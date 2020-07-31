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Поліція Київщини розшукала дітей, які втекли з дитбудинку сімейного типу. ФОТО

11-річна сестра та 13-річний брат втекли з дитбудинку сімейного типу в Тарасівці до рідної матері, позбавленої прав через алкоголізм. Їхні пошуки тривали 10 годин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Діти втекли 30 липня. За словами матері-виховательки, діти до втечі поводились зухвало і провокували конфлікти. А коли дорослі забрали у них гаджети, зникли.

Поліцейські опитали рідних, знайомих і друзів брата з сестрою, які втекли, але це не дало жодного результату. У біологічної матері втікачів теж не було. Але раптом поліцейським подзвонив житель села Немішаєве і розповів, що бачив дітей.

Поліція Київщини розшукала дітей, які втекли з дитбудинку сімейного типу 01Поліція Київщини розшукала дітей, які втекли з дитбудинку сімейного типу 02

"Вони ще ввечері електропоїздом приїхали в Немішаєве, ночували на території покинутого заводу. Потім планували їхати до рідної матері, яка живе в сусідньому селі", - сказано в повідомленні поліції.

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Поліція Київщини розшукала дітей, які втекли з дитбудинку сімейного типу 03

Брата і сестру повернули в дитбудинок сімейного типу.

Поліція Київщини розшукала дітей, які втекли з дитбудинку сімейного типу 04

Автор: 

діти (5152) Київська область (4093) втеча (221) підлітки (422) Нацполіція (15276) сироти (84)


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Топ коментарі
+10
Просто маленькие пи...юки от природы (ну и матери алкоголички) тупые. Те, кто предоставляет им еду, жильё, одежду и образования, но требует соблюдения правил - плохие. А вот бухающая мамка, которой по...уй на детей - хорошая .
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31.07.2020 20:10 Відповісти
+6
Как ты определил, что они хамовитые? По словам тетки из детдома, которая таким образом прикрывает свою задницу? И оправдывает свое неумение наладить норм. контакт с детьми?

Да, легко тобой манипулировать. Типичный дурачок с Цензора. Ему написали, он сразу верит. Газета "Правда" не может врать.
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31.07.2020 20:10 Відповісти
+3
В детдоме особенно украинском (читай - нищем и с быдловоспитателями, тоже нищими) не может быть хорошо. По определению. Разве что в каком-то особо крутом за большие деньги. Явно не тот случай.
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31.07.2020 20:11 Відповісти
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наверное им хорошо в детдоме жилось что аж с полицией пришлось возвращать
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31.07.2020 19:56 Відповісти
Просто маленькие пи...юки от природы (ну и матери алкоголички) тупые. Те, кто предоставляет им еду, жильё, одежду и образования, но требует соблюдения правил - плохие. А вот бухающая мамка, которой по...уй на детей - хорошая .
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31.07.2020 20:10 Відповісти
В детдоме особенно украинском (читай - нищем и с быдловоспитателями, тоже нищими) не может быть хорошо. По определению. Разве что в каком-то особо крутом за большие деньги. Явно не тот случай.
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31.07.2020 20:11 Відповісти
Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа. ФОТО

==============
а чего не пишут: что полиция Киевщины разыскала особей,похожих на детей совершивших нечто похожее на побег из помещения похожего на детдом семейного типа.
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31.07.2020 20:21 Відповісти
Это детдом семейного типа. По сути - большая семья. Есть мама, папа и много братьев и сестер. Все друг другу там должны помогать. Иначе с бытовыми проблемами не справятся. Двое сбежавших, ввиду того, что они не социализированы, не поняли системы.
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01.08.2020 06:39 Відповісти
Да все ясно для нормальных людей - дети хотят к матери, пьёт она, колется, больная, здоровая - для детей она мать. Это не к тому, что их нужно с ней оставлять, но и понять их можно. Система не учитывает детскую психологию, да любую психологию. И не нужно строить конструкции - перестаньте встречаться со своей матерью и посмотрите на сколько вас хватит.
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01.08.2020 10:05 Відповісти
А я про что?!! Глупые дети руководствуются эмоциями, а не здравым смыслом, но это пройдёт.
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01.08.2020 10:39 Відповісти
побег из рая...
приемные не вкурили,шо детишкам пора наливать.
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31.07.2020 19:57 Відповісти
Вопрос к власти - где отец-воспитатель? Почему показания даёт только женщина? Проблема выращивания хамоватых дитяток в неполных семьях касается абсолютно всех неполных семей и не только детских домов семейного типа.
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31.07.2020 20:02 Відповісти
Как ты определил, что они хамовитые? По словам тетки из детдома, которая таким образом прикрывает свою задницу? И оправдывает свое неумение наладить норм. контакт с детьми?

Да, легко тобой манипулировать. Типичный дурачок с Цензора. Ему написали, он сразу верит. Газета "Правда" не может врать.
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31.07.2020 20:10 Відповісти
Газета "Правда" не может говорить правду ничем не лучше. Может быть "как может"...
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31.07.2020 20:38 Відповісти
только воспитанное и нехамоватое дитятко может осознанно бродяжничать.
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31.07.2020 20:43 Відповісти
 
 