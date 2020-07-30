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Суд у Києві відхилив апеляцію на арешт засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна. ФОТО (оновлено)

Суд у Києві відхилив апеляцію на арешт засновника

Київський апеляційний суд Києва розглянув апеляцію на рішення Шевченківського райсуду про взяття під варту підозрюваного у створенні терористичної організації Андрія Кунавіна, якого СБУ називає позаштатним співробітником Головного розвідуправління Росії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання відбувалося у відкритому режимі, але у зв'язку з карантинними обмеженнями журналістів не допустили в зал засідання, і запропонували перегляд трансляції засідання під залом засідань.

Захисник у справі - Олександр Корнага.

Головуючий суддя - Тетяна Фрич.

В результаті суддя ухвалив рішення відхилити апеляцію захисту обвинуваченого.

Суд у Києві відхилив апеляцію на арешт засновника розвідуправління ДНР Кунавіна 01


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СБУ затримала Кунавіна 7 липня. Спецслужба тоді повідомила, що "громадянин К." протягом 2014-2020 років був куратором керівників "ДНР" від Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії.

"Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого "розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів цієї терористичної організації", - заявили в СБУ.

В Офісі Генпрокурора повідомляли, що Кунавін як керівник агентурної мережі віддавав накази для здійснення низки терактів і диверсій на підконтрольній уряду України території.

Чоловіка затримали в межах кримінального провадження про збитий над Донбасом у 2014 році лайнер "Малайзійських авіаліній". За даними слідства, керівники і представники "розвідуправління ДНР" мають безпосередній стосунок до атаки на рейс MH17, внаслідок якої загинули 298 осіб.

Автор: 

Київ (19662) суд (11740) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Кунавін (5)


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Головне, щоб його не обміняли. Він повинен відповідати в Гаазі за свої злочини.
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30.07.2020 14:46 Відповісти
Участника в сбитии самолета он поменял, а тут тем более поменяет!!!
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30.07.2020 15:41 Відповісти
полное ДНО
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30.07.2020 14:52 Відповісти
Зеля пойме і відпустить. Вони однієі крові.
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30.07.2020 15:13 Відповісти
Відпустити, дати пиріжків і підйомні! Малорос малоросу око не виколе!
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30.07.2020 15:33 Відповісти
Или доказательства на него от СБУ невнятные или СУДы у нас полное дно. А скорее и то и другое. Как волонтеров и добровольцев при том и другом, так сажают незамедлительно!!!! Так на мысль и приходит, что во время революции гідності этих шакалов надо было не бросать в урны, а что-то намного по жестче!!!!! (Думаю все понимают что нужно было делать)
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30.07.2020 15:39 Відповісти
Суд у Києві відхилив апеляцію на арешт засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна - Цензор.НЕТ 9257
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30.07.2020 15:44 Відповісти
 
 