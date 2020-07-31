У центрі Дніпра вигоріли п'ять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Пастера Центрального району міста Дніпро згоріли 5 кіосків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло в ДСНС о 5:34 ранку.

Після прибуття до місця пожежі співробітники Служби порятунку "101" встановили, що пожежа виникла в п'яти поруч розташованих металевих кіосках.

Вогнем пошкоджено п'ять металевих кіосків із харчовою продукцією на загальній площі 100 кв. м.

Пожежу локалізовано о 6:01 і ліквідовано о 6:15.

На місці пожежі загиблих і постраждалих немає.

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Фото: пресслужба ДСНС