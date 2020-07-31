Чоловік підпалив поле в зоні ООС: його затримали й передали поліції. ФОТО

Гвардійці батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького зі складу операції Об'єднаних сил затримали чоловіка при спробі підпалу соломи.

Про це повідомляє пресслужба НГУ, передає Цензор.НЕТ.

30 липня під час патрулювання в районі ВОП гвардійці на одній із сільських доріг помітили автомобіль. Неподалік від нього перебував невідомий чоловік, який за допомогою сірників на різних ділянках поля здійснював підпал соломи. Гвардійці оперативно відреагували на ситуацію, затримали чоловіка, тим самим запобігши масштабній пожежі. Військовослужбовці відразу викликали наряд поліції.

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На місце події прибув наряд співробітників Нацполіції Донецької області. Гвардійці оперативного батальйону імені Кульчицького передали громадянина і його автомобіль поліцейським.

Наразі за цим фактом проводяться слідчі дії.