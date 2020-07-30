Вбивство на Полтавщині було інсценуванням, чоловіка "замовив" кримінальний авторитет, якого сьогодні затримали, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Встановлено, що мотивом став переділ сфер впливу у злочинному світі. За "виконану роботу" "кілер" повинен був отримати 50 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За вбивство людини зловмисник обіцяв заплатити 50 тис. доларів США. Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовив його вбивство - кримінальний авторитет.

Сьогодні, 30 липня, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу ДСР затримали організатора "на гарячому" - прямо під час передачі частини обіцяних коштів у сумі 25 тис. доларів США. Раніше був задокументований факт передачі ще 5 тисяч доларів США. Затриманий - 45-річний житель Київської області з кримінальним минулим.

Запобігання вбивства стало можливим внаслідок успішно проведеної спецоперації, яка проходила в кілька етапів.

Вчора, 29 липня, близько 16 години на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, було інсценовано розстріл чоловіка в салоні автомобіля "Mercedes-Benz S-Class". Інформація була широко поширена в ЗМІ і використана як доказ для замовника злочину.

Як тільки правоохоронці успішно завершили оперативні заходи - замовника затримали.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.





