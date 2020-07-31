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Новини Фото Хабарники
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Двоє чиновників ДСНС Житомирщини погоріли на хабарі $5 тис. за дозвіл на приватизацію службового житла. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області працівники слідчого управління Головного управління Нацполіції в області затримали двох підполковників служби цивільного захисту під час одержання 2,5 тис. дол. неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, начальник однієї з державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС в області, діючи за попередньою змовою з начальником підрозділу цієї ж служби, вимагав 5 тисяч доларів США за дозвіл на приватизацію службового житла.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посад.

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Двоє чиновників ДСНС Житомирщини погоріли на хабарі $5 тис. за дозвіл на приватизацію службового житла 01

Двоє чиновників ДСНС Житомирщини погоріли на хабарі $5 тис. за дозвіл на приватизацію службового житла 02
Двоє чиновників ДСНС Житомирщини погоріли на хабарі $5 тис. за дозвіл на приватизацію службового житла 03

Автор: 

хабар (4736) ДСНС (5158) Житомирська область (1285)


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Плять, -"двое подполковников службы гражданской защиты" Источник: https://censor.net/p3211279- это кто?
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31.07.2020 19:26 Відповісти
 
 