Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Закарпатські поліцейські в Кривому Розі затримали групу осіб за вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники встановили особи зловмисників, які в січні цього року "винесли" з ювелірного магазину у Виноградові Закарпатської області дорогоцінні прикраси на суму близько 2 мільйонів гривень.

У ході обробки зібраної доказової бази поліцейські встановили, що до злочину причетні 36- і 27-річний мешканці Кривого Рогу.

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Закарпатські поліцейські, із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, провели затримання зазначених осіб. За місцем їхнього проживання в Кривому Розі проведено обшуки, під час яких правоохоронці вилучили докази причетності чоловіків до скоєного злочину.

Нині фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває.







