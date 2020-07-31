Біля будівлі МВС відбулася акція "2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі МВС відбулася акція "2 роки з дня нападу на Катю Гандзюк". Активісти прийшли, щоб нагадати імена винних, на їхню думку, в саботажі розслідування і покритті винних у злочині

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На думку організаторів акції, МВС і Національна поліція проводила неефективне розслідування в перші 3 місяці після нападу на Катерину Гандзюк, що призвело до втрати багатьох доказів провини замовників злочину.



















































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ