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Мікроавтобус в'їхав у КАМАЗ в окупованому Криму: загинули вісім осіб. ФОТОрепортаж
Вісім осіб загинули внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою в окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби так званого МНС в окупованому Криму.
За попередньою інформацією, на трасі Таврида мікроавтобус "Мерседес Спринтер", рухаючись з м. Білогірськ у м. Сімферополь, скоїв зіткнення з автомобілем КАМАЗ з причепом, який стояв.
Подія сталася близько 5:15 ранку.
"За попередньою інформацією, на трасі Таврида мікроавтобус "Мерседес Спринтер", рухаючись у напрямку до м. Сімферополь, скоїв зіткнення з автомобілем КАМАЗ з причепом, який стояв. У мікроавтобусі перебувало 15 осіб. Унаслідок ДТП 8 осіб зазнали травм, несумісних із життям", - йдеться в повідомленні.
Фото: Mash
Топ коментарі
+28 Ned Stark
показати весь коментар31.07.2020 08:27 Відповісти Посилання
+20 multissstar .
показати весь коментар31.07.2020 08:26 Відповісти Посилання
+6 VOLODUMUR Б
показати весь коментар31.07.2020 08:31 Відповісти Посилання
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время проходит, а почерк не меняется
там побились все кацарылые и ни одного татарина там не было...
Сайт mchs.rk.gov.ru не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:Проверьте подключение к Интернету.chrome-error://chromewebdata/#buttons Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра .
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Отож камаз не посунувся, бо стояв.
https://vodiy.ua/ru/pdr/15/#1511 15.11
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги.
Мои соболезнования родственникам, Царство небесное погибшим, очень жалко деток. 🥀🥀
Просто обыкновенная ненависть к оккупантам.
Или в советско-немецкую войну тоже жалели немцев?
...З.Ы. и где ты там "деток" увидела...?
1. Мадлашов В. 1971 г.р. (водитель маршрутки)
2. Ли Г. 1959 г.р.
3. Роккошь Т. 1976 г.р.
4. Масто Л. 2003 г.р.
5. Шевченко Е. 1969 г.р.
6. Гончарова 1964 г.р.
7. Борзова А. 2000 г.р.
8. Копылов О. 1994 г.р.
9. Личность устанавливается
Также стали известны личности пострадавших: Гофман Я., Чулак В., Заиров Т., Нивиков С., Новиков И., Новикова Т., Остроухова Н., Латышев А.
Ждем еще новых КАМАЗОВ
Смерь крымским оккупантам