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Дідусь старенький, йому все одно... Призначення нового голови української делегації в ТКГ у ФОТОжабах
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Олександр Олійник #471626
показати весь коментар31.07.2020 23:06 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Alla Sobol
показати весь коментар01.08.2020 09:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
sunuyiwipmailtempinfo
показати весь коментар02.08.2020 09:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Дивишся - ніби Кравчук.
Всередині - Медведчук.
А під ним щось зеленіє,
То так ЗЕ "ховатись" вміє.
Під Зеленим "загуло":
Бачу, вилізло Х...ло...