УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9796 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 333 10

Поліція в Києві викрила банду, член якої намагався пограбувати обмінник за допомогою гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київські поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у серії розбійних нападів. До складу злочинного угруповання входило троє чоловіків, один з яких перебував у розшуку. Протягом 2019-2020 років вони здійснювали збройні розбійні напади на столичні поштові відділення та пункти обміну валюти. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Так, до Дарницького управління поліції звернулася касирка пункту обміну валют та повідомила, що до фінансової установи на проспекті Миколи Бажана зайшов невідомий та під загрозою застосування гранати намагався заволодіти грошовими коштами. Після спрацювання сигналізації він утік з місця події та залишив гранату "Ф-1" у шухляді для передачі грошей, висмикнувши з неї чеку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Озброєну групу, яка спеціалізувалася на розбоях, затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Уході оперативно-розшукових заходів оперативні працівники територіального підрозділу та столичного главку затримали чоловіка за підозрою у вчинення розбійного нападу.

"Ним виявися 30-річний раніше судимий за крадіжки та підробку документів уродженець Донецької області, який винаймав у столиці квартиру. Під час проведення першочергових слідчих дій він зізнався у вчиненні розбою та повідомив, що за місцем його проживання може зберігатися вогнепальна зброя та особи, причетні до інших озброєних розбійних нападів на території Києва", - йдеться в повідомленні.

Поліція в Києві викрила банду, член якої намагався пограбувати обмінник за допомогою гранати 01
Поліція в Києві викрила банду, член якої намагався пограбувати обмінник за допомогою гранати 02
Поліція в Києві викрила банду, член якої намагався пограбувати обмінник за допомогою гранати 03
Поліція в Києві викрила банду, член якої намагався пограбувати обмінник за допомогою гранати 04
Поліція в Києві викрила банду, член якої намагався пограбувати обмінник за допомогою гранати 05
Поліція в Києві викрила банду, член якої намагався пограбувати обмінник за допомогою гранати 06

Також дивіться: Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"На місці ми затримали 28-річного уродженця Донеччини, який обґрунтовано підозрюється у вчинені двох розбійних нападів на поштові відділення у Деснянському і Дніпровському районах столиці, та 26-річного чоловіка без постійного місця проживання у Києві, який переховувався від органів досудового розслідування за вчинення квартирної крадіжки у Шевченківському районі. Також ми вилучили пістолет типу "Шмайсер" із трьома магазинами та бойові набої до нього. Крім того, до речових доказів долучили одяг, в якому спільники вчиняли злочини", - повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

Затриманому за озброєний розбійний напад на пункт обміну валют слідчі Дарницького управління поліції оголосили про підозру у вчинені двох кримінальних правопорушень та на час досудового розслідування він буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Інших фігурантів передано до територіальних підрозділів поліції Деснянського та Шевченківського районів для проведення необхідних слідчих дій, вручення повідомлень про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19662) пограбування (576) Нацполіція (15276) розбій (206) обмін валюти (786)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
"Затриманому за озброєний розбійний напад ..... на час досудового розслідування він буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом."

"Чи я сплю чи це я вже вмираю..." (с)
Джерело: https://censor.net/ua/p3211199
показати весь коментар
31.07.2020 15:04 Відповісти
+1
Лет то сколько было, 28 или 30?
показати весь коментар
31.07.2020 12:25 Відповісти
+1
Гранату отняли, послали нах домой... (с)
показати весь коментар
31.07.2020 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лет то сколько было, 28 или 30?
показати весь коментар
31.07.2020 12:25 Відповісти
Це вже заявка на створення нової партії більшовиків.

Пограбування банку в Тифлісі у 1907 році, також відоме як Експропріація на Єреванській площіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96_1907#cite_note-FOOTNOTEKun200375-1 [1] - це збройне пограбування, що було скоєно 26 червня 1907 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96_1907#endnote_Note_1a [a] в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96 Тифлісі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Тифліської губернії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE Кавказького намісництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузія - столиця Грузії, Тбілісі).
Банківський вантаж був вкрадений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовиками , щоб фінансувати свою революційну діяльність. Грабіжники напали на інкасаторський диліжанс та поліцейських і військових, використовуючи бомби й кулемети, поки диліжанс перевозив гроші через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_(%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96) Єреванську площу (нині Площа Свободи) між поштою і Тіфліським відділенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Державного банку Російської Імперії .
В результаті теракту загинуло сорок і поранено п'ятдесят людей (за офіційними архівними документами). Грабіжники втекли із 341,000 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C рублів (еквівалент близько 3.86 млн у 2017 році).
Грабіж був організований деякими відомими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовиками . В їх числі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87 Володимир Ленін , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосип Сталін , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Литвинов ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Красін та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Богданов . Грабіж здійснили члени партії революціонерів на чолі зі Сталіним, який спочатку був соратником Тер-Петросяна (Камо). Така злочинна діяльність була заборонена на https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F 5-му з'їзді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Російської Соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП), бо грабежі та вбивства викликали обурення в партії проти більшовиків (фракція РСДРП). В результаті Ленін і Сталін намагалися дистанціюватися від розбою. Події навколо інциденту і подібних пограбувань внесли розкол у ряди більшовицького керівництва. Проти Леніна виступили Богданов та Красін.
показати весь коментар
31.07.2020 12:28 Відповісти
ой ёй ёй... пытался... с гранатой... банда... главаря, хотя бы, не Джим Керри звали??? Тот может...
показати весь коментар
31.07.2020 12:28 Відповісти
Гранату отняли, послали нах домой... (с)
показати весь коментар
31.07.2020 12:36 Відповісти
Но всё же я видел, как один генерал
Проклятому гаду семь рубликов дал!😊
показати весь коментар
31.07.2020 19:38 Відповісти
Без гранаты сейчас и из дома выйти стыдно. А гранатное дело в школах будут преподавать, пусть даже онлайн?
показати весь коментар
31.07.2020 13:00 Відповісти
"и оставил гранату "Ф-1" в ящике для передачи денег, выдернув из нее чеку."

И ???
показати весь коментар
31.07.2020 13:15 Відповісти
видно же в какой цвет покрашена граната.
показати весь коментар
31.07.2020 13:30 Відповісти
Лютая банда...
показати весь коментар
31.07.2020 14:56 Відповісти
"Затриманому за озброєний розбійний напад ..... на час досудового розслідування він буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом."

"Чи я сплю чи це я вже вмираю..." (с)
Джерело: https://censor.net/ua/p3211199
показати весь коментар
31.07.2020 15:04 Відповісти
 
 