УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9796 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 699 24

Чоловік підпалив поле в зоні ООС: його затримали й передали поліції. ФОТО

Гвардійці батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького зі складу операції Об'єднаних сил затримали чоловіка при спробі підпалу соломи.

Про це повідомляє пресслужба НГУ, передає Цензор.НЕТ.

30 липня під час патрулювання в районі ВОП гвардійці на одній із сільських доріг помітили автомобіль. Неподалік від нього перебував невідомий чоловік, який за допомогою сірників на різних ділянках поля здійснював підпал соломи. Гвардійці оперативно відреагували на ситуацію, затримали чоловіка, тим самим запобігши масштабній пожежі. Військовослужбовці відразу викликали наряд поліції.

Чоловік підпалив поле в зоні ООС: його затримали й передали поліції 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Дніпра вигоріли п'ять торгових кіосків на площі 100 кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На місце події прибув наряд співробітників Нацполіції Донецької області. Гвардійці оперативного батальйону імені Кульчицького передали громадянина і його автомобіль поліцейським.

Наразі за цим фактом проводяться слідчі дії.

Чоловік підпалив поле в зоні ООС: його затримали й передали поліції 02

Автор: 

підпал (696) пожежа (4351) Донецька область (8806) Національна гвардія (1570)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
кравчук начал с компромиссов?
показати весь коментар
31.07.2020 14:26 Відповісти
+9
треба було утілізувати
показати весь коментар
31.07.2020 14:23 Відповісти
+5
почему до сих пор в зоне проведения оос, не введен комендантский час с военным положением, не пришлось бы задерживать, закопали и все дела.
показати весь коментар
31.07.2020 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба було утілізувати
показати весь коментар
31.07.2020 14:23 Відповісти
кравчук начал с компромиссов?
показати весь коментар
31.07.2020 14:26 Відповісти
поребриком по заднице.
показати весь коментар
31.07.2020 14:27 Відповісти
Краще по голові.
показати весь коментар
31.07.2020 17:11 Відповісти
Если честно, то я бы не стал драматизировать эту ситуацию. На полтавщине часто после покосов выжигали стерню перед вспашкой. Выжигание, конечно наносит вред, но как я поныл, не мешает вспашке и последующей посевной. Может я и не прав, но такой вариант есть.
показати весь коментар
31.07.2020 14:31 Відповісти
На фото видна только стерня, а соломы не видно.
показати весь коментар
31.07.2020 14:33 Відповісти
Фермер палил стерню . Раздули как теракт . Для экологии , зайчата и тд и тп , это очень плохо , а для земли - очень хорошо . Гибнут мыши , вредители , болезни . Во всем мире используют специальные машины для термообработки земли . Спасли 5 зайчат и 100500 мышей . Потом эти мыши с голодухи попрут на село и в окопы . У нас погранцы гоняют мужиков которые на сбросных каналах карася вылавливают . Я понимаю методы лова браконьерские , но рыба и так без воды сдохнет . А так и мужики с бутылкой и селяне с дешевой рыбой , и каналы без дохлой рыбы .
показати весь коментар
31.07.2020 15:53 Відповісти
раньше так практиковали все колхозы - и меньше проблем со стерней и зола служит удобрение и все это облегчает вспашку - тут Вы совершенно правы
показати весь коментар
31.07.2020 14:36 Відповісти
Спасибо за поддержку. А то ниже боты обгадились Пытаются приплести политическое гавно ко всему.
показати весь коментар
31.07.2020 14:39 Відповісти
Выжигание стерни, особенно при длительном горении, делает землю мертвой.
показати весь коментар
31.07.2020 15:31 Відповісти
https://censor.net/user/427487 - " На полтавщине часто после покосов...".

- любишь смотреть сериалы зеленой сопли (Зеленского) 95 квартала. " Одного разу під Полтавою" ?
показати весь коментар
31.07.2020 14:34 Відповісти
Ты дебил ботовский я живу в селе и на полтавщине. И не надо твоих высеров ботовских.
показати весь коментар
31.07.2020 14:37 Відповісти
М-да, дякулы совсем кукушкой поехали.
показати весь коментар
31.07.2020 15:52 Відповісти
https://censor.net/user/427487 - правда глаза режет, лугандонец-переслеленец ?. Из тебя такой полтавчанин, как из Зеленского патриот Украины
показати весь коментар
31.07.2020 14:45 Відповісти
Вылупок ботовский, продажная тварь. Посмотри мои коментарии. Ты за 30 серебрянников продашь как и Украину, так и свою родную мать. С такой падлой не интересно даже разговаривать! Ты даже не знаешь что такое сельские работы!
показати весь коментар
31.07.2020 14:50 Відповісти
Подгораешь ? Это радует
показати весь коментар
31.07.2020 14:56 Відповісти
одно радует- *с помщью спичек*,а не *с помощью предметов,похожих на спички*...
показати весь коментар
31.07.2020 14:49 Відповісти
Тут стерню не палять а відразу після жнив переорюють, але без перевертання землі, плуги типу стрілки паралельно землі на дугою зігнутій стальній дужці. Землю не перевертають а тільки типу підрізають коріння. Не знаю чому так роблять.
Випалюють пасовиська на Корсиці і з тим постійні проблеми бо провокують нехилі пожежі, які потім не можуть погасити. Паліїв ловлять, садять / штрафують, але кожного року все повторюється.
показати весь коментар
31.07.2020 14:49 Відповісти
Плуги эти называют плоскорезами. Такой метод стали применять после пыльных бурь. Но и сейчас практикуют поджег. Из-за этого и приняли закон о запрете поджига. Он больше вреда приносит, чем пользы.
показати весь коментар
31.07.2020 14:52 Відповісти
Не знав, дякую за підказку.
показати весь коментар
31.07.2020 14:54 Відповісти
почему до сих пор в зоне проведения оос, не введен комендантский час с военным положением, не пришлось бы задерживать, закопали и все дела.
показати весь коментар
31.07.2020 14:53 Відповісти
Палить стерню? \Так млять сперва вокруг обпаши, попалишь все лесополосы нахренн!
показати весь коментар
31.07.2020 16:30 Відповісти
 
 