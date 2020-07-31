ДСНС отримала 17 спеціальних аварійно-рятувальних машин середнього типу САРМ-С. ФОТОрепортаж

У межах Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року від Державного агентства інфраструктурних проєктів України Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала 17 одиниць спеціальних аварійно-рятувальних машин середнього типу САРМ-С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Автомобілі на базі повнопривідного мікроавтобуса Volkswagen Crafter 35 мають сучасну комплектацію аварійно-рятувальним обладнанням та спорядженням, що дозволить значно підвищити оперативність та ефективність дій рятувальників під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод", - йдеться в повідомленні.

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