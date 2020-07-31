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Топ коментарі
+53
Дедушка старый, ему все равно... Назначение нового главы украинской делегации в ТКГ в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2075
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31.07.2020 19:24 Відповісти
+49
"УКРАЇНСЬКА МАТРЬОШКА".
Дивишся - ніби Кравчук.
Всередині - Медведчук.
А під ним щось зеленіє,
То так ЗЕ "ховатись" вміє.
Під Зеленим "загуло":
Бачу, вилізло Х...ло...
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31.07.2020 19:32 Відповісти
+44
Дедушка старый, ему все равно... Назначение нового главы украинской делегации в ТКГ в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2863
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31.07.2020 19:26 Відповісти
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Цей здасть всю Неньку за недорого, бо постійно плаче що малу пенсію отримує
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31.07.2020 23:06 Відповісти
Дідусь старенький, йому все одно. А нам все одно?
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01.08.2020 09:02 Відповісти
Це просто якийсь позор для нації. Ї-аний стид! Ще й Фокіна тягне. З нами ніхто у світі не буде спілкуватися. Повимирають усі від сміху. Що всього за рік може один зелений хохмодолбодятел наробити. От вам і "роль особистості в історії".
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02.08.2020 09:27 Відповісти
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