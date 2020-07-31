Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до "бізнесу" неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Поліція припинила діяльність злочинного угруповання, члени якого організували у Вінниці бізнес із надання платних сексуальних послуг, куди втягували зокрема і неповнолітніх.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські встановили, що учасники угруповання розподілили між собою ролі: чоловіки знаходили приміщення для надання послуг інтимного характеру, забезпечували охорону в разі виникнення конфліктних ситуацій із клієнтами, а третя співучасниця вербувала жінок для заняття проституцією. Жінок підшуковувала з числа тих, хто опинився в складних життєвих обставинах – мав скрутне матеріальне становище та відсутність моральних перепон.

Пособниця розміщувала відповідну рекламу специфічних послуг в інтернеті.

У результаті серії оперативних і слідчих дій співробітники поліції задокументували протиправну діяльність сутенерів. У фігурантів проведено обшуки. Правоохоронці вилучили докази незаконного секс-бізнесу, зокрема візитівки, мобільні телефони, а також гроші, отримані злочинним шляхом, та зброю.

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Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.