Netflix знімає свій перший фільм в Україні, серед головних акторів - Ван Дамм, - Ткаченко. ФОТО

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що американський відеосервіс Netflix Inc. знімає свій перший фільм в Україні.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Netflix знімає свій перший фільм в Україні! На вихідних познайомився з командою проєкту і нарешті можу розповісти про такі круті новини. Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні - "The Last Mercenary". Левова частина зйомок пройде в Києві. Також зніматимуть в Парижі. За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів - Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов", - розповів міністр.

За словами Ткаченка, зйомки фільму вже почалися і продовжаться до осені.

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