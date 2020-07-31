СБУ блокировала контрабанду сигарет на Одесчине: Из-за границы нелегально ввозили табачную продукцию на десятки миллионов гривен. ФОТО

В Одесской области СБУ блокировала контрабанду сигарет в Украину на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По оперативной информации, злоумышленники реализовывали контрабандные сигареты известных иностранных брендов в различные регионы страны ну сумму более чем 15 млн гривен в месяц.

По предварительным данным следствия, фигуранты нелегально перевозили импортные табачные изделия с одной из соседних стран. Контрабандный товар они хранили в складских помещениях в Овидиопольском районе и продавали его на рынках Одессы, а также переправляли сигареты своим сообщникам в западные регионы Украины для нелегального сбыта за границу.

Во время обысков на подпольных складах правоохранители обнаружили более 125 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора на сумму почти 3 миллиона гривен. Часть контрабандной продукции изъята из двух микроавтобусов, которые находились на территории помещений.

В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

