ДБР у Львові затримало заступника начальника поліції, який вимагав $8 тис. за перекваліфікацію вбивства. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області слідчими територіального управління ДБР у Львові, за матеріалами Управління СБУ в області, затримано заступника начальника слідчого відділу одного з територіальних підрозділів Нацполіції, який вимагав та отримав 8 тис. дол. США неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, поліцейський вимагав хабар за перекваліфікацію злочину із умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого, на вбивство через необережність. Підполковника поліції затримано безпосередньо під час одержання обумовленої суми від брата підозрюваного.



Наразі затриманому готується повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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