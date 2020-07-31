Поліція в Києві викрила банду, член якої намагався пограбувати обмінник за допомогою гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київські поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у серії розбійних нападів. До складу злочинного угруповання входило троє чоловіків, один з яких перебував у розшуку. Протягом 2019-2020 років вони здійснювали збройні розбійні напади на столичні поштові відділення та пункти обміну валюти. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Так, до Дарницького управління поліції звернулася касирка пункту обміну валют та повідомила, що до фінансової установи на проспекті Миколи Бажана зайшов невідомий та під загрозою застосування гранати намагався заволодіти грошовими коштами. Після спрацювання сигналізації він утік з місця події та залишив гранату "Ф-1" у шухляді для передачі грошей, висмикнувши з неї чеку.

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Уході оперативно-розшукових заходів оперативні працівники територіального підрозділу та столичного главку затримали чоловіка за підозрою у вчинення розбійного нападу.

"Ним виявися 30-річний раніше судимий за крадіжки та підробку документів уродженець Донецької області, який винаймав у столиці квартиру. Під час проведення першочергових слідчих дій він зізнався у вчиненні розбою та повідомив, що за місцем його проживання може зберігатися вогнепальна зброя та особи, причетні до інших озброєних розбійних нападів на території Києва", - йдеться в повідомленні.













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"На місці ми затримали 28-річного уродженця Донеччини, який обґрунтовано підозрюється у вчинені двох розбійних нападів на поштові відділення у Деснянському і Дніпровському районах столиці, та 26-річного чоловіка без постійного місця проживання у Києві, який переховувався від органів досудового розслідування за вчинення квартирної крадіжки у Шевченківському районі. Також ми вилучили пістолет типу "Шмайсер" із трьома магазинами та бойові набої до нього. Крім того, до речових доказів долучили одяг, в якому спільники вчиняли злочини", - повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

Затриманому за озброєний розбійний напад на пункт обміну валют слідчі Дарницького управління поліції оголосили про підозру у вчинені двох кримінальних правопорушень та на час досудового розслідування він буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Інших фігурантів передано до територіальних підрозділів поліції Деснянського та Шевченківського районів для проведення необхідних слідчих дій, вручення повідомлень про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.