Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Закарпатські поліцейські в Кривому Розі затримали групу осіб за вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники встановили особи зловмисників, які в січні цього року "винесли" з ювелірного магазину у Виноградові Закарпатської області дорогоцінні прикраси на суму близько 2 мільйонів гривень.
У ході обробки зібраної доказової бази поліцейські встановили, що до злочину причетні 36- і 27-річний мешканці Кривого Рогу.
Закарпатські поліцейські, із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, провели затримання зазначених осіб. За місцем їхнього проживання в Кривому Розі проведено обшуки, під час яких правоохоронці вилучили докази причетності чоловіків до скоєного злочину.
Нині фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это всё, что надо знать про полицию Зе-Рога....
А инструмент наверное в сырой кладовке хранили
Я аж завмерла !