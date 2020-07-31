Netflix знімає свій перший фільм в Україні, серед головних акторів - Ван Дамм, - Ткаченко. ФОТО
Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що американський відеосервіс Netflix Inc. знімає свій перший фільм в Україні.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Netflix знімає свій перший фільм в Україні! На вихідних познайомився з командою проєкту і нарешті можу розповісти про такі круті новини. Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні - "The Last Mercenary". Левова частина зйомок пройде в Києві. Також зніматимуть в Парижі. За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів - Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов", - розповів міністр.
За словами Ткаченка, зйомки фільму вже почалися і продовжаться до осені.
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Ван Дам проникает в оккупированный Донецк и эпично мудошит Мотороллу и Гивии, а затем феерично уходит от погони, но связная Надийка Савченко предает украинского патриота, и Ван Дам попадает "на подвал" к сепарам..
но в это время в Донецке дает концерты "95 квартал", и команда Зеленского переодев Ван Дама в чучело Порошенко вывозит Ван Дама на Родину в Украину..
хепи энд, мля!
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https://www.rosbalt.ru/ukraina/2010/07/05/750859.html 2010 г. Ван Дамм купил квартиру в Киев https://www.rosbalt.ru/ukraina/2010/07/05/750859.html е .
2012 год. Жан-Клод Ван Дамм агитировал в Кагарлыке за регионала Александра Онищенко
Вы вообще в курсе, что такое Netflix? Да пусть они там хоть мышей снимают! Официально для Украинского рынка Netflix ВООБЩЕ контента не делает. В Украине у них съёмочная площадка. А это деньги и рабочие места для людей на месте.
Мазохисты