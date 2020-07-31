Поліція Київщини розшукала дітей, які втекли з дитбудинку сімейного типу. ФОТО
11-річна сестра та 13-річний брат втекли з дитбудинку сімейного типу в Тарасівці до рідної матері, позбавленої прав через алкоголізм. Їхні пошуки тривали 10 годин.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Діти втекли 30 липня. За словами матері-виховательки, діти до втечі поводились зухвало і провокували конфлікти. А коли дорослі забрали у них гаджети, зникли.
Поліцейські опитали рідних, знайомих і друзів брата з сестрою, які втекли, але це не дало жодного результату. У біологічної матері втікачів теж не було. Але раптом поліцейським подзвонив житель села Немішаєве і розповів, що бачив дітей.
"Вони ще ввечері електропоїздом приїхали в Немішаєве, ночували на території покинутого заводу. Потім планували їхати до рідної матері, яка живе в сусідньому селі", - сказано в повідомленні поліції.
Брата і сестру повернули в дитбудинок сімейного типу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==============
а чего не пишут: что полиция Киевщины разыскала особей,похожих на детей совершивших нечто похожее на побег из помещения похожего на детдом семейного типа.
приемные не вкурили,шо детишкам пора наливать.
Да, легко тобой манипулировать. Типичный дурачок с Цензора. Ему написали, он сразу верит. Газета "Правда" не может врать.