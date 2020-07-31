Поліція Київщини розшукала дітей, які втекли з дитбудинку сімейного типу. ФОТО

11-річна сестра та 13-річний брат втекли з дитбудинку сімейного типу в Тарасівці до рідної матері, позбавленої прав через алкоголізм. Їхні пошуки тривали 10 годин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Діти втекли 30 липня. За словами матері-виховательки, діти до втечі поводились зухвало і провокували конфлікти. А коли дорослі забрали у них гаджети, зникли.

Поліцейські опитали рідних, знайомих і друзів брата з сестрою, які втекли, але це не дало жодного результату. У біологічної матері втікачів теж не було. Але раптом поліцейським подзвонив житель села Немішаєве і розповів, що бачив дітей.

"Вони ще ввечері електропоїздом приїхали в Немішаєве, ночували на території покинутого заводу. Потім планували їхати до рідної матері, яка живе в сусідньому селі", - сказано в повідомленні поліції.

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Брата і сестру повернули в дитбудинок сімейного типу.