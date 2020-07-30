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Новини Фото Хабарники
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Жінка вимагала 4 млн грн за вплив на чиновників АМКУ: її затримали під час одержання частини суми. ФОТО

Правоохоронці затримали жінку під час одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Про це повідомляє в четвер пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, особа вимагала 4 млн грн неправомірної вигоди у представника двох підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. За "винагороду" обіцяла винесення на користь цих підприємств рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Під час одержання 600 тис. грн - першої частини неправомірної вигоди особу затримано. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Жінка вимагала 4 млн грн за вплив на чиновників АМКУ: її затримали під час одержання частини суми 01
Жінка вимагала 4 млн грн за вплив на чиновників АМКУ: її затримали під час одержання частини суми 02
Жінка вимагала 4 млн грн за вплив на чиновників АМКУ: її затримали під час одержання частини суми 03

Також дивіться: Чиновника Львівського облавтодору затримано на хабарі 17 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4736) Антимонопольний комітет (1779) Офіс Генпрокурора (3279)


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Топ коментарі
+4
баба да
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30.07.2020 15:09 Відповісти
+1
Тюю...А що , дурні таки і велися??!
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30.07.2020 15:06 Відповісти
+1
АМК это структура которая всегда стригло бабло себе и тому кто их туда поставил , никогда не путало свой карман с карманом страны
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30.07.2020 15:14 Відповісти
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Тюю...А що , дурні таки і велися??!
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30.07.2020 15:06 Відповісти
я давно говорю - всех, у кого морда в квадратик - нужно арестовать!
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30.07.2020 15:15 Відповісти
А-ха-ха )))
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30.07.2020 15:55 Відповісти
баба да
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30.07.2020 15:09 Відповісти
...жирная п...да....
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30.07.2020 15:14 Відповісти
АМК это структура которая всегда стригло бабло себе и тому кто их туда поставил , никогда не путало свой карман с карманом страны
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30.07.2020 15:14 Відповісти
Думаю, что прослушка, да и конкуренты подставили
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30.07.2020 15:29 Відповісти
вимагала 4 млн грн. сидячі на такому стільці і в такому кабінеті? та цій клуші ціна 100 гривень в базарний день....
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30.07.2020 16:06 Відповісти
Женщина... В кабаке... Получает за услуги 4 миллиона.... Почему фото замазано?
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30.07.2020 16:38 Відповісти
Вона пропонувала свої послуги, ******* нуждающимся в решении вопроса! и почему акцент на ней а не на нуждающихся жуликах, или как вариант на хапугах из озвученной конторы прессующей честных негоциантов
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30.07.2020 16:41 Відповісти
Ну как обычно женщину в кутузку не надолго, 4 млн в вещьдоки которые крысы съедят, а нужденным расскажу через кого деньги в АКМУ заносить
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30.07.2020 16:48 Відповісти
Тётка копит на пластику всего тела, а там бабулеса надо немеряно.
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31.07.2020 16:02 Відповісти
 
 