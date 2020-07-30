Жінка вимагала 4 млн грн за вплив на чиновників АМКУ: її затримали під час одержання частини суми. ФОТО

Правоохоронці затримали жінку під час одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Про це повідомляє в четвер пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, особа вимагала 4 млн грн неправомірної вигоди у представника двох підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. За "винагороду" обіцяла винесення на користь цих підприємств рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.



Під час одержання 600 тис. грн - першої частини неправомірної вигоди особу затримано. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.







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