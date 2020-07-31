Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені. ФОТОрепортаж

У Маріуполі на Алеї прикордонників у Приморському парку за участю командування Об'єднаних сил, оперативно-військового управління ДПСУ, Донецького прикордонного загону, керівництва міста та силових структур, ветеранів Державної прикордонної служби, родин та побратимів зелених беретів, полеглих у боях 2014 року, відбулося відкриття дошки пам'яті загиблим прикордонникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Заступник командувача ОС генерал-майор Богдан Бондар подякував за встановлення цього пам'ятного знаку, зазначивши, що такі постаменти дуже потрібні: "Щоб ми пам'ятали всіх тих, хто віддав життя за незалежність України, за її подальший розвиток. Поки ми пам'ятаємо про полеглих вони - разом з нами".

Начальник Донецького прикордонного загону полковник Олег Нероденко наголосив - особовий склад загону продовжує виконувати завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил з пам'яттю про полеглих друзів.

Дошку пам'яті зеленим беретам, які віддали життя за рідну землю, освятив військовий капелан прикордонників отець Роман.

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