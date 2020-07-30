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"Нацкорпус" вимагає від Мін'юсту скасувати реєстрацію ОПЗЖ та Партії Шарія. ВІДЕО+ФОТО

Представники українських патріотичних організацій підготували звернення до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою зняти з реєстрації політичні партії "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія".

Про це на пресконференції сьогодні, 30 липня, що відбулася у Києві, повідомив керівник центрального штабу "Національного Корпусу" Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".

"Служба безпеки України та Міністерство юстиції мали вже розпочати процес розслідування і як наслідок ліквідації кремлівських проєктів. Також є відповідне звернення до Окружного суду. В країні склалася критична ситуація. Сьомий рік війна, яку розпочала РФ. Тому вважаємо надзвичайно важливим і просто обов'язковим процесом боротьбу з п’ятою кремлівською колоною всередині України. Під нею ми розуміємо проросійські політичні сили, які діють в Україні. Такі, як ОПЗЖ, "Партії Шарія" та їм подібні. Ці політичні сили є "диверсантами Російської Федерації на території України", – заявив Максим Жорін.

Нацкорпус вимагає від Мінюсту скасувати реєстрацію ОПЗЖ та Партії Шарія 01

За словами учасників заходу, для заборони в Україні проросійських партій ОПЗЖ та "Партії Шарія" наразі ведеться активна робота за лінією СБУ та Мінюсту. Структури розпочали розслідування щодо порушення вищезазначеними політичними силами статей 5 та 21 Закону "Про політичні партії в Україні".

За словами правозахисниці Ольги Касьян, яка також взяла участь у сьогоднішній пресконференції, діяльність ОПЗЖ і "Партії Шарія" не спрямована на захист національних інтересів України.

"Від ОПЗЖ у Верховній Раді були зареєстровані законодавчі ініціативи, які порушують як з моральної, так і з юридичної точки зору права громадян України. Учасників Майдану пропонують прирівняти з тими, хто розганяв Майдан, тобто з представниками органів внутрішніх справ. Прирівняти у виплатах, соціальних гарантіях як і для померлих учасників Революції Гідності", – зазначила вона.

Нацкорпус вимагає від Мінюсту скасувати реєстрацію ОПЗЖ та Партії Шарія 02

Касьян також зауважила, що серед представників партії ОПЗЖ є народні депутати, які голосували за скандальні диктаторські закони 16 січня. Це Фельдман, Шуфрич, Іоффе, Дунаєв, Борт.

Нагадаємо, 2 липня в Києві відбувся кількатисячний марш протесту патріотичних сил проти проросійських партій в Україні. Тоді учасники акції передали офіційні звернення до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, в яких вимагали розпочати перевірку "ватних" партій на відповідність українському законодавству.

Автор: 

Національний корпус (390) Шарій Анатолій (228) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+20
зелені ганчирки пресують лише патріотів.
шмарій то вофкін друг
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30.07.2020 15:48 Відповісти
+14
"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария - Цензор.НЕТ 5432
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30.07.2020 16:00 Відповісти
+13
Партію суга наріда вважати сєпарською.
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30.07.2020 15:49 Відповісти
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зелені ганчирки пресують лише патріотів.
шмарій то вофкін друг
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30.07.2020 15:48 Відповісти
Це тобі нарошені розповіли?
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30.07.2020 15:54 Відповісти
ні. новини.
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30.07.2020 15:57 Відповісти
Дай вгадаю- на пʼятому каналі! Ще й поярков розповідав!))) Звісно вірю!)))
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30.07.2020 15:59 Відповісти
Шо там знову Зеля "не винен робити?"
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30.07.2020 16:00 Відповісти
. З нашого боку парєбріка обходять щось, наприклад те що смердить. А те, що з твого боку парєбріка "обходить", з нашого кажуть "стосується".
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30.07.2020 16:35 Відповісти
https://censor.net/user/451550 - пояркову веры больше чем зеленскому и шарию.
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30.07.2020 16:04 Відповісти
А що робить офіс кума Путіна в центрі Києва? Ксюня, тобі вже пора на пенсію, ти тут офіційно працевлаштована?
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30.07.2020 16:00 Відповісти
Ну то й пішло, й підірвало охфіс свого кума *уйла в центрі Києва! А ти шо, нє

на пензії ще, баюн?! Бо ми тут дєвачкі молодиє!) В мєропріятіі по развєшуванню зєльоних *уйловскіх гнід усєгда готові!)
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30.07.2020 16:55 Відповісти
Партію суга наріда вважати сєпарською.
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30.07.2020 15:49 Відповісти
Молодець, тримай!

"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария - Цензор.НЕТ 7786
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30.07.2020 15:56 Відповісти
Ням ням!
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30.07.2020 20:36 Відповісти
Могу СБУ фотку Медведчука с путиным в кремле выслать. Где-то на Цензоре есть. Жесткий дефицит доказательств в органах.
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30.07.2020 15:50 Відповісти
Высылай туда и совместные фото Пороха и Пу. А также записи их милых бесед.
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30.07.2020 17:28 Відповісти
И все.

Требуют по-другому...
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30.07.2020 15:50 Відповісти
Как ни горько но, Зеленский не допустит скандала с "той стороной" запрета предателей Украины и слуг параши не будет.
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30.07.2020 15:51 Відповісти
Ворогам Украіни не місце а Украіні. Ім імх місце на гіляці.
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30.07.2020 15:58 Відповісти
Ну наконец то что-то с места сдвинулось,или это очередные ЗЕ,всех обнадежат и дорвавшись к корыту сразу все похерят
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30.07.2020 15:59 Відповісти
Выкинуть уродов из страны, сколько можно терпеть?
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30.07.2020 15:59 Відповісти
"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария - Цензор.НЕТ 5432
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30.07.2020 16:00 Відповісти
Скільки не кажи слово "цукор", солодше від того не стане.
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30.07.2020 15:59 Відповісти
Пора принять закон:
"Если группа, более 50 человек назвавшая себя патриотами, чего то требует - это требование должны выполнять все и беспрекословно, включая Президента и Конституционный суд."
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30.07.2020 16:03 Відповісти
Ні, треба прийняти закон, що якщо лідер партії взагалі не говорить державною мовою, як толік, то таку партію треба розпустити!
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30.07.2020 16:32 Відповісти
Навпаки,зібрати до купи і спалити.
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30.07.2020 17:05 Відповісти
В принципе, я за ликвидацию и посадку пятой колонны путлера, но я должен знать, кого представляет нацкорпум, какую полит силу, вы силовой блок, или партия, или вы аваковский силовой корпус, это надо знать, чтобы поддерживать, или нет.
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30.07.2020 16:20 Відповісти
Нацкорпус - цепные пёсики Авакова.
Предназначены "подать голос" когда под угрозу попадают бизнес-интересы Арсена Борисовича, а именно: доходы от транспорта наркотиков.
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30.07.2020 16:37 Відповісти
Да, вот только у аваакяна и петушария есть бизнес интересы. Об этом есть куча расследований
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30.07.2020 17:05 Відповісти
Кого б они не представляли, запретить пятую колонну правильно. Иначе вот это опже и прочие предатели типа ани же хорошие и желают нам дабра будет преследовать и угнетать Украину бесконечно.
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30.07.2020 16:51 Відповісти
Зеленая шмаркля больше боится кадырова чем нацкорпус шмарий и дальше будет овладевать пивными мозгами зебилов.
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30.07.2020 16:28 Відповісти
Ого. Аваков поднимает авторитет ЗаЖоПников.
Видать, совместные бизнесочки приносят хороший доход. Что же это за бизнесочки такие ?

Ах ну да ! В Северодонецке установлена военно-гражданская администрация !

Слава объединению "Азот" и его главному продукту: метамфетаминам !
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30.07.2020 16:35 Відповісти
Тихой сапой опежздолы хотят слить Украину путлеру.
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30.07.2020 16:53 Відповісти
Меня так смешат эти адепты петушария. Бородатый чувак из какого-то сортира вещает в ютуб информационное дерьмо за которое ему заплатили (кремль, мертведчук, каломойша и др), а зрители канала - жрут это говно, да еще и готовы голосовать за его партию. Собственно поэтому сторонники петушария - безмозглые говноеды.
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30.07.2020 17:00 Відповісти
По словам правозащитницы, их деятельность не направлена "на защиту национальных интересов Украины".
Ё-ма-ё!
Их деятельность четко направлена ПРОТИВ национальных интересов!
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30.07.2020 17:55 Відповісти
І до того ж щеполучає гроші із казни країни, яку він люто ненавидить.
я не знаю іншої країни, яка б робила таке. І вибірці якої обирали би депутатів які б робили таке.
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30.07.2020 18:00 Відповісти
"ОПЗЖ" - ОПухоль Злокачественная Жуткая - лечению не подлежит, только удаление и немедленно!
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30.07.2020 19:29 Відповісти
опзж и шарий регистрировались в 2016-2018.
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31.07.2020 02:26 Відповісти
Дано пора - как поётся в песне: Разгромили атаманов разогнали воевод.
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31.07.2020 06:36 Відповісти
 
 