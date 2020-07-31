УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8776 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
12 904 44

Клуб дружини "слуги народу" Скічка провів концерт Монатіка з порушеннями карантину, - ЗМІ. ФОТО

Концерт відбувся у київському клубі Cuba Camp, який належить дружині депутата "СН" Єлизаветі Юрушевій-Скічко. Публіка була без масок і не дотримувалася соціальної дистанції.

Про це повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Фото і відео з заходу опубліковані в соцмережах.

На них видно, що відвідувачі були на концерті без масок і не дотримувалися соціальної дистанції, навіть, навпаки, стояли натовпом.

Клуб дружини слуги народу Скічка провів концерт Монатіка з порушеннями карантину, - ЗМІ 01Клуб дружини слуги народу Скічка провів концерт Монатіка з порушеннями карантину, - ЗМІ 02

Єлизавета Юрушева - дочка українського мільярдера Леоніда Юрушева. З 2006 року, за версіями різних українських бізнес-видань, Юрушев почав фігурувати в рейтингах найбагатших людей України. А з 1 листопада 2018 року потрапив під російські санкції.

Клуб дружини слуги народу Скічка провів концерт Монатіка з порушеннями карантину, - ЗМІ 03

Єлизавета вийшла заміж за тоді ще телеведучого, а нині нардепа "СН" Олександра Скічка у вересні 2017 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в Rolex за $21,5 тис. ФОТО

Клуб дружини слуги народу Скічка провів концерт Монатіка з порушеннями карантину, - ЗМІ 04

Автор: 

карантин (18172) концерт (234) Скічко (46) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Лайк если тоже не знаешь кто такой этот мохнатик
показати весь коментар
31.07.2020 18:03 Відповісти
+20
Клуб жены "слуги народа" Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ - Цензор.НЕТ 7080
показати весь коментар
31.07.2020 18:05 Відповісти
+18
"Слугам народу" все можна. Це ж не якийсь там народ.
показати весь коментар
31.07.2020 18:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лайк если тоже не знаешь кто такой этот мохнатик
показати весь коментар
31.07.2020 18:03 Відповісти
И не хочу знать надеюсь и не доведётся узнать.
показати весь коментар
31.07.2020 18:14 Відповісти
наверное не мохнатик а .банатик...
показати весь коментар
31.07.2020 18:17 Відповісти
мои дети, увидев его на карантине, ведущего руханку, сказали :*ну и мудак* и музыка у него отстойная... им по 12 и он уже не их формат
показати весь коментар
31.07.2020 18:57 Відповісти
Клуб жены "слуги народа" Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ - Цензор.НЕТ 7080
показати весь коментар
31.07.2020 18:05 Відповісти
Сытые, богатые, для них войны нет.
показати весь коментар
31.07.2020 18:06 Відповісти
***
По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит... А двух шагах
чиновничья зажравшаяся вошь
сбивает пешехода, "на рогах"
гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.

Здесь славный Днепр и ранняя весна,
монтируют тарзанки на мостах,
и офисы в строительных лесах
скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
надев камок, на Марик гонит бус,
забыв на время сложный разговор
с женой. Ему важней доставить груз.

Здесь платят все за тысячи свечей,
которые у избранных горят,
и важное за кучей мелочей
привычно не улавливает взгляд.
Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно.
В стране идет война.
В стране гибридное АТО.

 Автор: Позывной КЕП
показати весь коментар
31.07.2020 18:47 Відповісти
Оштрафовать на хорошую сумму- пусть бюджет пополнят НА ЗАРПЛАТУ ВРАЧАМ
показати весь коментар
31.07.2020 18:07 Відповісти
"Слугам народу" все можна. Це ж не якийсь там народ.
показати весь коментар
31.07.2020 18:07 Відповісти
Ну если "СН" всё можно...то могли бы хотя бы пригласить что то путёвое-а не какого то монатика мохнатика!!!
показати весь коментар
01.08.2020 19:57 Відповісти
клуб жены слуги народа?
на фига нам эти шифротелеграммы?
пишите просто - собрались любители шкирянойи айсофайки..
показати весь коментар
31.07.2020 18:09 Відповісти
"Велюры"-рулят.Так пандемия-никогда не закончится.
показати весь коментар
31.07.2020 18:10 Відповісти
Монатикэто тот ***** что оксана мертветчук его проспонсировала...
показати весь коментар
31.07.2020 18:12 Відповісти
Позорище у нас твориться.Сплошное причем
показати весь коментар
31.07.2020 18:14 Відповісти
Завжди дивувався, як це гівно можна слухати.
показати весь коментар
31.07.2020 18:15 Відповісти
Мне как то довелось прослушать пару его "песен" - чем то напоминает пения с танцами в негретянских церквях. Но нашим теткам заходит, знаю одну такую фанатку. Шото оно у них там пробуждает...
показати весь коментар
31.07.2020 18:24 Відповісти
А чо? "Вєлюру" можна, а "сосні" депутани ніззя? Всі ж рівні перед "ЗЕконом"!
показати весь коментар
31.07.2020 18:27 Відповісти
А в это время страну делят на зоны, но тупая власть понять не может, что с пандемией бороться в стране, где законы не работают - глупое дело
показати весь коментар
31.07.2020 18:37 Відповісти
А ви як хотіли,щоб всі були в масках? Це ж нереально.Закривайте тоді нафіг все,тотально все.Всі магазини,всі установи і тд.Ставте кулеметні гнізда.Бо це все якийсь вибірковий абсурд.Причому і в світі таке саме.І я зелених взагалі не захищаю.
показати весь коментар
31.07.2020 18:39 Відповісти
**.натики пришли на концерт монатика.
показати весь коментар
31.07.2020 18:44 Відповісти
як у тому анекдоті,- Господи за що ти вирішив мене покарати страшним вірусом, але поруч зі мною стільки неповинних людей,- не переймайся ,довго ж я вас тут ,яйцеголових збирав
показати весь коментар
31.07.2020 18:45 Відповісти
Достойные воюют - быдло отдыхает и развлекается.
показати весь коментар
31.07.2020 18:45 Відповісти
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
показати весь коментар
31.07.2020 19:17 Відповісти
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
Ніяка зараза не бере!
показати весь коментар
31.07.2020 19:20 Відповісти
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
Ніяка зараза не бере!
показати весь коментар
31.07.2020 19:22 Відповісти
Тож треба стільки мандійок зібрати! У клуб Дарвіна на чергу.
показати весь коментар
31.07.2020 19:29 Відповісти
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
Ніяка зараза не бере!
показати весь коментар
31.07.2020 19:31 Відповісти
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
Ніяка зараза не бере!
показати весь коментар
31.07.2020 19:32 Відповісти
Зачем вообще было идти на концерт этого распиаренного недомерка,ведь он даже петь не умеет.Слушать его вопли и смотреть на индейские прыжки?
показати весь коментар
31.07.2020 19:44 Відповісти
а кто умеет по вашему мнению?
показати весь коментар
02.08.2020 20:13 Відповісти
Да уж не этот воющий шкет,а петь умеют те кто получил серьезное музыкальное образование и компьютеры им не нужны,даже на вскидку возьмем Аню Полякову и хотя бы Олега Винника.
Манатик даже в Х-Факторе прошел нечестно,там должен был пройти сын Виктора Павлика.
показати весь коментар
03.08.2020 08:16 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2020 12:00 Відповісти
Это не Елизавета Юрушева, дочка миллиардера вышла замуж за Сашу Скичко, это Сашенька Скичко удачно женился на дочке миллиардера Елизавете Юрушевой.🙂
показати весь коментар
31.07.2020 20:06 Відповісти
Леонид никогда не вмешивался в политику, до сих пор ему удавалось стабильно держаться в тени. Теперь благодаря дочери засветится по полной. Жалко мужика.
показати весь коментар
31.07.2020 20:15 Відповісти
Ещё одно доказательство, что ковид-истерия искусственная.
Или скоро этих шмонатиков пораздувает грудная жаба.
показати весь коментар
31.07.2020 21:00 Відповісти
да уж, страна не пуганных идиотов)))
показати весь коментар
31.07.2020 21:47 Відповісти
Кто придумал это имечко - "Монатик" ?
Нобелевскую премию !
показати весь коментар
31.07.2020 22:53 Відповісти
фамилия такая никто ничего не придумывал
показати весь коментар
02.08.2020 20:12 Відповісти
"Естественный отбор" называецца.
показати весь коментар
01.08.2020 03:10 Відповісти
прихильникам манатіка можна і плювати на всякі карантини. Вони вже давно зробили свій вибір
показати весь коментар
02.08.2020 19:28 Відповісти
надеюсь там кто-то кашлял но не знал об этом молю об этом всех новых и старых бохов
показати весь коментар
02.08.2020 20:11 Відповісти
Оказывается этот пидарок монатик еще и популярен))
показати весь коментар
02.08.2020 20:31 Відповісти
Монатик- Зе-банатик?
показати весь коментар
07.01.2021 12:57 Відповісти
 
 