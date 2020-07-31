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Мікроавтобус в'їхав у КАМАЗ в окупованому Криму: загинули вісім осіб. ФОТОрепортаж

Вісім осіб загинули внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби так званого МНС в окупованому Криму.

За попередньою інформацією, на трасі Таврида мікроавтобус "Мерседес Спринтер", рухаючись з м. Білогірськ у м. Сімферополь, скоїв зіткнення з автомобілем КАМАЗ з причепом, який стояв.

Мікроавтобус вїхав у КАМАЗ в окупованому Криму: загинули вісім осіб 01

Подія сталася близько 5:15 ранку.

"За попередньою інформацією, на трасі Таврида мікроавтобус "Мерседес Спринтер", рухаючись у напрямку до м. Сімферополь, скоїв зіткнення з автомобілем КАМАЗ з причепом, який стояв. У мікроавтобусі перебувало 15 осіб. Унаслідок ДТП 8 осіб зазнали травм, несумісних із життям", - йдеться в повідомленні.

Мікроавтобус вїхав у КАМАЗ в окупованому Криму: загинули вісім осіб 02

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Мікроавтобус вїхав у КАМАЗ в окупованому Криму: загинули вісім осіб 03

Фото: Mash

Автор: 

ДТП (4482) Крим (14189) смерть (6778)


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Топ коментарі
+28
А що це у Криму маршрутчики юзають фошиздські Спрінтери, а не скрєпні Газєлі???
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31.07.2020 08:27 Відповісти
+20
да похер на дохлых кацапов, тут своих бьется не меньше
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31.07.2020 08:26 Відповісти
+6
дрібниця,а приємно...
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31.07.2020 08:31 Відповісти
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Лет 20 назад выезжая с Крыма на Армянск уже, микроавтобус разбитый был и тоже 8 человек лежали на обочине. Видимо водитель заснул и врезался во встречку.
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31.07.2020 08:23 Відповісти
На РБ так і написали- заснув. Серед жертв є діти.
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31.07.2020 08:28 Відповісти
да похер на дохлых кацапов, тут своих бьется не меньше
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31.07.2020 08:26 Відповісти
А що це у Криму маршрутчики юзають фошиздські Спрінтери, а не скрєпні Газєлі???
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31.07.2020 08:27 Відповісти
Наверно "трофей".
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31.07.2020 10:19 Відповісти
дрібниця,а приємно...
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31.07.2020 08:31 Відповісти
это наработанный спецслужбами прием - камаз с прицепом...щаз - татар, раньше - чорновола
время проходит, а почерк не меняется
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31.07.2020 09:15 Відповісти
А Камазы что-нибудь другое делать умеют?
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31.07.2020 08:42 Відповісти
КАМАЗ молодец! Хоч и не Крымско,но татарский! Вата повинна палати!
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31.07.2020 08:52 Відповісти
Так там говорят татары и побились, которые на праздник ехали.
Мікроавтобус в'їхав у КАМАЗ в окупованому Криму: загинули вісім осіб - Цензор.НЕТ 726
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31.07.2020 08:57 Відповісти
А у нас говорят - вали за Урал, мокшанин.
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31.07.2020 09:20 Відповісти
так тебе ж гаварят -пшол нах отсюда, пистливая кацапсина...
там побились все кацарылые и ни одного татарина там не было...
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31.07.2020 13:02 Відповісти
Правило водителю Камаза: переезжая перекресток со втростепенной дороги, посмотреть по сторонам на наличие другого Камаза, если другого Камаза нет - можно смело продолжать движение!
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31.07.2020 09:17 Відповісти
двигаясь из г. Белогорск--- так и треба им все равно не законное нахожение а значит и не было дтп..
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31.07.2020 09:47 Відповісти
Жаль невинных людей, доверили свою жизнь кому попало.
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31.07.2020 09:47 Відповісти
бяка- Не удается получить доступ к сайту
Сайт mchs.rk.gov.ru не позволяет установить соединение.

Попробуйте сделать следующее:Проверьте подключение к Интернету.chrome-error://chromewebdata/#buttons Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра .

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31.07.2020 09:48 Відповісти
Що ж ви за люди такі..... .а ще вважають себе чимось краще ніж росіяни...
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31.07.2020 09:52 Відповісти
росіяни з 2014 року не люди, всі наступні російські вибори - фейкові, фейкова страна, фейкові вибори, фейковий президент і фейкова історія. проте Росія підтримує терроризм за межами свого болота по всьому світу - де суне своє рило - там конфлікт, жертви, війна, обброєні попочленці та несе свій смерпдючий "узькиймір"
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31.07.2020 10:16 Відповісти
Українці-Люди, а то їхали окупанти на окуповану ними ж територію ...
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31.07.2020 13:13 Відповісти
https://fakty.ua/351536-zhutkaya-avtokatastrofa-v-krymu-mnogo-pogibshih-i-postradavshih-foto
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31.07.2020 09:52 Відповісти
Ця траса у дві полоси зустрічного руху, джигіти виконують обгін по центру, за умови що попутній та зустрічний транспорт потроху посунуться до краю дороги, так у них заведено.
Отож камаз не посунувся, бо стояв.
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31.07.2020 10:19 Відповісти
Росіяни такі самі люди як усі інші... там є нормальні а є негідники... це зрозуміло навіть дитині.
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31.07.2020 10:28 Відповісти
Принаймні не такі, як українці: там дебілів 86%, а унас лише 73%.
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31.07.2020 11:02 Відповісти
судя по отбойникам, камаз стоит где-попало, а не там, где надо
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31.07.2020 11:01 Відповісти
прикалываешься? не камаз же въехал в бус а наоборот.....а стать он мог где угодно..поломался и всё...вон три дня назад в Киеве на южном мосту у фуры лопнуло колесо и отморозок с серпантина влетел в неё не тормозя....
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31.07.2020 12:52 Відповісти
например, есть такое правило:
https://vodiy.ua/ru/pdr/15/#1511 15.11
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги.
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31.07.2020 15:07 Відповісти
Почитала комментарии, и таки да, многие украинцы и русские - братья, братья по бездушию, бездуховности, быдлячеству. Просто позор!
Мои соболезнования родственникам, Царство небесное погибшим, очень жалко деток. 🥀🥀
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31.07.2020 11:03 Відповісти
Никакого позора нет.
Просто обыкновенная ненависть к оккупантам.
Или в советско-немецкую войну тоже жалели немцев?
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31.07.2020 11:05 Відповісти
ты,вата тупорылаяя, это тебе позор! ты ещё и родычам , зашкваренных кацапских боевиков посочуствуй - они же "таки да, русские-братья.."....
...З.Ы. и где ты там "деток" увидела...?
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31.07.2020 13:09 Відповісти
..безголовый (без мозга...)- там дети погибли..(((
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31.07.2020 23:58 Відповісти
твой мозг там погиб, пистун кацарылый , нет там детей среди погибших ...ты такое же пистло как и твоё ********* !

1. Мадлашов В. 1971 г.р. (водитель маршрутки)
2. Ли Г. 1959 г.р.
3. Роккошь Т. 1976 г.р.
4. Масто Л. 2003 г.р.
5. Шевченко Е. 1969 г.р.
6. Гончарова 1964 г.р.
7. Борзова А. 2000 г.р.
8. Копылов О. 1994 г.р.
9. Личность устанавливается
Также стали известны личности пострадавших: Гофман Я., Чулак В., Заиров Т., Нивиков С., Новиков И., Новикова Т., Остроухова Н., Латышев А.
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01.08.2020 11:55 Відповісти
заснул....
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31.07.2020 12:50 Відповісти
Ждем еще хороших новостей от лаптей.
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31.07.2020 13:05 Відповісти
Хорошая новость

Ждем еще новых КАМАЗОВ

Смерь крымским оккупантам
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31.07.2020 14:09 Відповісти
 
 