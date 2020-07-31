УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9796 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
4 052 4

ДБР у Львові затримало заступника начальника поліції, який вимагав $8 тис. за перекваліфікацію вбивства. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області слідчими територіального управління ДБР у Львові, за матеріалами Управління СБУ в області, затримано заступника начальника слідчого відділу одного з територіальних підрозділів Нацполіції, який вимагав та отримав 8 тис. дол. США неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, поліцейський вимагав хабар за перекваліфікацію злочину із умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого, на вбивство через необережність. Підполковника поліції затримано безпосередньо під час одержання обумовленої суми від брата підозрюваного.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідчий ДБР, поліцейський та їхній спільник вимагали в Полтаві $80 тис.: усіх затримали на гарячому. ФОТОрепортаж

ДБР у Львові затримало заступника начальника поліції, який вимагав $8 тис. за перекваліфікацію вбивства 01
ДБР у Львові затримало заступника начальника поліції, який вимагав $8 тис. за перекваліфікацію вбивства 02
ДБР у Львові затримало заступника начальника поліції, який вимагав $8 тис. за перекваліфікацію вбивства 03

Автор: 

хабар (4736) Нацполіція (15276) Львівська область (2462)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зате у Львові на кожному повороті церкви, різні, навіть московського патріархату! і всі *******, від малого до старого, дуже ретельно себе обхрестюють! от і цей топ-поліцай перед хабарем був у не одного "батюшки"-ті дозволили взяти (самі ж такі)
показати весь коментар
31.07.2020 13:14 Відповісти
якщо поліцай не в тюрмі то винне суспільство
показати весь коментар
31.07.2020 13:15 Відповісти
Во новый вид заробитчанина, и ездить ни куда не надо, стрижёт купоны на своём поле, и налог ***** не платит.
показати весь коментар
31.07.2020 13:37 Відповісти
Знаю случай, когда в советские 80-е кгб дало указание одному и горайотделов милиции закрыть дело на одного из граждан, за что менты (за отмазку) желали получить наварчик. Пришлось подчиниться чекистам и дело закрыть.
показати весь коментар
31.07.2020 14:07 Відповісти
 
 