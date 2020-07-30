Озброєного чоловіка, який стріляв з рушниці і поранив свого батька, затримали на Херсонщині, - МВС. ФОТОрепортаж

У селищі Велетенське Білозерського району (Херсонщина) озброєний чоловік у неадекватному стані стріляв з рушниці у дворі власного будинку. Поранення в ногу зазнав батько стрільця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

До поліції звернулася мешканка села і повідомила, що у дворі сусіда чути звуки пострілів.

Після прибуття на місце співробітники поліції встановили, що там перебувають батьки 31-річного стрільця, які намагалися умовити сина кинути рушницю. У результаті чоловік почав стріляти і поранив батька в ногу, а сам закрився в будинку. Постраждалого госпіталізували в лікарню і зараз його життю нічого не загрожує.

Мати зловмисника повідомила правоохоронцям, що син нещодавно повернувся із заробітків і почав поводитися дивно, був агресивним. Вони звернулися по допомогу і чоловік мав пройти обстеження.

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Зловмисник відмовлявся виходити з будинку і кидати зброю. Поліцейські оцінили ступінь небезпеки і вирішили задіяти переговорників Управління карного розшуку, бійців роти поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД для проведення поліцейської операції.

Правоохоронці оточили територію задля гарантування безпеки громадян і недопущення сторонніх, а жителів навколишніх будинків евакуювали. Після майже години перемовин зі злочинцем поліцейським вдалося виманити його надвір, після чого він був затриманий бійцями КОРДу.

Зазначається, що спецоперація відбулася без жодного пострілу з боку працівників поліції, сам стрілець не постраждав. У нього вилучили зареєстровану гладкоствольну рушницю.

Чоловіка затримано. Відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України та ч.4 ст.296 "Хуліганство" КК України. Йому може загрожувати до 15 років ув'язнення.

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