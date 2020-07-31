У центрі Дніпра вигоріли п'ять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На вулиці Пастера Центрального району міста Дніпро згоріли 5 кіосків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло в ДСНС о 5:34 ранку.
Після прибуття до місця пожежі співробітники Служби порятунку "101" встановили, що пожежа виникла в п'яти поруч розташованих металевих кіосках.
Вогнем пошкоджено п'ять металевих кіосків із харчовою продукцією на загальній площі 100 кв. м.
Пожежу локалізовано о 6:01 і ліквідовано о 6:15.
На місці пожежі загиблих і постраждалих немає.
Топ коментарі
+9 Рома Маестро
показати весь коментар31.07.2020 10:47 Відповісти Посилання
+5 sulima ivan
показати весь коментар31.07.2020 11:07 Відповісти Посилання
+5 Україна ЮА
показати весь коментар31.07.2020 11:51 Відповісти Посилання
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не горит же ничего...пока
За эти "магазины" загляните, там и бухают, и нужду справляют, и не только малую.