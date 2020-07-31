Прокуратура розслідує організацію для ув'язнених СІЗО Ужгорода застілля з алкоголем. ФОТО

На Закарпатті прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням ЗМІ про порушення ув'язненими режиму в СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Прокуратура Закарпатської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом використання посадовими особами Державної установи "Закарпатська установа виконання покарань №9" службового становища всупереч інтересам служби (ч.1 ст. 364 КК України).

Йдеться про факт передачі ув'язненим, які є підозрюваними в кримінальному провадженні, окремих заборонених предметів. Відповідні фото на яких зображено в'язнів, зокрема з алкогольними напоями, були поширені в ЗМІ.

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Щодо цього факту прокуратура звернулася до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань ДКВС України з ініціативою проведення службової перевірки. Водночас прокурор заявив вимогу про усунення керівника ГУ "Закарпатська УВП №9" від виконання його посадових обов'язків.

Інформацію про застілля поширив журналіст Віталій Глагола.

"Ужгородський СІЗО - рай для затриманих: телефони, столи з вечерею, ірландське віскі, чеське пиво і селфі. А головного героя ви впізнали? У центрі Євген Дребітко на прізвисько "Женя Білий". Фігурант справи про наїзд на поліцейського на посту в Нижніх Воротах і вимагання в Ужгороді. Теоретично вони вже 5 місяців (з 21 березня) сидять в одиночних камерах, а як на практиці - бачите на фото", - повідомляв він.

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