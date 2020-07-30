"Нацкорпус" вимагає від Мін'юсту скасувати реєстрацію ОПЗЖ та Партії Шарія. ВІДЕО+ФОТО

Представники українських патріотичних організацій підготували звернення до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою зняти з реєстрації політичні партії "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія".

Про це на пресконференції сьогодні, 30 липня, що відбулася у Києві, повідомив керівник центрального штабу "Національного Корпусу" Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".

"Служба безпеки України та Міністерство юстиції мали вже розпочати процес розслідування і як наслідок ліквідації кремлівських проєктів. Також є відповідне звернення до Окружного суду. В країні склалася критична ситуація. Сьомий рік війна, яку розпочала РФ. Тому вважаємо надзвичайно важливим і просто обов'язковим процесом боротьбу з п’ятою кремлівською колоною всередині України. Під нею ми розуміємо проросійські політичні сили, які діють в Україні. Такі, як ОПЗЖ, "Партії Шарія" та їм подібні. Ці політичні сили є "диверсантами Російської Федерації на території України", – заявив Максим Жорін.

За словами учасників заходу, для заборони в Україні проросійських партій ОПЗЖ та "Партії Шарія" наразі ведеться активна робота за лінією СБУ та Мінюсту. Структури розпочали розслідування щодо порушення вищезазначеними політичними силами статей 5 та 21 Закону "Про політичні партії в Україні".

За словами правозахисниці Ольги Касьян, яка також взяла участь у сьогоднішній пресконференції, діяльність ОПЗЖ і "Партії Шарія" не спрямована на захист національних інтересів України.

"Від ОПЗЖ у Верховній Раді були зареєстровані законодавчі ініціативи, які порушують як з моральної, так і з юридичної точки зору права громадян України. Учасників Майдану пропонують прирівняти з тими, хто розганяв Майдан, тобто з представниками органів внутрішніх справ. Прирівняти у виплатах, соціальних гарантіях як і для померлих учасників Революції Гідності", – зазначила вона.

Касьян також зауважила, що серед представників партії ОПЗЖ є народні депутати, які голосували за скандальні диктаторські закони 16 січня. Це Фельдман, Шуфрич, Іоффе, Дунаєв, Борт.

Нагадаємо, 2 липня в Києві відбувся кількатисячний марш протесту патріотичних сил проти проросійських партій в Україні. Тоді учасники акції передали офіційні звернення до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, в яких вимагали розпочати перевірку "ватних" партій на відповідність українському законодавству.