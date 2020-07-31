Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке". ФОТОрепортаж

Два десятки мешканців окупованих територій змушені днями перебувати на КПВВ "Новотроїцьке" без можливості потрапити додому. Дехто живе просто на автобусній зупинці, яку називають "Караван".

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Так, люди приходять на зупинку вранці і чекають, щоб їх внесли до списків. Зі зручностей тут лише туалет і вода в бочках - митися ходять на річку або з пляшок, які гріють на сонці. Додому їх не пускають окупанти. Люди кажуть, що причина в тому, що в Донецьку багато людей у лікарнях, і їм просто не буде де пройти обсервацію. Вони очікують побачити свої прізвища в списках.

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Увечері можна пройти в намети ДСНС, але після перевірки документів і температури. У ніч на 31 липня там змушені були ночувати 18 осіб - усі вони мають прописку на окупованій території. Ночують в одному наметі і жінки, і чоловіки. Через те, що деякі люди тут уже третій тиждень, у кожного є своє ліжко - постіль міняють волонтери, намети обробляють співробітники ДСНС. Тут можна отримати гарячий чай і гарячу воду, щоб заварити їжу швидкого приготування. Представники гуманітарної місії ООН щодня привозять людям пакет їжі на кожного.













Найбільша кількість людей, яка ночувала на зупинці, - 40. Це були і діти, і пенсіонери. До того, як представники ДСНС почали пускати людей на ночівлю, їм доводилося спати просто на зупинці на лавці під дощем. Частину людей приймає монастир по сусідству, ще частина людей змушена періодично повертатися до родичів.