Двоє чиновників ДСНС Житомирщини погоріли на хабарі $5 тис. за дозвіл на приватизацію службового житла. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області працівники слідчого управління Головного управління Нацполіції в області затримали двох підполковників служби цивільного захисту під час одержання 2,5 тис. дол. неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, начальник однієї з державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС в області, діючи за попередньою змовою з начальником підрозділу цієї ж служби, вимагав 5 тисяч доларів США за дозвіл на приватизацію службового житла.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посад.

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