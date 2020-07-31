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Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до "бізнесу" неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Поліція припинила діяльність злочинного угруповання, члени якого організували у Вінниці бізнес із надання платних сексуальних послуг, куди втягували зокрема і неповнолітніх.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські встановили, що учасники угруповання розподілили між собою ролі: чоловіки знаходили приміщення для надання послуг інтимного характеру, забезпечували охорону в разі виникнення конфліктних ситуацій із клієнтами, а третя співучасниця вербувала жінок для заняття проституцією. Жінок підшуковувала з числа тих, хто опинився в складних життєвих обставинах – мав скрутне матеріальне становище та відсутність моральних перепон.

Пособниця розміщувала відповідну рекламу специфічних послуг в інтернеті.

У результаті серії оперативних і слідчих дій співробітники поліції задокументували протиправну діяльність сутенерів. У фігурантів проведено обшуки. Правоохоронці вилучили докази незаконного секс-бізнесу, зокрема візитівки, мобільні телефони, а також гроші, отримані злочинним шляхом, та зброю.

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Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до бізнесу неповнолітніх 01
Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до бізнесу неповнолітніх 02
Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до бізнесу неповнолітніх 03
Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до бізнесу неповнолітніх 04
Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до бізнесу неповнолітніх 05
Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до бізнесу неповнолітніх 06
Поліція викрила у Вінниці групу сутенерів: залучали до бізнесу неповнолітніх 07

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 

Вінницька область (1025) Нацполіція (15276) проституція (148)


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Топ коментарі
+4
Борьба с ветряными мельницами.А в Германии даже трудовые книжки выдают.Ведь это женщины правильной сексуальной ориентации.Громадный пласт коррупции убрать можно.
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31.07.2020 14:55 Відповісти
+3
"отсутствие моральных преград" мне понравилось выражение, прям про наших депутатов
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31.07.2020 14:57 Відповісти
+2
Кому они жить мешали, кроме тех, с кем не делились?
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31.07.2020 15:04 Відповісти
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Борьба с ветряными мельницами.А в Германии даже трудовые книжки выдают.Ведь это женщины правильной сексуальной ориентации.Громадный пласт коррупции убрать можно.
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31.07.2020 14:55 Відповісти
В результате серии оперативных и следственных действийИсточник: https://censor.net.ua/p3211245
Наша служба и опасна и трудна
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31.07.2020 14:56 Відповісти
"отсутствие моральных преград" мне понравилось выражение, прям про наших депутатов
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31.07.2020 14:57 Відповісти
лавочка понравилась...
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31.07.2020 15:00 Відповісти
пора депутатам узаконить проституцию чтобы люди зарабатывали и пополняли вечно дырявый бюджет.
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31.07.2020 15:02 Відповісти
Кому они жить мешали, кроме тех, с кем не делились?
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31.07.2020 15:04 Відповісти
вот на зоне женской они и расскажут кому жить мешали вовлекая несовершеннолетних . на мужской то такое деньги есть будут жить не хуже других. а на женских с баб за вовлечение несовершеннолетних спрашивают довольно серьёзно.
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31.07.2020 16:38 Відповісти
Очень удивидся мнению эксперта: "на женских с баб за вовлечение несовершеннолетних спрашивают довольно серьёзно". Это когда с баб спрашивали за "вовлечение несовершеннолетних"? У кино? Закон их (быб) расценивает как предмет, который неподсуден. Просто мешок с гавном.
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31.07.2020 17:14 Відповісти
глупый . у нас в городе сутенёрша повесилась когда дело в суд передали \ до этого надеялась спрыгнуть\ потому . что знала что её ждёт . я для неумных ещё раз напишу - на женских лагерях за преступления связанные с вовлечением несовершеннолетних в проституцию \ даже не говоря за малолетних\ спрашивают . в отличие от мужских где педофил или изнасиловавший 80 летнюю бабку может жить не хуже остальных . весь вопрос в деньгах
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31.07.2020 17:39 Відповісти
А как же несовершеннолетние!? Тоже узаконить? Очнитесь! Здесь вам не германия и мы с вами не немцы!
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31.07.2020 16:31 Відповісти
Тема совершеннолетних сисек не раскрыта !
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31.07.2020 16:54 Відповісти
А если бы были совершеннолетние, то пошли бы по статье "торговля людьми". Хотя люди те - с прорезью в промежности вместо половых органов - рассматриваются законом как простые мешки с говном. Им обычно никаких претензий. Т.е. не люди. Хотя и с паспортами, и голосующие.
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31.07.2020 17:12 Відповісти
 
 