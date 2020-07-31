Клуб дружини "слуги народу" Скічка провів концерт Монатіка з порушеннями карантину, - ЗМІ. ФОТО
Концерт відбувся у київському клубі Cuba Camp, який належить дружині депутата "СН" Єлизаветі Юрушевій-Скічко. Публіка була без масок і не дотримувалася соціальної дистанції.
Про це повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.
Фото і відео з заходу опубліковані в соцмережах.
На них видно, що відвідувачі були на концерті без масок і не дотримувалися соціальної дистанції, навіть, навпаки, стояли натовпом.
Єлизавета Юрушева - дочка українського мільярдера Леоніда Юрушева. З 2006 року, за версіями різних українських бізнес-видань, Юрушев почав фігурувати в рейтингах найбагатших людей України. А з 1 листопада 2018 року потрапив під російські санкції.
Єлизавета вийшла заміж за тоді ще телеведучого, а нині нардепа "СН" Олександра Скічка у вересні 2017 року.
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По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит... А двух шагах
чиновничья зажравшаяся вошь
сбивает пешехода, "на рогах"
гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.
Здесь славный Днепр и ранняя весна,
монтируют тарзанки на мостах,
и офисы в строительных лесах
скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
надев камок, на Марик гонит бус,
забыв на время сложный разговор
с женой. Ему важней доставить груз.
Здесь платят все за тысячи свечей,
которые у избранных горят,
и важное за кучей мелочей
привычно не улавливает взгляд.
Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно.
В стране идет война.
В стране гибридное АТО.
Автор: Позывной КЕП
на фига нам эти шифротелеграммы?
пишите просто - собрались любители шкирянойи айсофайки..
Ніяка зараза не бере!
Ніяка зараза не бере!
Ніяка зараза не бере!
Ніяка зараза не бере!
Манатик даже в Х-Факторе прошел нечестно,там должен был пройти сын Виктора Павлика.
Или скоро этих шмонатиков пораздувает грудная жаба.
Нобелевскую премию !