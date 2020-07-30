"Лексус" розірвало на частини, 16-річна дівчинка загинула, її 13-річна сестра впала в кому: Геращенко розповів подробиці жахливої ​​ДТП на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО+ФОТО

27 липня на дорозі Київ - Чоп у районі міста Броди сталася жахлива ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Водій автомобіля "Лексус", 48 річний громадянин Франції, вирішив обігнати автомобіль "Нива", проте не впорався з керуванням, зачепив "Ниву", і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автопоїздом "Рено".

Від зіткнення із сорокатонного фурою джип "Лексус" розірвало на дві частини.

На задньому сидінні "Лексуса" перебували дві сестри - 16 і 13 років. Старша сестра, на жаль, загинула. Молодша зазнала важкої черепно-мозкової травми і впала в стан коми", - написав він.

За словами Геращенка, медики Бродською ЦРЛ надали їй першу допомогу, проте в районній лікарні немає такого діагностичного обладнання і нейрохірургів, щоб продовжувати надавати їй допомогу в достатньому обсязі: "На допомогу прийшла авіація Служби з надзвичайних ситуацій. Вертоліт забрав у Києві нейрохірурга і анестезіолога інституту нейрохірургії імені Ромоданова, і за 1,5 години переніс їх до Львівської області, щоб вони могли на місці оцінити ситуацію і ухвалити рішення про перевезення дівчинки до Києва. У ході консиліуму було ухвалено рішення про те що транспортування до Києва є доцільним і виправданим попри ризики".

Заступник міністра нагадав, що вертоліт ДСНС, обладнаний системою штучної вентиляції легень та іншим необхідним обладнанням для транспортування пацієнтів, які перебувають у важкому стані, перевіз дівчинку до Києва, а патрульні поліцейські за 9 хвилин супроводили реанімобіль з аеропорту Жуляни в інститут нейрохірургії.

Відео операції з транспортування маленької пацієнтки:

"Стан дівчинки залишається стабільно важким, але лікарі інституту нейрохірургії імені Ромоданова продовжують боротися за її життя і є надія на її порятунок.



Фото: Геращенко/Facebook

Водій автомобіля "Лексус" зазнав низки важких травм, але його життю нічого не загрожує. Мама дівчаток, яка сиділа на передньому сидінні, дивом залишилася жива і не зазнала серйозних тілесних травм. Але душевна травма залишиться тепер назавжди...", - написав Геращенко.

"Я не знаю куди і навіщо так поспішав водій "Лексуса", навіщо йому було йти на невпевнений обгін, але знаю точно, що зекономлені на трасі Київ-Чоп пів години або година точно не варті загибелі однієї і нестерпних страждань іншої маленької людини.

Ми не можемо поставити на кожній дорозі відеокамеру або поліцейського, щоб змусити людей на кожному кілометрі траси думати про безпеку. Але може бути, ця страшна історія і фотографії розірваного на шматки "Лексуса", показані в ЗМІ, змусять водіїв подумати іншим разом про те, яким тендітним є життя людини, і вчасно відмовитися від непотрібного і не продуманого обгону, ціною якого будуть людські долі" , - додав заступник міністра.



