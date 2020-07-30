Водій вантажівки наїхав на двох пішоходів у Миколаївській області, обидва загинули на місці, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Кривоозерському районі, в якому загинули двоє пішоходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області в Facebook.

"Сьогодні, 30 липня, близько 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Київ – Одеса", поблизу смт Криве Озеро 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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"Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували цю автоаварію, звернутися за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, або телефонувати 0(63) 426 23 32, 102", - йдеться в повідомленні поліції.







Фото: Нацполіція /Facebook