Водій вантажівки наїхав на двох пішоходів у Миколаївській області, обидва загинули на місці, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Кривоозерському районі, в якому загинули двоє пішоходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області в Facebook.
"Сьогодні, 30 липня, близько 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Київ – Одеса", поблизу смт Криве Озеро 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
"Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували цю автоаварію, звернутися за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, або телефонувати 0(63) 426 23 32, 102", - йдеться в повідомленні поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(жаль молодых людей, совсем еще молодых - 26 и 30... навсегда)
Водилы фур не мажоры на лексусах..., не водилы маршруток оборзевшие, и не колхозное быдло на тракторе....
Там работают профи...но профи с учетом условий труда в нашей стране вынуждены работать в ущерб возможностям своего организма...
Скорее всего недосып....жара исключается, там кондишин (это не совковый камаз)...
естественно виновен водила, а не хозяин...ведь хозяин же ангел божий который думает и заботится о своих слугах...
Люди находились на территории АЗС. Так чья вина? Засандалить водиле по самые..... Развели тут, каторжный труд, недосып, хозяева тираны. Такие *удаки с перегрузом уничтожили все дороги в Украине, бо хозяин приказал. Так не садись за руль. А если хозяин прикажет в****ать бутылку водяры и ехать. Всегда есть выбор, а людям жизни не вернешь.