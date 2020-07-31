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Прокуратура розслідує організацію для ув'язнених СІЗО Ужгорода застілля з алкоголем. ФОТО

На Закарпатті прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням ЗМІ про порушення ув'язненими режиму в СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Прокуратура Закарпатської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом використання посадовими особами Державної установи "Закарпатська установа виконання покарань №9" службового становища всупереч інтересам служби (ч.1 ст. 364 КК України).

Йдеться про факт передачі ув'язненим, які є підозрюваними в кримінальному провадженні, окремих заборонених предметів. Відповідні фото на яких зображено в'язнів, зокрема з алкогольними напоями, були поширені в ЗМІ.

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Прокуратура розслідує організацію для увязнених СІЗО Ужгорода застілля з алкоголем 01Прокуратура розслідує організацію для увязнених СІЗО Ужгорода застілля з алкоголем 02

Щодо цього факту прокуратура звернулася до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань ДКВС України з ініціативою проведення службової перевірки. Водночас прокурор заявив вимогу про усунення керівника ГУ "Закарпатська УВП №9" від виконання його посадових обов'язків.

Інформацію про застілля поширив журналіст Віталій Глагола.

"Ужгородський СІЗО - рай для затриманих: телефони, столи з вечерею, ірландське віскі, чеське пиво і селфі. А головного героя ви впізнали? У центрі Євген Дребітко на прізвисько "Женя Білий". Фігурант справи про наїзд на поліцейського на посту в Нижніх Воротах і вимагання в Ужгороді. Теоретично вони вже 5 місяців (з 21 березня) сидять в одиночних камерах, а як на практиці - бачите на фото", - повідомляв він.

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Автор: 

прокуратура (3703) СІЗО (728) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+20
посидели хорошо, а за VIP-палату малюське не отстегнули! Это НЕДОПУСТИМО!
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31.07.2020 17:37 Відповісти
+13
тут скорее соцсети провели расследование, не выдержали пацаны и решили хвастануть, а прокуратура теперь делает вид, что это такой уникальный случай, что его надо расследовать
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31.07.2020 17:37 Відповісти
+8
Да, не то что в платных камерах. Там можно...
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31.07.2020 17:36 Відповісти
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Сами себя расследуют? ))
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31.07.2020 17:35 Відповісти
Да, не то что в платных камерах. Там можно...
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31.07.2020 17:36 Відповісти
странно, вип-палаты за деньги можно, а выпивку в них - самим нельзя, только через службу доставки сизо?)) Так и доставляли именно так)
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31.07.2020 17:39 Відповісти
Тепер малюська може ще і корпоративи платні організовувати, а пациків прийняти на роботу в мінюст PR - менеджерами...
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31.07.2020 21:11 Відповісти
посидели хорошо, а за VIP-палату малюське не отстегнули! Это НЕДОПУСТИМО!
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31.07.2020 17:37 Відповісти
тут скорее соцсети провели расследование, не выдержали пацаны и решили хвастануть, а прокуратура теперь делает вид, что это такой уникальный случай, что его надо расследовать
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31.07.2020 17:37 Відповісти
Дык, таки елитные камеры..
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31.07.2020 17:39 Відповісти
ALL INCLUSIVE

Обещали ещё казино открыть.
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31.07.2020 17:41 Відповісти
Ну просто настоящий курорт, а не СИЗО!
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31.07.2020 17:41 Відповісти
Не дают выпить - покурить, а потом удивляются почему с тюрьмы на волю выходят не люди, а звери.
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31.07.2020 17:42 Відповісти
"Новации" "министра" "малюска" действительно сногшибательны.
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31.07.2020 17:48 Відповісти
Ще й фото виклали. Ідійоти.
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31.07.2020 17:50 Відповісти
нэпойняв...мимо кассы малюськи?
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31.07.2020 17:54 Відповісти
"Отдельные запрещенные предметы"...это типа как "предметы ппохожие на ...",формулировочки на тудаже...
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31.07.2020 17:58 Відповісти
Странно... У нас малюська за деньги камеры предлагает, а тут всего лишь выпивка.... А я понял... Они просто не через госуслуги заказали 😆
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31.07.2020 18:00 Відповісти
Закусь у них, прямо сказать, - так себе.
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31.07.2020 18:01 Відповісти
по фото -пацаны душевно празднуют,ничего такого..
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31.07.2020 20:53 Відповісти
Тепер зрозуміло чого луцький терорист об*явив голодовку, захотілося в Ужгородське СІЗО.
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31.07.2020 21:26 Відповісти
Моллюск дал добро - VIP-zk all inclusive
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31.07.2020 22:42 Відповісти
ирландский виски - бонусная программа Минюста
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31.07.2020 22:44 Відповісти
Скільки років дали прокуратурі на розслідування?
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01.08.2020 17:18 Відповісти
Воно то так - порушення правил. Але в сізо сидять ще не засуджені. То чому їм забороняються вживання міцних напоїв? А курить засудженим можна? Так це теж наркотик. Щось в цій державі не так...
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02.08.2020 19:20 Відповісти
каторжани
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02.08.2020 20:53 Відповісти
зайчисі можна, а цим нє?
Вони ж не 6 чоловік убили.
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03.08.2020 12:37 Відповісти
Ну а что вы хотели, если у нас ОФИЦИАЛЬНО продают камеры с повышенным комфортом. так что поставка бухла, наркоты и шлюх это следующий этап зебильной реформы пенитенциарной системы Украины, ну а для vip клиентов скоро наверное будет в прейскуранте отдельная услуга - вы@бать вертухая.
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03.08.2020 14:30 Відповісти
 
 