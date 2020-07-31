Новий борт із важкими пораненими прибув до Києва. Потрібна допомога, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова повідомляє, що до Києва прибув борт із пораненими українськими воїнами. Деякі з них у вкрай важкому стані.

Про це пише в Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні бортом з Харкова знову привезли декількох поранених бійців, двох дуже тяжких одразу відвезли в реанімацію. Ці воїни були поранені до оголошення припинення вогню", - написала вона, уточнивши, що крім цих бійців залишаються й інші поранені, доставлені до цього.

Юсупова розповіла про потреби на даний момент.

"10 тис. грн відіслала на ліки Віктору онкохворому раком крові, 8300 грн на аналізи онкохворому в приватній клініці, 6200 грн бійцю на лікування спини, 12500 та 1000 грн оплатила 9 камер-датчиков на фронт, 1500 грн на маскувальну сітку, 5000 тис купила холодильник медикам на фронт для зберігання ліків, продукти понад 6 тис. (соки, йогурти, ковбаса, сир, кава, інше), сьгодні ще в реанімацію оплатила необхідні 5265 грн. Отож Ви бачите дуже багато вирішено питань. Я дякую всім за підтримку. Ще мені потрібно оплатити хімію, ще не знаю скільки, купити на передову камери, тактичні окуляри, і тактичні рюкзаки. Ну і ми фактично кожен день провідуємо поранених. Картка для допомоги 5375 4141 0204 7676, Монобанк", - написала волонтерка.

























