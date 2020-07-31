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Вантажівка із пшеницею загорілася на ходу в Харківській області, вдалося врятувати 12 тонн зерна, - ДСНС. ФОТО

На Харківщині під час руху загорілася кабіна вантажівки КАМАЗ, яка перевозила пшеницю з поля на хлібоприймальний пункт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пожежа сталася на польовій дорозі між с. Вишневе і смт Савинці Балаклійського району Житомирської області. Під час руху загорілася кабіна вантажівки КАМАЗ 2008 р.в., що везла з поля на хлібоприймальний пункт зерно.

До місця події було направлено відділення служби порятунку із смт Савинці на автоцистерні. На момент прибуття вогнеборців полум’ям була повністю охоплена кабіна вантажівка. Площа пожежі становить близько 6 кв.м. Ще до прибуття рятувальників, водій вантажівки та інші водії самотужки намагалися загасити полум’я за допомогою вогнегасників, але їхні спроби не дали результату.

О 19:22 співробітники ДСНС локалізували пожежу, а о 19:40 повністю ліквідували. Завдяки своєчасному повідомленню про пожежу та оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на причеп вантажівки із зерном.

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Вантажівка із пшеницею загорілася на ходу в Харківській області, вдалося врятувати 12 тонн зерна, - ДСНС 01
Вантажівка із пшеницею загорілася на ходу в Харківській області, вдалося врятувати 12 тонн зерна, - ДСНС 02

Автор: 

зерно (3134) пожежа (4351) пшениця (226) Харківщина (6054) ДСНС (5158)


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Мыши голодными остануться...
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31.07.2020 10:40 Відповісти
Мыши,сьевшие состав зерна из госрезерва ржут до икоты,прочитав эту новость.
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31.07.2020 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=J3vmum5wVgU&list=RDJ3vmum5wVgU&start_radio=1&t=112 Песенка Мышки: Еду Я Домой
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31.07.2020 10:59 Відповісти
Сомневаюсь что после тушения из огнетушителей хоть часть зерна еще пригодно к пище.
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31.07.2020 10:45 Відповісти
це не автівка це кацапський камаз
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31.07.2020 11:08 Відповісти
Самовозгорание. Пшеница, хлопок, уголь имеют такое свойство.
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31.07.2020 11:20 Відповісти
Редактору: "Балаклейского района ХАРЬКОВСКОЙ области"
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31.07.2020 11:29 Відповісти
Блискавка!
Українські миші настільки суворі, що не тільки з'їли 2700 вагонів зерна у Держрезерві, але й запили їх олією на 60 000 000 грн. у Миколаєві.
Ох, і суворі ті ЗЕлені, чесні, "прастиє миші із народа"!🤣😃
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31.07.2020 11:32 Відповісти
 
 