї, "глушники" (як готові, так і деталі до них), понад 80 набоїв різних калібрів до нарізної зброї, уже перероблену зброю, готову до відправки, та інше. Загалом, сьогодні виявили та вилучили три одиниці нарізної зброї та одну гладкоствольну рушницю з ознаками переробки.
Слідчі дії тривають
Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення підозри за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.
Такі дії караються позбавленням волі від 3 до 7 років.
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Шо тут, интересно, незаконного?
Это никак не является внесением изменений в конструкцию оружия (шо попадает под статью).
Совсем мусора уже долбанулись?
Где там вмешательство в заводскую конструкцию?
Если даст заключение, шо установка ПБС и планки - это вмешательство в конструкцию, или, например, "ремонт" - то светит ему тогда железно 263-я статья.
Оспаривать такую экспертизу можно и нужно, но это займёт много лет и денег.
Хотя еще до начала Первой мировой войны оружие было готово к серийному выпуску, автор получил серебряную медаль и денежную премию, но на вооружение армии винтовка Рощепея так и не поступила - директор Сестрорецкого завода посчитал недопустимым, чтобы выходец из простых крестьян был автором такого изобретения, оттягивал запуск изобретения в производство. Яков Устинович со своей стороны не пожелал разделить авторство с бездарным чиновником. Хотя наработки Рощепея использовали и при создании семизарядной винтовки Токарева, об авторе изобретений «забыли» до 1950 года, когда после нескольких публикаций в прессе ему назначили персональную пенсию. В 1958 году Яков Устинович скончался. Могила его была забыта. Лишь в 1989 году усилиями журналистов Бобровицкой районной газеты с помощью жителей села место погребения изобретателя нашли. Ученики щасновской школы привели ее в порядок, а Щасновский сельский совет, в который входит село Осовец, установил надмогильную плиту.»
Автоматична гвинтівка Я.У.Рощепея. 1907 рік. Артилерійський музей С.- Петербурґ.
Ключевое слово здесь -Умелец !
Клиентами фигуранта были жители со всей страны.Источник: https://censor.net/p3210986
Людина працювала руками та головою , мала необхідні вміння . Робила людям добро та й собі сама заробляла на хліб !
А тут являються менти та кричать - це незаконно ....
Свободу Майстрам !
Дорогие редактор и автор статьи! Вы - говно, а не журналисты. В Украине НЕТ закона об оружии, а раз НЕТ закона регулирующего этот аспект жизни, значит НЕТ состава преступления. Слово "умелец" в кавычках - признак говноеда, а не журналиста, ибо замена ложа или резьба на стволе НЕ есть вмешательство, и уж никакое оно "не законное".
Оно то и понятно, что вам, "журналистам", мусора рты заткнули вписав в белый список по разрешительной на ношение спец.средств (резинострелы), то вы и рады как собаки служить легавым. Что же вы, господа, не пишете о том что на каждом углу стартовые продают, у которых меняют запаянный как раз таки "умельцы" которые продают школьникам и гопоте?
Почему вы не пишете о натуральных банд группах зарегистрированных как "охранные агенции", у которых тоже есть "зеленый свет" от мусоров на ношение резинострелов?
Почему вы не пишете о расплодившихся "журналистах" зарегистрированных на газеты-однодневки и о "дружинниках" которые так же таскают с собой резину?
Ваши хозяева прекрасно об этом осведомлены, да и вы тоже.
Где соблюдение конституционного права на защиту жизни и достоинства, и где гарантированное конституцией равноправие? Почему вы продвигаете мусорской нарратив, вместо того что бы прямо исполнять свои обязанности по освещению тотального нарушения конституционных прав своих сограждан?
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і *********** до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та ************ до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу
https://my.gov.ua/info/service/online-91/2603/details)
Так, дійсно, до останнього часу на ці речі дозвільна закривала очі і дивилася на це все скрізь пальці. Але сабакав «дав наказ» от і рватимуть тепер собі і іншим дупи за «палочки» розкриттів...
- де визначення слова "зброя"?
"Зброя це - холодна та вогнепальна зброя, атакож пневматична зброя.."
Масло масленное?
Нема закону який визначає поняття зброї та регулює її обіг - нема складу злочину.
У нас дозволене виготовлення та відкрите носіння лявуляторів?
"********* це *********, а зброя це зброя"?
Таким чином, якщо вас турбує відсутність закону та дефініції у ньому перелічених вами предметів/пристроїв та засобів - на це якраз і існують накази та інструкції міністерств та відомств органів центральної виконавчої влади уряду-Кабміну України.
Не походьте на провокаторів із «євроблях та дорожнього контролю», бо експертиза у свому висновку, який стане підставою обвинувачення та обвинувального вироку у майбутньому , буде посилатися при її проведенні на діючи законні/ підзаконні нормативно правові акти, а не на ваші фантазії чи відсутність належної освіти
Чи ти саме з них? «Я мілого узнаю по походкє»....
Не гайте час, подайтесь до профільного вузу на юридичний і там будете в змозі втамувати свою спрагу до відсутніх у вас знань. Ще й вищу додаткову отримаєте. Стане по життю в нагоді. Знання ж не за спиною у торбі носити...
Якщо друге, то коротко: мудрий (хитровжарений) нарІт заслуговує саме на таке відношення від тих, кого він заради ковбаси по 2,20 і пломбіра «па пісіать» обрав замість майбутнього свого і своїх нащадків.
Якщо по першому: як щойно стану дупутантом чи міністерським клерком - одразу доповім вам у письмовій формі. А поки що - гугл і національне законодавство вам у поміч...
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_1_43.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99#Text
https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.8.html
https://**********.com/2015060965285/pravo/kriminalistichne_doslidzhennya_vognepalnoyi_zbroyi_sudova_balistika
https://rmpse.minjust.gov.ua/page/32
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385238-rada-zakripila-na-zakonodavcomu-rivni-ponatta-sportivna-zbroa.html
Дайте ведомость зарплат тех, кто задержал этого умельца, чтобы сравнить их эффективность! Медведчук - вот главный враг Украины в Украине!