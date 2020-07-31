Мікроавтобус в'їхав у КАМАЗ в окупованому Криму: загинули вісім осіб. ФОТОрепортаж

Вісім осіб загинули внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби так званого МНС в окупованому Криму.

За попередньою інформацією, на трасі Таврида мікроавтобус "Мерседес Спринтер", рухаючись з м. Білогірськ у м. Сімферополь, скоїв зіткнення з автомобілем КАМАЗ з причепом, який стояв.

Подія сталася близько 5:15 ранку.

"За попередньою інформацією, на трасі Таврида мікроавтобус "Мерседес Спринтер", рухаючись у напрямку до м. Сімферополь, скоїв зіткнення з автомобілем КАМАЗ з причепом, який стояв. У мікроавтобусі перебувало 15 осіб. Унаслідок ДТП 8 осіб зазнали травм, несумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

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Фото: Mash