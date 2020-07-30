Миколаївське СБУ бореться з МАФом, який не сподобався Арахамії, - журналіст Чубаченко. ДОКУМЕНТ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва назвав розташований у центрі міста МАФ "потворною конструкцією" і пообіцяв його розбити. Після цього обласне управління СБУ запросило у міськради документи на землю під МАФом у рамках "контррозвідувальної діяльності".
Про це написав у Фейсбуці журналіст Анатолій Чубаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував запит управління СБУ в Миколаївській області очільникові міськради Олександру Сенкевичу з проханням надати документи на земельну ділянку на перехресті вулиць Прикордонна і Садова.
"Я, коли побачив цей лист, спочатку подумав, що на цьому місці під землею якийсь секретний бункер, спецзв'язок, сучасна зброя, мега важливий колектор... Але, як виявилося, під яткою нічого немає. Тільки земля", - написав журналіст.
Цей МАФ Арахамія назвав незаконним і пообіцяв розбити
З'ясувалося, що на цьому місці був розташований МАФ, який Арахамія тиждень тому назвав "потворною конструкцією" і пообіцяв розбити, якщо власник його сам не знесе. Власник після цього демонтував конструкцію.
Після слів Арахамії власник сам демонтував МАФ
"Лист Герсака (голови управління СБУ. - Ред.) Сенкевичу теж датовано 24 липня. Збіг? Можливо. Через три дні той же Давид Арахамія дав коментар "НікВістям", що МАФ зносять. А в коментарях у ФБ зазначив, що "власник відреагував на пропозицію, від якої неможливо відмовитися)". Пропозиція від СБУ?", - пише Чубаченко.
Журналіст припускає, що, отримавши від міськради дані власника МАФу, співробітники СБУ прийшли до нього з "пропозицією, від якої він не зміг відмовитися".
"Упевнений, що для того, щоб знести МАФ, досить заяви глави фракції пропрезидентської партії без різних пропозицій від СБУ. Не відкидатиму варіант, що даний лист і подальший розвиток подій - це просто бажання начальника СБУ "бути корисним"", - пише Чубаченко.
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-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
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30 Июля 15:27 0
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П'яний депутат "Слуги народу" хамив та провокував людей на бійку у Залізному Порту (Відео)
На узбережжі Чорного моря в селищі Залізний Порт стався конфлікт між херсонцем та нардепом з фракції "Слуга народу" Андрієм Одарченко. П'яний депутат, судячи з всього вирішив, що йому все дозволено спровокував місцевого жителя та отримав у пику.
Відомо, що нардеп відмовився проходити медичний огляд. Але поліція все одно почала розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження, звісно, не проти депутата, а проти людини який хамив слуга Зеленського.
Наверное потомственный запорожский козак.
"Велюр" почему этот козЕл не настаивает закрыть?
Собственник МАФа может и поймёт что-то. Хотя, вряд ли...
https://dumskaya.net/news/v-nikolaeve-ischezlo-podsolnechnoe-maslo-kotoroe-121372/ В Николаеве «исчезло» подсолнечное масло, которое с помпой арестовывали в апреле
афи з'їли!
Я дуже-дуже проти МАФів, але саме незаконних МАФів - тих, що перекривають прохід людям чи тих, які втулилися в зону метрополітену. І найбільше тих, хто продає бухло і особливо в радіусі 200 м від шкіл! Усе вищеперераховане заборонено законом. А бухло і сигарети треба взагалі заборонити продавати в кіосках, де навіть чек не видають!
Так от, цей МАФ не порушує жоден із цих пунктів і якщо є дозвіл, то він цілком має право там стояти. Мені він теж не подобається, але треба діяти ПО ЗАКОНУ!
Собственник после этого демонтрировал контструкцию. Источник: https://censor.net/p3211030
Власник САМ демонтував цю халабуду.
Розумієш наскільки вона "законна"? Ну хто б це власноруч зносив свою будку якби мав хоч найменшу змогу відстояти що він правий?
Повторюю: це була уродська незаконна халабуда, повз якої я проїзджаю 2-3 рази на день багато років, тож знаю про що кажу
Ось із такими кіосками треба боротися! І треба заборонити продавати бухло з кіосків (тим паче, що в будь-якому магазині пляшка пива чомусь дешевша раза в півтора, аніж ця ж сама пляшка в МАФі).
Еще год назад боролись с бабушками, торгующими семечками и укропом!
А с г**на, которому не понравился МАФ, нужно было взять 10000$ и сделать МАФ красивым.
"Свалила бы ты,чурка черножопая к себе на родину"
Точно. Тоді усе зрозуміло
это обезянье дно...