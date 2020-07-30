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Новини Фото ДТП
42 147 95

"Лексус" розірвало на частини, 16-річна дівчинка загинула, її 13-річна сестра впала в кому: Геращенко розповів подробиці жахливої ​​ДТП на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО+ФОТО

27 липня на дорозі Київ - Чоп у районі міста Броди сталася жахлива ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Водій автомобіля "Лексус", 48 річний громадянин Франції, вирішив обігнати автомобіль "Нива", проте не впорався з керуванням, зачепив "Ниву", і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автопоїздом "Рено".

Від зіткнення із сорокатонного фурою джип "Лексус" розірвало на дві частини.

На задньому сидінні "Лексуса" перебували дві сестри - 16 і 13 років. Старша сестра, на жаль, загинула. Молодша зазнала важкої черепно-мозкової травми і впала в стан коми", - написав він.

За словами Геращенка, медики Бродською ЦРЛ надали їй першу допомогу, проте в районній лікарні немає такого діагностичного обладнання і нейрохірургів, щоб продовжувати надавати їй допомогу в достатньому обсязі: "На допомогу прийшла авіація Служби з надзвичайних ситуацій. Вертоліт забрав у Києві нейрохірурга і анестезіолога інституту нейрохірургії імені Ромоданова, і за 1,5 години переніс їх до Львівської області, щоб вони могли на місці оцінити ситуацію і ухвалити рішення про перевезення дівчинки до Києва. У ході консиліуму було ухвалено рішення про те що транспортування до Києва є доцільним і виправданим попри ризики".

Лексус розірвало на частини, 16-річна дівчинка загинула, її 13-річна сестра впала в кому: Геращенко розповів подробиці жахливої ​​ДТП на трасі Київ-Чоп 01

Заступник міністра нагадав, що вертоліт ДСНС, обладнаний системою штучної вентиляції легень та іншим необхідним обладнанням для транспортування пацієнтів, які перебувають у важкому стані, перевіз дівчинку до Києва, а патрульні поліцейські за 9 хвилин супроводили реанімобіль з аеропорту Жуляни в інститут нейрохірургії.

Лексус розірвало на частини, 16-річна дівчинка загинула, її 13-річна сестра впала в кому: Геращенко розповів подробиці жахливої ​​ДТП на трасі Київ-Чоп 02

Відео операції з транспортування маленької пацієнтки:

"Стан дівчинки залишається стабільно важким, але лікарі інституту нейрохірургії імені Ромоданова продовжують боротися за її життя і є надія на її порятунок.

Лексус розірвало на частини, 16-річна дівчинка загинула, її 13-річна сестра впала в кому: Геращенко розповів подробиці жахливої ​​ДТП на трасі Київ-Чоп 03
Фото: Геращенко/Facebook

Водій автомобіля "Лексус" зазнав низки важких травм, але його життю нічого не загрожує. Мама дівчаток, яка сиділа на передньому сидінні, дивом залишилася жива і не зазнала серйозних тілесних травм. Але душевна травма залишиться тепер назавжди...", - написав Геращенко.

"Я не знаю куди і навіщо так поспішав водій "Лексуса", навіщо йому було йти на невпевнений обгін, але знаю точно, що зекономлені на трасі Київ-Чоп пів години або година точно не варті загибелі однієї і нестерпних страждань іншої маленької людини.

Ми не можемо поставити на кожній дорозі відеокамеру або поліцейського, щоб змусити людей на кожному кілометрі траси думати про безпеку. Але може бути, ця страшна історія і фотографії розірваного на шматки "Лексуса", показані в ЗМІ, змусять водіїв подумати іншим разом про те, яким тендітним є життя людини, і вчасно відмовитися від непотрібного і не продуманого обгону, ціною якого будуть людські долі" , - додав заступник міністра.

Лексус розірвало на частини, 16-річна дівчинка загинула, її 13-річна сестра впала в кому: Геращенко розповів подробиці жахливої ​​ДТП на трасі Київ-Чоп 04
Лексус розірвало на частини, 16-річна дівчинка загинула, її 13-річна сестра впала в кому: Геращенко розповів подробиці жахливої ​​ДТП на трасі Київ-Чоп 05

Автор: 

ДТП (4481) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+66
Девки 16 и 13 лет на лексусе....А я то думал утром,неужели вертолетом обычных смертных перевозят из города в город.А теперь ясно,почему вертолет повез пациента.Была бы из обычной семьи,то никто бы и не заморачивался,положили бы в палату с плесенью,как и всех остальных.Но тут семья не обычная....
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30.07.2020 14:29 Відповісти
+40
Громадяни з Франції на Лексусі: тепер зрозуміло, чому гвинтокрил викликали з Києва. Якби були дівчата на Таврії чи Жигулях, так би і залишились в коридорі на каталці в райнній лікарні Бродах. Три дні полежала би без лікування і все...
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30.07.2020 14:34 Відповісти
+29
5 дней назад у товарища случилась прободная язва,так 32 км. везли по бездорожью,он чуть кони не двинул.Привезли,выгрузили как мешок с картошкой и ждут денег,операцию не начинают.Он чудом не помер,его начальник денег привез и начали операцию.После операции лежал в общей палате с отпадающей створкой окна и плесенью,врачи относились к нему как к бомжу,заставляли покупать лекарства только в их аптеке (которые потом забирали и относили обратно в аптеку) и через 3 дня после операции его поставили перед фактом что его выписывают и нужно освободить койку.Он сейчас дома долечевается.Отакая у нас выборочная медицина - одних вертолетом возят,а другие только на Бога уповают
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30.07.2020 14:42 Відповісти
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Вам тільки на волах їздити.
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30.07.2020 14:28 Відповісти
Кому "Вам"? Французам?
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30.07.2020 15:07 Відповісти
судя по фотам - лексус был сварен из 2х частей
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30.07.2020 15:18 Відповісти
Не исключено что французкий франкенштейн. Не просто разорвать авто пополам.
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30.07.2020 15:52 Відповісти
вряд ли французы будут заниматься подобной муйнёй!
скорее всего, этот "француз" - бывший украинец, из села выехал, а село из "француза" - нет!
понакупают битков, сваренных из кучи хлама, и рассказуют, как они схватили бога за бороду
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30.07.2020 16:05 Відповісти
Девки 16 и 13 лет на лексусе....А я то думал утром,неужели вертолетом обычных смертных перевозят из города в город.А теперь ясно,почему вертолет повез пациента.Была бы из обычной семьи,то никто бы и не заморачивался,положили бы в палату с плесенью,как и всех остальных.Но тут семья не обычная....
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30.07.2020 14:29 Відповісти
Так і кримінальну справу проти водія не відкрито. Білим саїбам з Західної Європи можна все.
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30.07.2020 14:32 Відповісти
Справу відкрито. Тільки ще не вирішили, хто винен? Мабудь обирають між водієм Рено та водієм Ниви, якщо він живим остався. На фото видно начебто обгорілу Ниву. Чи не з цего ДТП?
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30.07.2020 15:36 Відповісти
Вряд ли в теме участвуют две "Нивы", слишком мала вероятность. Но как то странно за эту "Ниву" и её пассажиров слишком мало информации.
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31.07.2020 11:49 Відповісти
Страховка покрывает, вероятно.
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30.07.2020 14:40 Відповісти
У нас страховка трохи не така.
А от медична- може покрити (в залежності від СК). Хоча є сумніви, що дітей страхували.
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31.07.2020 08:36 Відповісти
та там Лексус взагалі то далеко не новий вже...
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30.07.2020 14:41 Відповісти
граждонин франции токо из под вафельной башни кофе макал в круссан и решил на встречку в укре.. поехать...
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30.07.2020 14:47 Відповісти
Дети качественные.
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30.07.2020 14:53 Відповісти
Но удар фурой тоже плохо держат...
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30.07.2020 15:00 Відповісти
А что вас удивило в том, что пассажирами Лексуса могут быть дети владельца Лексуса 13 и 16 лет?
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30.07.2020 15:31 Відповісти
Не діти. Діти - громадяни України, як і жінка в авто.
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30.07.2020 15:37 Відповісти
а зачем их называть презрительно "девками", даже если медицина выборочная? вы пили с ними?
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30.07.2020 22:42 Відповісти
Дівчатка, діти. Таких ******* рідні і називають принцесами. Що ви хотіли від збоченців ?
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31.07.2020 03:05 Відповісти
Односмугові "автобани" на напрямках міжнародного значення - фундаментальна основа таких ДТП.
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Долбанутость - основа таких ДТП.
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30.07.2020 15:57 Відповісти
Схоже француз не адаптувався до наших дорожніх умов. Вузькі дороги (навіть якщо і рівні), з ділянками із поганою видимістю, не завжди логічна і правильна розмітка, колони фур, які неможливо випередити тривалий час.
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30.07.2020 14:33 Відповісти
В Європі ще більші колони фур, але ніхто не поспішає. Усі їдуть один за одним.
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30.07.2020 15:12 Відповісти
так, але як правило, там вони їдуть по автобану, і випередити їх не складає проблеми.
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30.07.2020 15:14 Відповісти
Вони їдуть як автобаном, так й національними дорогами. Дуже часто фури їдуть одна ха одною, легкові повзуть за ними. Ніхто не лізе га зустрічну смугу, так як треба буде перевищувати швидкість.
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30.07.2020 19:53 Відповісти
Дорогі ширші ніж в деяких країнах ЄС.
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30.07.2020 18:50 Відповісти
Ага , не адаптувався ))) у Франції максимальна швидкість 90 км/год , супермен вирішив погазувати хоч у нас )))
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30.07.2020 23:36 Відповісти
Французских врачей надо вызывать через посольство.Аваков вертолёты под это дело заказывал.Вот и отмазка есть.
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Вот оно чо аж вертолётом в Киев везли - граждане Франции.
Интересно - нашу девочку везли бы так? Или только за французское бабло?
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30.07.2020 14:33 Відповісти
Нічого особистого - однак чомусь інформація лише про людей з "Лексусу".
А там здається видно без жодного скла "Ниву" + ще мінімум водій фури має бути...
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30.07.2020 14:34 Відповісти
Ну, ті двоє потенційні злочинці... Треба ж буде відкривати справу по ст. 286 п. 2 й на когось списувати труп...
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30.07.2020 15:05 Відповісти
Громадяни з Франції на Лексусі: тепер зрозуміло, чому гвинтокрил викликали з Києва. Якби були дівчата на Таврії чи Жигулях, так би і залишились в коридорі на каталці в райнній лікарні Бродах. Три дні полежала би без лікування і все...
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30.07.2020 14:34 Відповісти
Еще недавно в автомобилях был кое-какой металл, а сейчас их делают из картона и фольги.
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30.07.2020 14:36 Відповісти
был бы там "металл" было бы 4 трупа. Три условно выживших в такой аварии это высокий процент выживаемости
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30.07.2020 15:26 Відповісти
Бугага. Машина склепана из мусора, зато если ее переедет поезд больше шансов выжить.)
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31.07.2020 03:46 Відповісти
Эксперт хренов. Туча разработчиков в ведущих мировых автоконцернах с применением сложнейших программных комплексов считает, как сделать так, чтобы сминаясь, металл поглощал энергию удара и спасал пассажиров, а ты, небось, до сих пор считаешь, что если сделать машину из бронелиста два сантиметра толщиной, то она будет самой безопасной? Дай я тебя разочарую, в БМП, попавшей под поезд, шансов выжить нет никаких. А казалось бы...
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31.07.2020 10:07 Відповісти
Про дтп доповідає сам замміністр.
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30.07.2020 14:36 Відповісти
Не міністр, а Антоніна - гаварящая голова
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30.07.2020 14:41 Відповісти
https://censor.net/user/340723 Але ця голова займає дуже велику посаду.
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30.07.2020 14:43 Відповісти
"Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности"
Источник: https://censor.net/p3211002

Но вы же можете поставить разделительный "отбойник" и сетку, как ставят на трассах в других странах мира, верно?
Ведь вы же - можете?
Но ведь вы не делаете.
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30.07.2020 14:39 Відповісти
разделительные бордюры редко ставят на дорогах с движением в одну полосу в каждую сторону - что вы будете делать если машина перед вами сломается? Или будет ехать скорая, пожарники, полиция - можно прижаться к обочине, но это все увеличивает время реагирования спец.служб
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30.07.2020 15:41 Відповісти
Про отбойники и сетки пишут только пешеходы, причем тупые, никогда не бывавшие в Европе.
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30.07.2020 15:59 Відповісти
Гроші Великобританія виділить?
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30.07.2020 18:52 Відповісти
На таких дорогах не ставят.
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30.07.2020 19:57 Відповісти
5 дней назад у товарища случилась прободная язва,так 32 км. везли по бездорожью,он чуть кони не двинул.Привезли,выгрузили как мешок с картошкой и ждут денег,операцию не начинают.Он чудом не помер,его начальник денег привез и начали операцию.После операции лежал в общей палате с отпадающей створкой окна и плесенью,врачи относились к нему как к бомжу,заставляли покупать лекарства только в их аптеке (которые потом забирали и относили обратно в аптеку) и через 3 дня после операции его поставили перед фактом что его выписывают и нужно освободить койку.Он сейчас дома долечевается.Отакая у нас выборочная медицина - одних вертолетом возят,а другие только на Бога уповают
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30.07.2020 14:42 Відповісти
Теперь поняли почему эвакуировали самолетом в Киев...ехала бы девочка с каким-то Васей на ланосе хрена с два что-то делали бы. Про самолет тогда даже никто бы и не подумал.
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30.07.2020 14:43 Відповісти
я не понимаю как элитную тачку может разорвать ......это ж не москвич..
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30.07.2020 14:44 Відповісти
фуры, *****, крепкие
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30.07.2020 14:48 Відповісти
та чем она принципиально отличается? (в части крепости кузова конечно, так-то отличается) єто ж не рамник, а паркетник обічній
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30.07.2020 15:16 Відповісти
Лексус похоже лопнул по швам кузовного ремонта
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30.07.2020 15:31 Відповісти
возможно боковой удар об угол фуры, фура сработала как зубило и расколола лексус, если бы лоб в лоб то 20 подушек безопасности не сыграли бы ни какой роли.
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30.07.2020 15:55 Відповісти
Больше всего что Лексус распил.
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31.07.2020 14:39 Відповісти
"Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности"
Источник: https://censor.net/p3211002

Не можете вы, сволочи.
Почему в других странах могут?
https://www.youtube.com/watch?v=D6ZwfcBqmis How do flexible centre line barriers work? ("отбойник" из сетки))

Девочки не виноваты, что их папаня - идиот.
Но почему идиоты - вы, суги народа?
Почему не поставить "подвизные отбойники" по центру хотя бы такой трассы, как Киев-Чоп?
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30.07.2020 14:46 Відповісти
на двухполосной и более дороге - при условии неограниченных финансов - без проблем, а на однополосной это явно сложней, ну и кроме того в Украине от качества дорожного покрытия наверное больше аварий чем от чего либо другого, и начинать надо именно с этого
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30.07.2020 15:45 Відповісти
Дурачки уже из Австралии пишут?
Ездил я там, никаких отбойников не видел.
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30.07.2020 16:02 Відповісти
странно шо у нивы колесы отпали сзади......
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30.07.2020 14:47 Відповісти
Теперь всё встало на свои места.
Я утром подумал, что вертолётом в Киев доставили девочку из ... многодетной семьи.
Оказалось, из ... лексуса.
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30.07.2020 14:50 Відповісти
Хорошо иностранцу - он и у себя дома иностранец...)
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30.07.2020 14:54 Відповісти
Ужасная катастрофа. Но...
Киев - Броды это 430 км, какой вертолёт может пролететь за 1,5 часа? Там дорога в один ряд, как и огромное количество дорог в стране. Поэтому такие ситуации постоянно будут возникать. Потому что дорог нет. И камеры и полиция на каждом углу эту проблему не решат. Интересно, что Львов ближе, но единственный специалист был в Киеве, что тоже говорит о многом.
Пару дней назад я ехал этой дорогой и наблюдал огромное количество фур, днем, в 30-ти градусную жару. Это запрещено, но полиция не обращала на это внимания. А фуры ехали и 40 км в час и 110 км в час.
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30.07.2020 14:55 Відповісти
лучше в кукурузе ройтесь получше...)
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30.07.2020 14:57 Відповісти
срочно нужен Закон о запрете перевозить пассажиров на заднем сиденье.
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30.07.2020 14:57 Відповісти
Статья 286 п.2 УКУ - от 3 до 8 лет....
На кого повесят - на водителя фуры или водителя "Нивы"?
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30.07.2020 14:58 Відповісти
ну может на водителя лехуса. он же жив. посидит за то, что дочь невольно убил
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30.07.2020 15:17 Відповісти
Может и на него, но для будущей отмазки прицепом надо ещё кого то, а выбор небольшой из тех кто выжил.
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30.07.2020 16:55 Відповісти
а состояние людей (ну...по ходу второго сорта) в Ниве и фото обо что так разорвало Лексус ?
как то лизоблюдски однобокое освещение
(девочке дай Бог поправить здоровье)
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30.07.2020 15:01 Відповісти
Ну, и французский паспорт у водилы тоже может быть вторым после украинского...
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30.07.2020 15:06 Відповісти
У нас двойное гражданство простым смертным разрешено?
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30.07.2020 15:08 Відповісти
Ну, дык за простым смертным авиацию бы не гоняли...
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30.07.2020 15:10 Відповісти
А номера то на лохусе совсем не французские. Французские желтые, а тут белые.
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30.07.2020 15:07 Відповісти
Да ладно, желтые там толи временные, толи старого образца - их во Франции очень мало
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30.07.2020 15:11 Відповісти
Ниву, тварь, пошкрябал своим гавном.
Скотина.
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30.07.2020 15:14 Відповісти
какие то выборочные перевозки пострадавших, кого вертолетом, а вот убитому гопотой азовцу зажали транспорт, "Не положено!"
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30.07.2020 15:16 Відповісти
богатые тоже плачут
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30.07.2020 15:22 Відповісти
Да а все вдруг подумали ,что всех так вдруг будут спасать! Понятно ,гражданин Франции ,нормальная страховка,Поэтому вертолет и Киев.А не морг Бродовской црб.
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30.07.2020 15:44 Відповісти
увы, это весьма вероятно...
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30.07.2020 16:29 Відповісти
он такой же гражданин франции, как я сын турецкого звездочета, ну може паспорт у него ихний и есть, а как вывезти деревню из Парижа? проще наоборот... не могу понять одного, вот мои земляки у себя быкуют на дорогах, а как в Европу заезжают, так вроде и дисциплинированые, не балуют, и наоборт... ты чё, парижанин!? с катушек слетел?! решил тоже побыковать, и как теперь жить то будет с этим?...
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30.07.2020 15:54 Відповісти
Тебя видно делали после бояры.Расшифруй ,кацарылый фриц ,через плече.!
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30.07.2020 16:40 Відповісти
кожного дня аварія... і смерть. просто жах
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30.07.2020 16:08 Відповісти
Отправили с первого раза или несколько дублей снимали ?
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30.07.2020 16:34 Відповісти
https://censor.net/user/71162
я не понимаю как элитную тачку может разорвать ......это ж не москвич.. Я думаю что Москвич может даже и не разорвало бы... по крайней мере он точно не развил бы такой сумасшедшей скорости.
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30.07.2020 17:53 Відповісти
Да запросто. Lexus пошёл на обгон, скорость явно была за 100 км/ч. Фура могла запросто "топить" под 90км/ч. Занесло под фуру ровненько боком. Под задницу и срезало. У фуры кабина высокая. Лексусу сразу деформировало и крышу, и дно. Вся конструкция не выдержала такой нагрузки. Ведь, если не ошибаюсь, то это явно не "рамник".
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30.07.2020 20:03 Відповісти
Тебе наверно лет мало и ты не видел что остаётся от легковушек и джипов столкнувшихся с фурами. Этот Лексус мог вообще на мелкие кусочки разлететься.
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30.07.2020 20:32 Відповісти
так а с водителем НИВЫ и фуры шо?или тут настолько важный виновник аварии шо на остальных похер?
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30.07.2020 18:07 Відповісти
Раненых пассажиров жигулей тоже вертолетами в лучшие клиники отправляют?
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30.07.2020 18:46 Відповісти
Тоже.
Тильки низе-енько, низенько.
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30.07.2020 20:19 Відповісти
Такая вот "международная" трасса "Киев-Чоп", особенно её участок во Львовской обл.
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30.07.2020 22:10 Відповісти
Как ни прискорбно осознавать, но уровень понтов водителя растет пропорционально стоимости автомобиля.
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31.07.2020 05:47 Відповісти
Езжу по ремонтируемой дороге. ,,Большая стройка,, выглядит иногда так. По человеку в жилетке с обеих сторон круглосуточно перекрывающие движение на участке и сидящие в своих мобилках. Чудака на катке катающегося и пару человек неспешно прохаживающихся. После проезда затора накопившаяся толпа машин начинает в зависимости от размера пиписьки водителя играть в шашки в обгонах. И фуры легковушки обганяют по встречке и все на свете

А по этому случаю украинским нищебродам вертолет может прилететь в случае если в дтп попали родственники чиновников или депутатов. А так французский паспорт творит чудеса. Тем более нейрохирург в Киеве в институте сидит на месте рубает деньги за операцию и за каждое слово что скажет. Еще за спасибо будет летать. Угу, анекдот из жизни.
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31.07.2020 08:42 Відповісти
Фура небось с места аварии своим ходом уехала?
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31.07.2020 10:11 Відповісти
А если бы папаша не на Лексусе ездил, а на Дэо - вертолёт бы прислали?
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31.07.2020 10:38 Відповісти
 
 