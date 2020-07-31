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Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке". ФОТОрепортаж

Два десятки мешканців окупованих територій змушені днями перебувати на КПВВ "Новотроїцьке" без можливості потрапити додому. Дехто живе просто на автобусній зупинці, яку називають "Караван".

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Так, люди приходять на зупинку вранці і чекають, щоб їх внесли до списків. Зі зручностей тут лише туалет і вода в бочках - митися ходять на річку або з пляшок, які гріють на сонці. Додому їх не пускають окупанти. Люди кажуть, що причина в тому, що в Донецьку багато людей у лікарнях, і їм просто не буде де пройти обсервацію. Вони очікують побачити свої прізвища в списках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські найманці не пускають місію ОБСЄ через КПВВ на Донбасі, - штаб ООС. ВIДЕО

Увечері можна пройти в намети ДСНС, але після перевірки документів і температури. У ніч на 31 липня там змушені були ночувати 18 осіб - усі вони мають прописку на окупованій території. Ночують в одному наметі і жінки, і чоловіки. Через те, що деякі люди тут уже третій тиждень, у кожного є своє ліжко - постіль міняють волонтери, намети обробляють співробітники ДСНС. Тут можна отримати гарячий чай і гарячу воду, щоб заварити їжу швидкого приготування. Представники гуманітарної місії ООН щодня привозять людям пакет їжі на кожного.

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ Новотроїцьке 01
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ Новотроїцьке 02
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ Новотроїцьке 03
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ Новотроїцьке 04
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ Новотроїцьке 05
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ Новотроїцьке 06

Найбільша кількість людей, яка ночувала на зупинці, - 40. Це були і діти, і пенсіонери. До того, як представники ДСНС почали пускати людей на ночівлю, їм доводилося спати просто на зупинці на лавці під дощем. Частину людей приймає монастир по сусідству, ще частина людей змушена періодично повертатися до родичів.

Автор: 

окупація (6751) Донецька область (8806) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+52
самое обидное, что придя домой, эти кормильцы будут рассказывать как укры над ними издевались, заставляя жить на остановке и ходить купаться в реку....
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31.07.2020 11:43 Відповісти
+40
руцкий мир, *****!.. зато без биндер!
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31.07.2020 11:40 Відповісти
+37
Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 3710
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31.07.2020 11:39 Відповісти
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Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 3710
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31.07.2020 11:39 Відповісти
Теж 6 років назад "зробили це разом".
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31.07.2020 12:05 Відповісти
руцкий мир, *****!.. зато без биндер!
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31.07.2020 11:40 Відповісти
Жесть какая-то.
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31.07.2020 11:41 Відповісти
Ничего страшного!Это всего лиш проявления гнева Господнего!!! А Бог оказался милостив к ним...не стал насылать на них гиену огненную или потоп-а просто немножко их помариновал на солнце и в духоте!!!
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31.07.2020 12:39 Відповісти
самое обидное, что придя домой, эти кормильцы будут рассказывать как укры над ними издевались, заставляя жить на остановке и ходить купаться в реку....
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31.07.2020 11:43 Відповісти
Згадала сюжет із новин про міст який оркі зруйнували, там сиділи ось саме такі рузкіє женшчіни та казали: ми у молодості прієхалі із расєі, шоб вас, бидло, на ногі поставіть. Стройте нам мост, которий разрушилі, бо нам за пенсіями до вас треба ходити.

От саме для таких Янелох міст і збудував.
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31.07.2020 11:57 Відповісти
А приезжали онЕ из таких лесных ип...ней... как раз на ноги ставить.
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31.07.2020 12:03 Відповісти
а кацапосми репортаж потом снимут что жили на автобусной остановке, и каждый день приходил кровавый пастор и обращал их в баптизм в ледяной реке. половина утонула.
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31.07.2020 12:21 Відповісти
Будут отдыхать и постараются забыть.
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31.07.2020 12:45 Відповісти
И как вы думаете, кого они винят в этой ситуации? ....
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31.07.2020 11:43 Відповісти
кого угодно только не себя
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31.07.2020 11:46 Відповісти
А какого хрена мы должны о них заботится? Ну пусть в монастыре на паперти просят ит платят за ночлег!
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31.07.2020 11:44 Відповісти
что-то не видно там сивохи, помогающего ментально близким ему землякам...
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31.07.2020 12:29 Відповісти
Так они ж кричали "путин приди", " пусть хоть камни с неба но с Рашей", слали проклятие Украине и записали всех украинцев в "ХфасШисты"., мечтали о вхождении в РФ, российских аусвайсах, российской пенсии., коммунистических праздниках, памятниках и названий улиц. Бежали сломя голову и ковыляя из последних сил на "реХферендумы", " *******", " митинги и демонстрации".. Закидывали наших военнопленных.. И в тоже время нескончаемым потоком прутся на Украину за харчами, соц. выплатами, на работу, учебу, за загран паспортами. Да сидите там у себя и пользуйтесь всеми " благами" ваших "псевдо реПублик бандустанов"..
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31.07.2020 11:48 Відповісти
А всё патамушта украина ( извините, что с маленькой буквы- это цитата) должна возить им пенсии дамой в свободный дамбас, но этава не делает. Эта гинацит!
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31.07.2020 11:48 Відповісти
Я реально не понимаю ,ну нахера туда сюда шастать? Осталось бы уже в Украине ,на хера тот Лугандон задался?🤔🤔🙄🤦
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31.07.2020 11:50 Відповісти
Победобесие, вечные очереди, двойная пенсия, халявная жратва - это рай для людей с совковым менталитетом.
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31.07.2020 11:58 Відповісти
Услишті Бамбас!!!
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31.07.2020 11:50 Відповісти
И что тут плохого?
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31.07.2020 11:51 Відповісти
І мать їхню за ногу
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31.07.2020 12:00 Відповісти
Вид на остановку сбоку

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 8178
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31.07.2020 12:00 Відповісти
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31.07.2020 12:24 Відповісти
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01.08.2020 06:39 Відповісти
Правильно!!! Нечего этим фашистским прихвостням делать на Бамбаси!!!
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31.07.2020 12:07 Відповісти
этих там нет случайно....

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 5183
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31.07.2020 12:19 Відповісти
страдальцы, небось, с пониманием относятся к действиям оккупантов и втихаря клянут "праклятых биндеровцев".
"Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит" - это про них.
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31.07.2020 12:26 Відповісти
На фото я не увидел голодных и исхудавших. Наоборот вижу жирных сепарок, живущих на две пенсии. За счет украинцев содержим эту прокацапскую клоаку.
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31.07.2020 12:59 Відповісти
Десятки людей ночують на КПВВ. Де люди? Які люди? Не бачу.Бачу тільки лайно з серії "одиннарот" та "путенвведи".
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31.07.2020 12:59 Відповісти
и что же не сидитсяэтой дыро-лугандонской шалупени в ордло?
как по мне, нех шастать туда сюда)))))
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31.07.2020 13:01 Відповісти
А вот интересно - как они обвиняют в этом Украину?
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31.07.2020 13:09 Відповісти
В затоке люди "отдыхают" в худших условиях еще и платят по 500-600 рубасов за сутки. А тут и кровать и кондер и кормят бесплатно. Еще и стопудов вайфай халявный. Курорт) Пусть на ноют. Единственное что колбаса в сумках протухнет. Не довезут а родной пампас тетки)
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31.07.2020 13:12 Відповісти
кого я вижу на фото? вижу неосталинистов, которые с ненавистью относятся к любой власти в Украине, при этом, без малейшего зазрения совести они приезжают сюда порассказывать вате сказки о "великай стране с луччим в мире мароженым" , бесцаремонна палучить причитающуюся им "пазакону" пэнсию, набрать за "эти гривны" на кравчучки харошега украинскага тавара и с чувствам выполненнага долга вернутца в маладую перспехтивна развивающуюся "рецпублыку" кармить русню и впопучленцев...
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31.07.2020 13:13 Відповісти
А что случилось? Почему они не идут домой?
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31.07.2020 13:23 Відповісти
Надо закрыть все КПВВ на 25 лет.
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31.07.2020 13:25 Відповісти
~~~~~Ежели по совести,а не по разговорам и слухам, то лучше установить ВЭБ-камеру(онлайн ) и....Пусть говорят все.........
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31.07.2020 13:31 Відповісти
Какая ВЭБ-камера?С ней будет то же самое как и с этой ВЭБ-скамейкой в Станице Луганской
на следующий день после постройки моста для этих орков.Дикари,сэр.
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 4434
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31.07.2020 17:09 Відповісти
У тёток ряхи - за день не обгадишь, не очень-то они голодают. И тележка рядом с плотно набитыми "чумаданами" - везут в сободный дамбас фашистскую колбасу.
Гнать их надо оттуда - потом с палаток не выселишь!
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31.07.2020 13:38 Відповісти
а за чей счет банкет?
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31.07.2020 13:46 Відповісти
За наш, конечно. Нет, чтоб своим помогать, этих уродов лугандонских привечаем. Нехрен шастать, сидите в своих недореспубликах.
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31.07.2020 15:01 Відповісти
Хорошо живут кормильцы. Зачем их вообще сюда пускать, свой корм пусть жрут
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31.07.2020 15:30 Відповісти
Сепарские обезьяны пропускают на неоккупированную территорию Украины только при наличии там прописки (липовой). Вот пусть и ночуют там где за деньги прописались.
А украинские власти должны проверить их «прописку».

На фото все морды пенсионного возраста. Поехали за пенсией.
У меня к этим .... НИКАКОЙ ЖАЛОСТИ.
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31.07.2020 17:23 Відповісти
Так правильно! Вот оно - типичный образец висельников образца 2014 года.
ЭТО ИЗ-ЗА НИХ ГИБЛИ НА ФРОНТЕ НАШИ ДЕТИ!
НИКОГДА МЫ ЭТИМ МРАЗЯМ НЕ ПРОСТИМ НИ СМЕРТЕЙ НАШИХ РЕБЯТ, НИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА НАШЕЙ РОДИНЫ!
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 297
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01.08.2020 06:20 Відповісти
Ця бидлота заслужила на таке, але їм ще й допомагають волнтери, дуже шкодують їх, що ці люмпени безмозглі самі собі вибрали нову "родину" - ОРДЛО.
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31.07.2020 18:32 Відповісти
Ну так пусть живут на остановке и дальше. Это же не мы, а они мычели "***** введи войска". А введильщикам по закону положено жить на остановке и на помойке как предателям Родины. Так им, предателям Родины, еще и кучерявые условия - постели бандеры стелят, кофеек бандеры предателям Родины наливают. Во фошисты чо творят, гады!
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 2612
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01.08.2020 06:15 Відповісти
Вот оно - типичный образец висельников образца 2014 года.
ЭТО ИЗ-ЗА НИХ ГИБЛИ НА ФРОНТЕ НАШИ ДЕТИ!
НИКОГДА МЫ ЭТИМ МРАЗЯМ НЕ ПРОСТИМ НИ СМЕРТЕЙ НАШИХ РЕБЯТ, НИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА НАШЕЙ РОДИНЫ!

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 9486
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01.08.2020 06:25 Відповісти
Вот они - предатели Родины, теперь живущие на остановке:
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 8977
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01.08.2020 06:27 Відповісти
Вот они - предатели Родины, теперь живущие на остановке:

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 731
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01.08.2020 06:28 Відповісти
Пусть им, предателям Родины, их Гирка-шизофреник поможет из Мацквы на диване:

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 4971
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01.08.2020 06:32 Відповісти
 
 