Клуб дружини "слуги народу" Скічка провів концерт Монатіка з порушеннями карантину, - ЗМІ. ФОТО

Концерт відбувся у київському клубі Cuba Camp, який належить дружині депутата "СН" Єлизаветі Юрушевій-Скічко. Публіка була без масок і не дотримувалася соціальної дистанції.

Про це повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Фото і відео з заходу опубліковані в соцмережах.

На них видно, що відвідувачі були на концерті без масок і не дотримувалися соціальної дистанції, навіть, навпаки, стояли натовпом.

Єлизавета Юрушева - дочка українського мільярдера Леоніда Юрушева. З 2006 року, за версіями різних українських бізнес-видань, Юрушев почав фігурувати в рейтингах найбагатших людей України. А з 1 листопада 2018 року потрапив під російські санкції.

Єлизавета вийшла заміж за тоді ще телеведучого, а нині нардепа "СН" Олександра Скічка у вересні 2017 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в Rolex за $21,5 тис. ФОТО