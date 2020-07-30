"Лексус" розірвало на частини, 16-річна дівчинка загинула, її 13-річна сестра впала в кому: Геращенко розповів подробиці жахливої ДТП на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО+ФОТО
27 липня на дорозі Київ - Чоп у районі міста Броди сталася жахлива ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Водій автомобіля "Лексус", 48 річний громадянин Франції, вирішив обігнати автомобіль "Нива", проте не впорався з керуванням, зачепив "Ниву", і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автопоїздом "Рено".
Від зіткнення із сорокатонного фурою джип "Лексус" розірвало на дві частини.
На задньому сидінні "Лексуса" перебували дві сестри - 16 і 13 років. Старша сестра, на жаль, загинула. Молодша зазнала важкої черепно-мозкової травми і впала в стан коми", - написав він.
За словами Геращенка, медики Бродською ЦРЛ надали їй першу допомогу, проте в районній лікарні немає такого діагностичного обладнання і нейрохірургів, щоб продовжувати надавати їй допомогу в достатньому обсязі: "На допомогу прийшла авіація Служби з надзвичайних ситуацій. Вертоліт забрав у Києві нейрохірурга і анестезіолога інституту нейрохірургії імені Ромоданова, і за 1,5 години переніс їх до Львівської області, щоб вони могли на місці оцінити ситуацію і ухвалити рішення про перевезення дівчинки до Києва. У ході консиліуму було ухвалено рішення про те що транспортування до Києва є доцільним і виправданим попри ризики".
Заступник міністра нагадав, що вертоліт ДСНС, обладнаний системою штучної вентиляції легень та іншим необхідним обладнанням для транспортування пацієнтів, які перебувають у важкому стані, перевіз дівчинку до Києва, а патрульні поліцейські за 9 хвилин супроводили реанімобіль з аеропорту Жуляни в інститут нейрохірургії.
Відео операції з транспортування маленької пацієнтки:
"Стан дівчинки залишається стабільно важким, але лікарі інституту нейрохірургії імені Ромоданова продовжують боротися за її життя і є надія на її порятунок.
Водій автомобіля "Лексус" зазнав низки важких травм, але його життю нічого не загрожує. Мама дівчаток, яка сиділа на передньому сидінні, дивом залишилася жива і не зазнала серйозних тілесних травм. Але душевна травма залишиться тепер назавжди...", - написав Геращенко.
"Я не знаю куди і навіщо так поспішав водій "Лексуса", навіщо йому було йти на невпевнений обгін, але знаю точно, що зекономлені на трасі Київ-Чоп пів години або година точно не варті загибелі однієї і нестерпних страждань іншої маленької людини.
Ми не можемо поставити на кожній дорозі відеокамеру або поліцейського, щоб змусити людей на кожному кілометрі траси думати про безпеку. Але може бути, ця страшна історія і фотографії розірваного на шматки "Лексуса", показані в ЗМІ, змусять водіїв подумати іншим разом про те, яким тендітним є життя людини, і вчасно відмовитися від непотрібного і не продуманого обгону, ціною якого будуть людські долі" , - додав заступник міністра.
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скорее всего, этот "француз" - бывший украинец, из села выехал, а село из "француза" - нет!
понакупают битков, сваренных из кучи хлама, и рассказуют, как они схватили бога за бороду
А от медична- може покрити (в залежності від СК). Хоча є сумніви, що дітей страхували.
Интересно - нашу девочку везли бы так? Или только за французское бабло?
А там здається видно без жодного скла "Ниву" + ще мінімум водій фури має бути...
Источник: https://censor.net/p3211002
Но вы же можете поставить разделительный "отбойник" и сетку, как ставят на трассах в других странах мира, верно?
Ведь вы же - можете?
Но ведь вы не делаете.
Источник: https://censor.net/p3211002
Не можете вы, сволочи.
Почему в других странах могут?
https://www.youtube.com/watch?v=D6ZwfcBqmis How do flexible centre line barriers work? ("отбойник" из сетки))
Девочки не виноваты, что их папаня - идиот.
Но почему идиоты - вы, суги народа?
Почему не поставить "подвизные отбойники" по центру хотя бы такой трассы, как Киев-Чоп?
Ездил я там, никаких отбойников не видел.
Я утром подумал, что вертолётом в Киев доставили девочку из ... многодетной семьи.
Оказалось, из ... лексуса.
Киев - Броды это 430 км, какой вертолёт может пролететь за 1,5 часа? Там дорога в один ряд, как и огромное количество дорог в стране. Поэтому такие ситуации постоянно будут возникать. Потому что дорог нет. И камеры и полиция на каждом углу эту проблему не решат. Интересно, что Львов ближе, но единственный специалист был в Киеве, что тоже говорит о многом.
Пару дней назад я ехал этой дорогой и наблюдал огромное количество фур, днем, в 30-ти градусную жару. Это запрещено, но полиция не обращала на это внимания. А фуры ехали и 40 км в час и 110 км в час.
На кого повесят - на водителя фуры или водителя "Нивы"?
как то лизоблюдски однобокое освещение
(девочке дай Бог поправить здоровье)
Скотина.
я не понимаю как элитную тачку может разорвать ......это ж не москвич.. Я думаю что Москвич может даже и не разорвало бы... по крайней мере он точно не развил бы такой сумасшедшей скорости.
Тильки низе-енько, низенько.
А по этому случаю украинским нищебродам вертолет может прилететь в случае если в дтп попали родственники чиновников или депутатов. А так французский паспорт творит чудеса. Тем более нейрохирург в Киеве в институте сидит на месте рубает деньги за операцию и за каждое слово что скажет. Еще за спасибо будет летать. Угу, анекдот из жизни.