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Слідчий ДБР, поліцейський та їхній спільник вимагали в Полтаві $80 тис.: усіх затримали на гарячому. ФОТОрепортаж

80 тисяч доларів США вимагали за активізацію розслідування слідчий територіального управління ДБР у Полтаві, оперуповноважений Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та їхній спільник. Під час одержання частини суми їх затримали (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, слідчий ДБР, працівник внутрішньої безпеки поліції та їхній спільник вимагали у громадянина 80 000 доларів США за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за його зверненням. Провадження стосується слідчого Нацполіції, який здійснює розслідування щодо заявника.

Правоохоронців та їхнього спільника затримано на місці злочину під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 40 000 доларів США.

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Слідчий ДБР, поліцейський та їхній спільник вимагали в Полтаві $80 тис.: усіх затримали на гарячому 01
Слідчий ДБР, поліцейський та їхній спільник вимагали в Полтаві $80 тис.: усіх затримали на гарячому 02
Слідчий ДБР, поліцейський та їхній спільник вимагали в Полтаві $80 тис.: усіх затримали на гарячому 03
Слідчий ДБР, поліцейський та їхній спільник вимагали в Полтаві $80 тис.: усіх затримали на гарячому 04
Слідчий ДБР, поліцейський та їхній спільник вимагали в Полтаві $80 тис.: усіх затримали на гарячому 05

Автор: 

вакцина (4419) хабар (4736) розслідування (2279) ДБР (3558) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+9
Они как с цепи сорвались! Поняли, что времена Янука вернулись!
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31.07.2020 09:51 Відповісти
+5
Так вот как Венедиктова себе на брильянты зарабатывает 😀😀😀
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31.07.2020 10:04 Відповісти
+5
А времена Януковича для ментов никуда и не уходили, так их немножко попугали, погоняли, а потом через суды все вернулись на свои места и начали отбивать все что потратили на суды
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31.07.2020 10:07 Відповісти
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зато кВаков самый лучший и незаменимый
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31.07.2020 09:44 Відповісти
Так менты хужее или лучшее?
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31.07.2020 09:48 Відповісти
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31.07.2020 10:22 Відповісти
Они как с цепи сорвались! Поняли, что времена Янука вернулись!
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31.07.2020 09:51 Відповісти
А времена Януковича для ментов никуда и не уходили, так их немножко попугали, погоняли, а потом через суды все вернулись на свои места и начали отбивать все что потратили на суды
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31.07.2020 10:07 Відповісти
А кЫву даже в дЄпудятлы взяли
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31.07.2020 10:23 Відповісти
Так вот как Венедиктова себе на брильянты зарабатывает 😀😀😀
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31.07.2020 10:04 Відповісти
Їх просто мільйони.
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31.07.2020 10:13 Відповісти
Я вже сто разів казав. Ці падли будуть стояти насмерть. Повинна бути тільки утилізація, тільки утилізація. Суд? Який суд? Вони знають Шо в суді можна порішати всі вАпроси. Бабла в них достатньо. А потім після суду вони знову будуть робити свою чорну справу. Тільки утилізація!
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31.07.2020 10:26 Відповісти
повысьте им зарплату и они не будут требовать взятки
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31.07.2020 10:45 Відповісти
Наплодили різну ********, тепер вона бігає одна за іншою, імітучи бурну діяльність
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31.07.2020 10:59 Відповісти
киностудия МВД такая жадная , что не нанимает актеров для фильмов и не арендует для них помещения ..они оригиналы ..зачем все это делать когда есть здание МВД и сотрудники МВД для полноценного спектакля
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31.07.2020 11:29 Відповісти
гбр задержало гбр и двб, неожиданный поворот.
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31.07.2020 11:32 Відповісти
Люди втратили моральні орієнтири. Совісті у людей немає, а не грошей. Знову влаштовувати 37-й рік справі не допоможе.Потрібен справедливий непідкупний суд. Потрібні закони воєнного часу обов'язкові від президента країни і до останнього підворотного холуя.
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31.07.2020 11:33 Відповісти
А ГБР и ДВР тоже оказывается взятки гребут лопатой! Впрочем посмотрите кто в тех ГБРах и ДВРах - вчерашние менты! Только более обнаглевшие от вседозволенности и безнаказанности!
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31.07.2020 12:20 Відповісти
А ось і наслідки продажу посад слідчих ДБР за 20к почали вилазити...
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31.07.2020 14:08 Відповісти
Аппетиты гунявых растут.
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31.07.2020 16:48 Відповісти
дбр против дбр... ( опера следака..)) - кароче, им самим с собой уже работы хва..)))
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01.08.2020 00:03 Відповісти
походу, скоро уже - все эти мент-структуры (сбу, мвд, гбр, напк, гурррр, набууууу) будут хватать исключительно друг друга, бо искоренили наххх всю астальную карррррупсию...)))
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01.08.2020 00:06 Відповісти
 
 