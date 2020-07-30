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Новини Фото ДТП
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Водій вантажівки наїхав на двох пішоходів у Миколаївській області, обидва загинули на місці, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Кривоозерському районі, в якому загинули двоє пішоходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області в Facebook.

"Сьогодні, 30 липня, близько 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Київ – Одеса", поблизу смт Криве Озеро 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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"Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували цю автоаварію, звернутися за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, або телефонувати 0(63) 426 23 32, 102", - йдеться в повідомленні поліції.

Водій вантажівки наїхав на двох пішоходів у Миколаївській області, обидва загинули на місці, - поліція 01
Водій вантажівки наїхав на двох пішоходів у Миколаївській області, обидва загинули на місці, - поліція 02
Водій вантажівки наїхав на двох пішоходів у Миколаївській області, обидва загинули на місці, - поліція 03
Фото: Нацполіція /Facebook

Водій вантажівки наїхав на двох пішоходів у Миколаївській області, обидва загинули на місці, - поліція 04

Автор: 

ДТП (4481) Миколаївська область (2297) смерть (6778)


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Топ коментарі
+10
ничего не понятно...но просто капец какой-то !!!
(жаль молодых людей, совсем еще молодых - 26 и 30... навсегда)
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30.07.2020 15:13 Відповісти
+4
Уснул скорей всего
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30.07.2020 15:06 Відповісти
+4
тебя за ******...
Водилы фур не мажоры на лексусах..., не водилы маршруток оборзевшие, и не колхозное быдло на тракторе....
Там работают профи...но профи с учетом условий труда в нашей стране вынуждены работать в ущерб возможностям своего организма...
Скорее всего недосып....жара исключается, там кондишин (это не совковый камаз)...
естественно виновен водила, а не хозяин...ведь хозяин же ангел божий который думает и заботится о своих слугах...
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30.07.2020 15:32 Відповісти
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30.07.2020 15:06 Відповісти
ничего не понятно...но просто капец какой-то !!!
(жаль молодых людей, совсем еще молодых - 26 и 30... навсегда)
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30.07.2020 15:13 Відповісти
тебя за ******...
Водилы фур не мажоры на лексусах..., не водилы маршруток оборзевшие, и не колхозное быдло на тракторе....
Там работают профи...но профи с учетом условий труда в нашей стране вынуждены работать в ущерб возможностям своего организма...
Скорее всего недосып....жара исключается, там кондишин (это не совковый камаз)...
естественно виновен водила, а не хозяин...ведь хозяин же ангел божий который думает и заботится о своих слугах...
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30.07.2020 15:32 Відповісти
Там причин багато могло бути - і кондей зламаний, і заснув, і брав вправо, причіпом мотульнуло і т.д.
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30.07.2020 15:54 Відповісти
И как раньше в совке водилы на колхидах ездили из Астрахани в Куляб через Каракум а потом по горным серпантинам...и без всяких кондишинов...в кабине вонь, жара, жратва и вода такая, что все сиденье можно обдристать в дороге...Но перевозили грузы...
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30.07.2020 16:06 Відповісти
І їздили, і ДТП були - від цього нікуди не дінешся.
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30.07.2020 16:19 Відповісти
Двадцать тон груза и двадцать тон тягач просто люди не понимают как тяжело затормозить вовремя, перебегают перед самым носом.
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30.07.2020 16:36 Відповісти
https://censor.net/news/3211032/voditel_volkswagen_sbil_jenschinu_na_peshehodnom_perehode_na_ulitse_sholomaleyihema_v_kieve_video_kamer..они не перебегали, а шли по обочине...скорее всего спиной к потоку...но там даже еси и лицом идти не спрячешься..мешает отбойник...
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30.07.2020 16:40 Відповісти
Ага, профи. Разве что через одного. Постоянно вижу, как каждый второй прёт, наезжая левым колесом на осевую, а иногда вообще до полметра на встречку вылазит.
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31.07.2020 00:06 Відповісти
Вертолёт не понадобился.
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30.07.2020 15:19 Відповісти
За две жизни 5-10 лет? ****** совсем!
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30.07.2020 15:36 Відповісти
Двадцати тонный тягач и в нем оцинковки в бухтах тон двадцать, очень сложно затормозить, виноваты все.
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30.07.2020 16:38 Відповісти
Можливо, що "сидів" на телефоні.
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30.07.2020 17:51 Відповісти
....с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС.

Люди находились на территории АЗС. Так чья вина? Засандалить водиле по самые..... Развели тут, каторжный труд, недосып, хозяева тираны. Такие *удаки с перегрузом уничтожили все дороги в Украине, бо хозяин приказал. Так не садись за руль. А если хозяин прикажет в****ать бутылку водяры и ехать. Всегда есть выбор, а людям жизни не вернешь.
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31.07.2020 06:06 Відповісти
 
 