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Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені. ФОТОрепортаж

У Маріуполі на Алеї прикордонників у Приморському парку за участю командування Об'єднаних сил, оперативно-військового управління ДПСУ, Донецького прикордонного загону, керівництва міста та силових структур, ветеранів Державної прикордонної служби, родин та побратимів зелених беретів, полеглих у боях 2014 року, відбулося відкриття дошки пам'яті загиблим прикордонникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Заступник командувача ОС генерал-майор Богдан Бондар подякував за встановлення цього пам'ятного знаку, зазначивши, що такі постаменти дуже потрібні: "Щоб ми пам'ятали всіх тих, хто віддав життя за незалежність України, за її подальший розвиток. Поки ми пам'ятаємо про полеглих вони - разом з нами".

Начальник Донецького прикордонного загону полковник Олег Нероденко наголосив - особовий склад загону продовжує виконувати завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил з пам'яттю про полеглих друзів.

Дошку пам'яті зеленим беретам, які віддали життя за рідну землю, освятив військовий капелан прикордонників отець Роман.

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Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 01
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 02
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 03
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 04
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 05
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 06
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 07
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 08
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 09
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 10
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 11

Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені 12

Автор: 

Маріуполь (3243) пам’ятник (932) прикордонники (1109)


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Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне - Цензор.НЕТ 2774
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31.07.2020 13:53 Відповісти
Молодцы Мариуполь достойно !
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31.07.2020 15:01 Відповісти
Герої не вмирають!
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені - Цензор.НЕТ 6734
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31.07.2020 15:46 Відповісти
Героям Слава !
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31.07.2020 17:58 Відповісти
 
 