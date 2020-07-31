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Біля будівлі МВС відбулася акція "2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля будівлі МВС відбулася акція "2 роки з дня нападу на Катю Гандзюк". Активісти прийшли, щоб нагадати імена винних, на їхню думку, в саботажі розслідування і покритті винних у злочині
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На думку організаторів акції, МВС і Національна поліція проводила неефективне розслідування в перші 3 місяці після нападу на Катерину Гандзюк, що призвело до втрати багатьох доказів провини замовників злочину.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+3 ВКЛ_это_мы_01
показати весь коментар31.07.2020 20:31 Відповісти Посилання
+2 Don Bessam #359417
показати весь коментар31.07.2020 20:15 Відповісти Посилання
+2 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар31.07.2020 20:25 Відповісти Посилання
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Источник: https://censor.net/p3211346"
А почему теперь про Порошенко забыли?
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Один рік з вбивства Тимчука...
актівістам нє уплочено.
https://enigma.club/articles/zvernennya-druziv-ta-blizkikh-neshchodavno-zaginuvshikh-rozvidnikiv-krasnogrud-d-ta-zhuravel-ya Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.