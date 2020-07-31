Вантажівка із пшеницею загорілася на ходу в Харківській області, вдалося врятувати 12 тонн зерна, - ДСНС. ФОТО

На Харківщині під час руху загорілася кабіна вантажівки КАМАЗ, яка перевозила пшеницю з поля на хлібоприймальний пункт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пожежа сталася на польовій дорозі між с. Вишневе і смт Савинці Балаклійського району Житомирської області. Під час руху загорілася кабіна вантажівки КАМАЗ 2008 р.в., що везла з поля на хлібоприймальний пункт зерно.

До місця події було направлено відділення служби порятунку із смт Савинці на автоцистерні. На момент прибуття вогнеборців полум’ям була повністю охоплена кабіна вантажівка. Площа пожежі становить близько 6 кв.м. Ще до прибуття рятувальників, водій вантажівки та інші водії самотужки намагалися загасити полум’я за допомогою вогнегасників, але їхні спроби не дали результату.

О 19:22 співробітники ДСНС локалізували пожежу, а о 19:40 повністю ліквідували. Завдяки своєчасному повідомленню про пожежу та оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на причеп вантажівки із зерном.

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