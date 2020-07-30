Вбивство на Полтавщині було інсценуванням, чоловіка "замовив" кримінальний авторитет, якого сьогодні затримали, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Встановлено, що мотивом став переділ сфер впливу у злочинному світі. За "виконану роботу" "кілер" повинен був отримати 50 тис. доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За вбивство людини зловмисник обіцяв заплатити 50 тис. доларів США. Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовив його вбивство - кримінальний авторитет.
Сьогодні, 30 липня, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу ДСР затримали організатора "на гарячому" - прямо під час передачі частини обіцяних коштів у сумі 25 тис. доларів США. Раніше був задокументований факт передачі ще 5 тисяч доларів США. Затриманий - 45-річний житель Київської області з кримінальним минулим.
Запобігання вбивства стало можливим внаслідок успішно проведеної спецоперації, яка проходила в кілька етапів.
Вчора, 29 липня, близько 16 години на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, було інсценовано розстріл чоловіка в салоні автомобіля "Mercedes-Benz S-Class". Інформація була широко поширена в ЗМІ і використана як доказ для замовника злочину.
Як тільки правоохоронці успішно завершили оперативні заходи - замовника затримали.
Розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Но у нас рюкзачные мусора не с народом, а с баблом...
За "проделанную работу" "киллер" должен был получить 50 тыс. долларов США."
Источник: https://censor.net/p3211058
Какой суммой отблагодарил аваковцев спасенный ними представитель одной из сфер преступного мира?
нормально так мусора себе занятие нашли: защитить одного бандюка от другого.
абалдеть... как все слажено и налажено ))))
Але замовлений знав,до кого звернутись по захист .Сapo di tutti capi Don Arsen всім допоможе.
Полиция - под козырек
Не критиканства ради, юмора для
кстати, Закон "О криминальных авторитетах" 25,06, 2020 подписан Зеленским, а аппарат Верховной Рады вот уже более месяца не публикует данный закон в официальной прессе..
видимо по чьей-то просьбе..
Сразу был какой-то диссонанс глядя на фото:
1. Так кучно пули положить даже в тире нужно очень уметь и постараться, а не на скорости минимум 130, который киевская трасса там позволяет.
2. Убитый водитель во время движения загонит машину в кювет, и даже перевернет. А на фото прям классическая парковка на обочине.
Выводы таковы:
Киллер, заказчик и "убитый" встретились за дружеским столом по поводу успешного снятия фильма у Геращенки или у самого Зевса всех внутренних проблем Украины...
"Сваты" запереживали - могут терять аудиторию и рекламодателей.
Зря инсценировали. Нужно было, чтобы одного бандита убили, а второго - уже взять за свершенное убийство и срок побольше был бы. Итого -2 бандита = профит.