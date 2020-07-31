Слідчий ДБР, поліцейський та їхній спільник вимагали в Полтаві $80 тис.: усіх затримали на гарячому. ФОТОрепортаж

80 тисяч доларів США вимагали за активізацію розслідування слідчий територіального управління ДБР у Полтаві, оперуповноважений Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та їхній спільник. Під час одержання частини суми їх затримали (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, слідчий ДБР, працівник внутрішньої безпеки поліції та їхній спільник вимагали у громадянина 80 000 доларів США за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за його зверненням. Провадження стосується слідчого Нацполіції, який здійснює розслідування щодо заявника.

Правоохоронців та їхнього спільника затримано на місці злочину під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 40 000 доларів США.

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