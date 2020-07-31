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Netflix знімає свій перший фільм в Україні, серед головних акторів - Ван Дамм, - Ткаченко. ФОТО

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що американський відеосервіс Netflix Inc. знімає свій перший фільм в Україні.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Netflix знімає свій перший фільм в Україні! На вихідних познайомився з командою проєкту і нарешті можу розповісти про такі круті новини. Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні - "The Last Mercenary". Левова частина зйомок пройде в Києві. Також зніматимуть в Парижі. За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів - Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов", - розповів міністр.

За словами Ткаченка, зйомки фільму вже почалися і продовжаться до осені.

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Netflix знімає свій перший фільм в Україні, серед головних акторів - Ван Дамм, - Ткаченко 01

Автор: 

Ван Дамм Жан-Клод (5) Ткаченко Олександр (509) фільми (283) Netflix (75)


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Топ коментарі
+26
нах тот вандамм... прошлый век.
на первую роль - "полтавского террориста" и боевик "Рэмбо из Полтавы" побъет все кассовые сборы в мире...
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31.07.2020 17:01 Відповісти
+22
дай угадаю сюжет:
Ван Дам проникает в оккупированный Донецк и эпично мудошит Мотороллу и Гивии, а затем феерично уходит от погони, но связная Надийка Савченко предает украинского патриота, и Ван Дам попадает "на подвал" к сепарам..
но в это время в Донецке дает концерты "95 квартал", и команда Зеленского переодев Ван Дама в чучело Порошенко вывозит Ван Дама на Родину в Украину..
хепи энд, мля!
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31.07.2020 17:04 Відповісти
+13
Оце так культурна перемога! А Депардье будет?
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31.07.2020 17:03 Відповісти
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нах тот вандамм... прошлый век.
на первую роль - "полтавского террориста" и боевик "Рэмбо из Полтавы" побъет все кассовые сборы в мире...
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31.07.2020 17:01 Відповісти
кстати, а шмаркля уже видосик с вандаммом запилил? ну там где он пожирает очередную шаурму? или ткаченко его обскакал?
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31.07.2020 17:02 Відповісти
А як же "Свати" ?!
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31.07.2020 18:16 Відповісти
тем более это "ватный дам"
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31.07.2020 18:27 Відповісти
А кто такой Албан Иванов - внук доктора Албана?
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31.07.2020 17:03 Відповісти
Оце так культурна перемога! А Депардье будет?
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31.07.2020 17:03 Відповісти
...нет, походу, расеянцев не приглашали
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31.07.2020 17:06 Відповісти
Он «Почётный удмурт»
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31.07.2020 17:11 Відповісти
Netflix знімає свій перший фільм в Україні, серед головних акторів - Ван Дамм, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5733
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31.07.2020 21:38 Відповісти
Не, он вроде в Новосибе сидит.
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01.08.2020 15:32 Відповісти
Понятно? События во Франции. а съёмки в Киеве..
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31.07.2020 17:03 Відповісти
у Львові..
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31.07.2020 17:06 Відповісти
дай угадаю сюжет:
Ван Дам проникает в оккупированный Донецк и эпично мудошит Мотороллу и Гивии, а затем феерично уходит от погони, но связная Надийка Савченко предает украинского патриота, и Ван Дам попадает "на подвал" к сепарам..
но в это время в Донецке дает концерты "95 квартал", и команда Зеленского переодев Ван Дама в чучело Порошенко вывозит Ван Дама на Родину в Украину..
хепи энд, мля!
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31.07.2020 17:04 Відповісти
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31.07.2020 17:05 Відповісти
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31.07.2020 17:06 Відповісти
Там ещё где-то посредине он должен был в полтавской кукурузе залечь.
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31.07.2020 17:07 Відповісти
"в кукурузе" то следующий сезон
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31.07.2020 17:08 Відповісти
Не ну норм..позитифф!
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31.07.2020 17:05 Відповісти
+1. 😂Ржу як пацанюра)) кукурудза полтавська порвала)))
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31.07.2020 20:09 Відповісти
Саша как спортсмен смотрится как вандам самым популяпным актером современности Клоуны лядь
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31.07.2020 17:06 Відповісти
так хотелось бы чтобы Ван Дамм ему ввалил с вертухи...
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31.07.2020 17:10 Відповісти
Ван Дама уговорили таки на роль Митяя в "Сватах"?
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31.07.2020 17:12 Відповісти
я вас умоляю...у нас своё есть ...вамдамка... тоже мне...
Netflix снимает свой первый фильм в Украине, среди главных актеров - Ван Дамм, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4616

...
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31.07.2020 17:14 Відповісти
Я себе представляю, если бы Госдепартамент США, заявил про то, что в штате Вермонт будет создан новый горнолыжный курорт, а министр культуры сказал что Lionsgate будет впервые снимать фильм в США...
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31.07.2020 17:16 Відповісти
Вже років триста під виглядом української культури нам підсовують продукцію колективного 95 кварталу. І переважна більшість все ще думає, що російськомовний єврейський гумор це і є українська культура, бо зроблена в Україні. Але національне відродження буде, бо є що відроджувати.
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31.07.2020 17:22 Відповісти
От бляха. Зробили б свого часу Зебіла головою Держкіно, знімав би він кінчики з Вандамом і горя б країна не знала...
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31.07.2020 17:27 Відповісти
а ты тут при чём недомэр? хайпануть немного решил на бельгийском кокаинщике? так он сам в хайпе нуждается)
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31.07.2020 17:31 Відповісти
Здобули. Победіще
https://www.rosbalt.ru/ukraina/2010/07/05/750859.html 2010 г. Ван Дамм купил квартиру в Киев https://www.rosbalt.ru/ukraina/2010/07/05/750859.html е .
2012 год. Жан-Клод Ван Дамм агитировал в Кагарлыке за регионала Александра Онищенко
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31.07.2020 17:32 Відповісти
Старые добрые герои - ВанДам, Кравчук и Швацнегр в комедии "Вернём в Украину тех, кто её люто ненавидит!"
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31.07.2020 17:57 Відповісти
вова завис .
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31.07.2020 22:42 Відповісти
Блеать... Сгорел сарай - гори и хата...Вместо "Наших котиков", "Киборгов" и "Черкасс" - вот это кафно. *****, и еще радуются. Один - старый пердун из 80-90-х, второе - ну, в общем: Албан Иванов..."в 2019-м исполнил роль русского преступника по прозвищу Путин в комедии Варанту Суджяна "Дружить по-русски!"(с)
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31.07.2020 18:13 Відповісти
Любезный, что вы б...ь несёте?!! Netflix решил использовать наши кинолокации. В чем проблема?!!
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31.07.2020 18:35 Відповісти
Актор з Вані Дама ніякий бу ще в молодості, рятував його лише шпагат і удар з розвороту в челюху. Так що Ткаченко нехай його фільм з ЗЄліком дивляться самі.
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31.07.2020 18:23 Відповісти
Комментарии один другого"лучше". Брызжут желчью и тупостью. Netflix снимает в Украине фильм. И это ХОРОШО! Чем больше зарубежных киностудий и интернет платформеров будет снимать у нас фильмов, тем лучше.
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31.07.2020 18:34 Відповісти
Ван Дамм - давным давно актёр класса Б. Которого никто не помнит в США!. Вспомнят только поклонники 80-90х. Вот в 90х - его ещё знали. Сейчас 2020 год.
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31.07.2020 21:07 Відповісти
А новость мы читаем жопой...
Вы вообще в курсе, что такое Netflix? Да пусть они там хоть мышей снимают! Официально для Украинского рынка Netflix ВООБЩЕ контента не делает. В Украине у них съёмочная площадка. А это деньги и рабочие места для людей на месте.
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31.07.2020 22:35 Відповісти
Точно Ван Дамм,???может "вам дам 💰💲💰"😊
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31.07.2020 18:58 Відповісти
ну не знаю.... один з найостанніших фільмів з ван Даммом мені зайшов!
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31.07.2020 19:11 Відповісти
О моднявий расянский фотоглямур від Галахвастого у дії !
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31.07.2020 19:21 Відповісти
а он вообще въездной? кажется кацапские пропагандоны и террористы с ним вазюкались - в Крым часом не ездил? или уже сроки прошли?
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31.07.2020 19:24 Відповісти
или это просто министр культуры не совсем министр и не совсем культуры, по крайней мере, украинской.
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31.07.2020 19:26 Відповісти
Netflix? А я думал Аваков...
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31.07.2020 21:37 Відповісти
После того как Ван Дам в клипе Билык снялся стало понятно что это уже не актер,а жалкая поберушка
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01.08.2020 01:01 Відповісти
Культура в жопе,народ в Европе .Но Ткаченко правильный урод потому что пригласил для отмазки бабла не заметно, прошлогодний перезревший плод в надежде что народ и это сожрет .АМИНЬ ТЕБЕ ЗЕ ШАЛОМ,
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01.08.2020 11:06 Відповісти
Ткаченко, ти міністр чиєї культури? Української чи американської? Ти б краще подбав про українське кіно, а не пропагував нам американський нафталін.
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01.08.2020 12:23 Відповісти
Ван Дамм поддерживал путина и говорил, что Крым российский, если не ошибаюсь. А его тут министр на государственном уровне принимает . . .

Мазохисты
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01.08.2020 12:45 Відповісти
 
 