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Вбивство на Полтавщині було інсценуванням, чоловіка "замовив" кримінальний авторитет, якого сьогодні затримали, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Встановлено, що мотивом став переділ сфер впливу у злочинному світі. За "виконану роботу" "кілер" повинен був отримати 50 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За вбивство людини зловмисник обіцяв заплатити 50 тис. доларів США. Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовив його вбивство - кримінальний авторитет.

Сьогодні, 30 липня, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу ДСР затримали організатора "на гарячому" - прямо під час передачі частини обіцяних коштів у сумі 25 тис. доларів США. Раніше був задокументований факт передачі ще 5 тисяч доларів США. Затриманий - 45-річний житель Київської області з кримінальним минулим.

Запобігання вбивства стало можливим внаслідок успішно проведеної спецоперації, яка проходила в кілька етапів.

Вчора, 29 липня, близько 16 години на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, було інсценовано розстріл чоловіка в салоні автомобіля "Mercedes-Benz S-Class". Інформація була широко поширена в ЗМІ і використана як доказ для замовника злочину.

Як тільки правоохоронці успішно завершили оперативні заходи - замовника затримали.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вбивство на Полтавщині було інсценуванням, чоловіка замовив кримінальний авторитет, якого сьогодні затримали, - Нацполіція 01
Вбивство на Полтавщині було інсценуванням, чоловіка замовив кримінальний авторитет, якого сьогодні затримали, - Нацполіція 02
Вбивство на Полтавщині було інсценуванням, чоловіка замовив кримінальний авторитет, якого сьогодні затримали, - Нацполіція 03

Автор: 

замовне вбивство (151) Нацполіція (15274) інсценування (2)


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Топ коментарі
+14
"Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет."

нормально так мусора себе занятие нашли: защитить одного бандюка от другого.
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30.07.2020 17:33 Відповісти
+8
А "терорист" Скрипник до сих пор прячется в кукурузе?😁😁😁
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30.07.2020 17:19 Відповісти
+8
Це теж була геніальна спецоперація?
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30.07.2020 17:21 Відповісти
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- Ведь интеллигентный-то из всех трех я один, так что условие соблюдено! » На дальнейшие сетования хозяина Бендер рассудительно молвил: «Майн Готт, дорогой Васисуалий! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда! » И Лоханкин сразу успокоился, выпросив у Остапа двадцать рублей.(с)
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30.07.2020 17:18 Відповісти
Убийство на Полтавщине было инсценировкой, мужчину "заказал" криминальный авторитет, который сегодня был задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7092
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30.07.2020 17:18 Відповісти
А дньги хоть оставили исполнителю? Поработал человек.
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30.07.2020 17:54 Відповісти
А "терорист" Скрипник до сих пор прячется в кукурузе?😁😁😁
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30.07.2020 17:19 Відповісти
Це теж була геніальна спецоперація?
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30.07.2020 17:21 Відповісти
Так сказали ж, что он, хитрый, сам себя убил и закопал в неизвестном месте.
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30.07.2020 17:23 Відповісти
а потім згадав що забув, виліз і передсмертну записку написав?
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30.07.2020 17:24 Відповісти
Менты все бабченковщиной занимаются.
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30.07.2020 17:20 Відповісти
Що поробиш, так легше задокументувати замовне вбивство і зібрати доказову базу.
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30.07.2020 17:22 Відповісти
Зато в мире становится чище.
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30.07.2020 17:55 Відповісти
Где же чище. Криминальный авторитет остался живой
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31.07.2020 09:47 Відповісти
Народ, а что это за спецподразделение ДСР? Это бывший Сокол? А КОРД тогда где в этой схеме?
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30.07.2020 17:23 Відповісти
А правильнее было дать завалить одного, а остальных - при задержании.
Но у нас рюкзачные мусора не с народом, а с баблом...
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30.07.2020 17:28 Відповісти
А може все ж передумаєте? Убили, так убили. А то так наобіцяли, що ще одного бандита замочили, і тут на тобі...
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30.07.2020 17:28 Відповісти
"Установлено, что мотивом стал передел сфер влияния в преступном мире.
За "проделанную работу" "киллер" должен был получить 50 тыс. долларов США."

Источник: https://censor.net/p3211058

Какой суммой отблагодарил аваковцев спасенный ними представитель одной из сфер преступного мира?
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30.07.2020 17:28 Відповісти
"Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет."

нормально так мусора себе занятие нашли: защитить одного бандюка от другого.
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30.07.2020 17:33 Відповісти
етож наши люди
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30.07.2020 17:44 Відповісти
Тоесть я правильно понял, что выживший криминальный авторитет непотерял свои сферы влияния а расширил и продолжит свою нелегкую трудовую деятельность? Читер
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30.07.2020 17:34 Відповісти
А люди так обрадовались, что ликвидирован очередной бандюк
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30.07.2020 17:35 Відповісти
Бабки в казну или по карманам????
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30.07.2020 17:36 Відповісти
Шкода, що одним бандюком менше не стало (
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30.07.2020 17:39 Відповісти
т.е. копчики крышуют своих, при разделе сфер влияния ))))
абалдеть... как все слажено и налажено ))))
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30.07.2020 17:47 Відповісти
Кримінальний авторитет замовив кримінального авторитета !
Але замовлений знав,до кого звернутись по захист .Сapo di tutti capi Don Arsen всім допоможе.
Вбивство на Полтавщині було інсценуванням, чоловіка "замовив" кримінальний авторитет, якого сьогодні затримали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4171
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30.07.2020 17:51 Відповісти
Охренеть, авторитеты уже бегают в контору.
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30.07.2020 17:53 Відповісти
Не в контору , а к Дону Рюкзакону.
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30.07.2020 18:35 Відповісти
а як тепер почувається відомий в кримінальному світі авторитет із Горловки за співпрацю з поліцією? Зав'язав?
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30.07.2020 17:55 Відповісти
Сміх тай годі.Сабакян знает ,что один бандит заказал другого и его спасает.Да пусть они поубивают друг друга.
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30.07.2020 18:02 Відповісти
Преступник пришел в полицию и говорит: у меня есть в моем злочинном свите враги, защитите!
Полиция - под козырек
Не критиканства ради, юмора для
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30.07.2020 18:07 Відповісти
лучше бы менты пристрелили обоих криминальных авторитетов..
кстати, Закон "О криминальных авторитетах" 25,06, 2020 подписан Зеленским, а аппарат Верховной Рады вот уже более месяца не публикует данный закон в официальной прессе..
видимо по чьей-то просьбе..
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30.07.2020 18:14 Відповісти
Кто же режет курицу, которая несет в карман золотые яйца... Смышной ты...
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30.07.2020 18:52 Відповісти
Информация о задержании заказчика убийства оказалась инсценировкой.Ее целью было создание с помощью СМИ ложного впечатления об успешной работе полиции...
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30.07.2020 18:28 Відповісти
Той випадок, коли жалієш, що це було інсценування(
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30.07.2020 18:36 Відповісти
А нельзя было и авторитета повязать и другого бандюгана грохнуть?
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30.07.2020 18:43 Відповісти
МВС решило перехватить лавры у 95-го квартала.
Сразу был какой-то диссонанс глядя на фото:
1. Так кучно пули положить даже в тире нужно очень уметь и постараться, а не на скорости минимум 130, который киевская трасса там позволяет.
2. Убитый водитель во время движения загонит машину в кювет, и даже перевернет. А на фото прям классическая парковка на обочине.
Выводы таковы:
Киллер, заказчик и "убитый" встретились за дружеским столом по поводу успешного снятия фильма у Геращенки или у самого Зевса всех внутренних проблем Украины...
"Сваты" запереживали - могут терять аудиторию и рекламодателей.
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30.07.2020 18:51 Відповісти
Менти подільники донецьких уркаганів, які за сприяння зеленої влади, фактично вже підім'яли під себе кримінальний бізнес всієї країни.
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30.07.2020 18:51 Відповісти
"Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет"

Зря инсценировали. Нужно было, чтобы одного бандита убили, а второго - уже взять за свершенное убийство и срок побольше был бы. Итого -2 бандита = профит.
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30.07.2020 21:11 Відповісти
Якийсь ідіотизм. З огляду на кримінальну пордяку "жертви" логічніше було б дати змогу кілеру виконати "роботу", а вже потім затримати і кілера, і замовника. І позбулися б трьох, а не двох виродків.
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30.07.2020 21:20 Відповісти
спасли одного бандита от другого. это хорошая новость, или плохая?
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31.07.2020 01:19 Відповісти
Читая подобные "статьи", часто вспоминаешь книгу "Урфин Джюс и его деревянные солдаты"
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07.09.2020 19:47 Відповісти
 
 