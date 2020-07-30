Миколаївське СБУ бореться з МАФом, який не сподобався Арахамії, - журналіст Чубаченко. ДОКУМЕНТ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва назвав розташований у центрі міста МАФ "потворною конструкцією" і пообіцяв його розбити. Після цього обласне управління СБУ запросило у міськради документи на землю під МАФом у рамках "контррозвідувальної діяльності".

Про це написав у Фейсбуці журналіст Анатолій Чубаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував запит управління СБУ в Миколаївській області очільникові міськради Олександру Сенкевичу з проханням надати документи на земельну ділянку на перехресті вулиць Прикордонна і Садова.

"Я, коли побачив цей лист, спочатку подумав, що на цьому місці під землею якийсь секретний бункер, спецзв'язок, сучасна зброя, мега важливий колектор... Але, як виявилося, під яткою нічого немає. Тільки земля", - написав журналіст.

Цей МАФ Арахамія назвав незаконним і пообіцяв розбити

З'ясувалося, що на цьому місці був розташований МАФ, який Арахамія тиждень тому назвав "потворною конструкцією" і пообіцяв розбити, якщо власник його сам не знесе. Власник після цього демонтував конструкцію.

Після слів Арахамії власник сам демонтував МАФ

"Лист Герсака (голови управління СБУ. - Ред.) Сенкевичу теж датовано 24 липня. Збіг? Можливо. Через три дні той же Давид Арахамія дав коментар "НікВістям", що МАФ зносять. А в коментарях у ФБ зазначив, що "власник відреагував на пропозицію, від якої неможливо відмовитися)". Пропозиція від СБУ?", - пише Чубаченко.

Журналіст припускає, що, отримавши від міськради дані власника МАФу, співробітники СБУ прийшли до нього з "пропозицією, від якої він не зміг відмовитися".

"Упевнений, що для того, щоб знести МАФ, досить заяви глави фракції пропрезидентської партії без різних пропозицій від СБУ. Не відкидатиму варіант, що даний лист і подальший розвиток подій - це просто бажання начальника СБУ "бути корисним"", - пише Чубаченко.

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