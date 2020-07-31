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Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Закарпатські поліцейські в Кривому Розі затримали групу осіб за вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники встановили особи зловмисників, які в січні цього року "винесли" з ювелірного магазину у Виноградові Закарпатської області дорогоцінні прикраси на суму близько 2 мільйонів гривень.

У ході обробки зібраної доказової бази поліцейські встановили, що до злочину причетні 36- і 27-річний мешканці Кривого Рогу.

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Закарпатські поліцейські, із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, провели затримання зазначених осіб. За місцем їхнього проживання в Кривому Розі проведено обшуки, під час яких правоохоронці вилучили докази причетності чоловіків до скоєного злочину.

Нині фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває.

Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн 01
Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн 02
Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн 03
Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн 04

Автор: 

затримання (4355) пограбування (576) Нацполіція (15276) ювелірні вироби (93) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+10
якби в нас була справжня поліція, вона б заарештувала банду з Кривого Рогу, яку очолює Зеленський
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31.07.2020 11:18 Відповісти
+7
Що не лайно то із Кривого Рогу...
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31.07.2020 14:03 Відповісти
+6
Местной полиции задержание не доверили!
Это всё, что надо знать про полицию Зе-Рога....
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31.07.2020 11:23 Відповісти
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многострадальный кривой рог
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31.07.2020 11:14 Відповісти
якби в нас була справжня поліція, вона б заарештувала банду з Кривого Рогу, яку очолює Зеленський
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31.07.2020 11:18 Відповісти
Местной полиции задержание не доверили!
Это всё, что надо знать про полицию Зе-Рога....
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31.07.2020 11:23 Відповісти
Герої, молодці закарпатські полісмени !
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31.07.2020 11:31 Відповісти
Подельников Зеленского задержали, консультантов по общим вопросам , или конкурентов 🤔🤣😂
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31.07.2020 11:43 Відповісти
Наверное на заработки в Европу ехали....
А инструмент наверное в сырой кладовке хранили
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31.07.2020 11:46 Відповісти
При Януковиче донецкие беспредельности по всей стране, теперь криворожские. Совпадение?
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31.07.2020 12:51 Відповісти
Що не лайно то із Кривого Рогу...
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31.07.2020 14:03 Відповісти
95 квартал - ще ті гастролери!
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31.07.2020 14:49 Відповісти
Моники Оманской подельники
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31.07.2020 15:33 Відповісти
Боже, оце Аполлон на першій фотці !
Я аж завмерла !
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01.08.2020 03:17 Відповісти
 
 