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У центрі Дніпра вигоріли п'ять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Пастера Центрального району міста Дніпро згоріли 5 кіосків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло в ДСНС о 5:34 ранку.

Після прибуття до місця пожежі співробітники Служби порятунку "101" встановили, що пожежа виникла в п'яти поруч розташованих металевих кіосках.

У центрі Дніпра вигоріли пять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС 01

Вогнем пошкоджено п'ять металевих кіосків із харчовою продукцією на загальній площі 100 кв. м.

Пожежу локалізовано о 6:01 і ліквідовано о 6:15.

На місці пожежі загиблих і постраждалих немає.

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У центрі Дніпра вигоріли пять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС 02
У центрі Дніпра вигоріли пять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС 03
У центрі Дніпра вигоріли пять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС 04
У центрі Дніпра вигоріли пять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС 05
У центрі Дніпра вигоріли пять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС 06
Фото: пресслужба ДСНС

Автор: 

Дніпро (3300) пожежа (4351) МАФи (95) ДСНС (5158)


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Топ коментарі
+9
а что делают на пешеходном тротуре эти гныдныки??? снести их нахрен!!!
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31.07.2020 10:47 Відповісти
+5
Продовжується варварське вирішення питань конкуренції. Середній бізнес перемогає у дрібного. Закінчиться тим, що в країні залишиться лише три бізнесмена-олігарха, а всі інші будуть на них працювати.
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31.07.2020 11:07 Відповісти
+5
оці металеві жахіття, роздовбані мікроавтобуси замість красивих тролейбусів та автобусів, це наші реалії. І за ці, блін, "реалії" хтось весь час отримує гроші, а нам доводиться їздити у скотовозках, які перероблені з грузових мікроавтобусів на пасажирські, відвідувати ці потвортні металеві гробіки, замість нормальних невеличких магазинчиків.
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31.07.2020 11:51 Відповісти
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а что делают на пешеходном тротуре эти гныдныки??? снести их нахрен!!!
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31.07.2020 10:47 Відповісти
охота Арахамии началась...
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31.07.2020 10:48 Відповісти
Интересно узнать в чью пользу они сгорели...
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31.07.2020 10:51 Відповісти
В пользу мэра. Филя - долевой во всех крупных трц.
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31.07.2020 11:38 Відповісти
Накачанный ублюдок ©
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31.07.2020 11:43 Відповісти
це Зеніт-Циклон-Днєпр стався неочікуваний спалах
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31.07.2020 10:59 Відповісти
Рома ,снести ,? А если бы это были ваши киоски ,куча вложенного бабла ,и шо бы вы сказали , тоже снести , между прочим ,власть давала разрешение на установку этих киосков, в первую очередь надо спрашивать с Мерии Днепра 🙁
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31.07.2020 11:01 Відповісти
мои бы не были, ибо я не такой наглый, а то, что они взятки кому-то заносили за незаконную установку этих "МАФов" на тротуаре, вынуждая пешеходов ходить по проезжей части - это проблемы этих торгашей...
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31.07.2020 11:15 Відповісти
а фельдман возмущается, что на барабашова в планах автодорогу построить..
не горит же ничего...пока
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31.07.2020 11:02 Відповісти
Продовжується варварське вирішення питань конкуренції. Середній бізнес перемогає у дрібного. Закінчиться тим, що в країні залишиться лише три бізнесмена-олігарха, а всі інші будуть на них працювати.
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31.07.2020 11:07 Відповісти
зачем три....АДЫН
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31.07.2020 11:55 Відповісти
Жаль что не в Киеве.
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31.07.2020 11:21 Відповісти
коли вже це неподобство взагалі зникне з українських міст.. Потворні споруди, наче жебрацькі халупи стоять посеред міста !
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31.07.2020 11:48 Відповісти
оці металеві жахіття, роздовбані мікроавтобуси замість красивих тролейбусів та автобусів, це наші реалії. І за ці, блін, "реалії" хтось весь час отримує гроші, а нам доводиться їздити у скотовозках, які перероблені з грузових мікроавтобусів на пасажирські, відвідувати ці потвортні металеві гробіки, замість нормальних невеличких магазинчиків.
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31.07.2020 11:51 Відповісти
Ну, це далеко не центр - там вони періодично горять. Таким чином викурюють тих, хто не хоче, щоб на цьому місті будували великий торговий центр. Місце саме по собі гнидник. Історично - промислово-торгова зона
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31.07.2020 11:59 Відповісти
Это такой центр? Ужас.
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31.07.2020 13:09 Відповісти
Так ведь это привокзально-прибазарный квартал, а не Крещатик )
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31.07.2020 14:52 Відповісти
клопятник еще тот
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31.07.2020 14:05 Відповісти
Рядом строится новый ТРЦ, и гнидникам там не место.
За эти "магазины" загляните, там и бухают, и нужду справляют, и не только малую.
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31.07.2020 16:51 Відповісти
и не только нужду опорожнения.
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31.07.2020 22:03 Відповісти
А что скажет Филатов, какого иглесиаса на одной из центральных площадей стоит эта обоссаная халабуда времён горбачёвской перестройки и закрывает практически весь проход так что нужно промеж столбов лавировать?
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31.07.2020 22:01 Відповісти
Филатов не при делах, Ваня-фонтан намутил, даже почтовый адрес тому клопятнику дали, Пастера 12н. Попробуй отбери теперь.
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01.08.2020 15:31 Відповісти
филатов при делах что в суд не подаёт на снос незаконной застройки.
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01.08.2020 18:50 Відповісти
 
 