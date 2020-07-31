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Новини Фото Убивство Гандзюк
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Біля будівлі МВС відбулася акція "2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі МВС відбулася акція "2 роки з дня нападу на Катю Гандзюк". Активісти прийшли, щоб нагадати імена винних, на їхню думку, в саботажі розслідування і покритті винних у злочині

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 01

На думку організаторів акції, МВС і Національна поліція проводила неефективне розслідування в перші 3 місяці після нападу на Катерину Гандзюк, що призвело до втрати багатьох доказів провини замовників злочину.

Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 02
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 03
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 04
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 05
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 06
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 07

Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 08
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 09
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 10
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 11
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 12
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 13
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 14
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 15
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 16
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 17
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 18
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 19

Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 20
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 21
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 22
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 23
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 24
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 25
Біля будівлі МВС відбулася акція 2 роки від дня нападу на Катю Гандзюк 26

Фото і відео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1461) МВС (3512) Богачук Олег (1457) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+3
Иногда активистам необходимо отмолчаться, чтобы не вспомнили, что они помогали придти Зелемойскому к власти...
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31.07.2020 20:31 Відповісти
+2
только физически можно отучить антонин лизать тарелки..
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31.07.2020 20:15 Відповісти
+2
А Стерненко не смог прийти, потому что арестован, а арестован - потому что его не смогли убить.
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31.07.2020 20:25 Відповісти
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только физически можно отучить антонин лизать тарелки..
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31.07.2020 20:15 Відповісти
Обязательно всех накажем, попозжее, все силы брошены в решетиловский лес, все ищут то ли вышиванку, то ли террика все перемешалось.
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31.07.2020 20:16 Відповісти
А Стерненко не смог прийти, потому что арестован, а арестован - потому что его не смогли убить.
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31.07.2020 20:25 Відповісти
Иногда активистам необходимо отмолчаться, чтобы не вспомнили, что они помогали придти Зелемойскому к власти...
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31.07.2020 20:31 Відповісти
"По мнению организаторов акции, МВД и Национальная полиция проводила неэффективное расследование в первые 3 месяца после нападения на Екатерину Гандзюк, что привело к потере многих доказательств вины заказчиков преступления.
Источник: https://censor.net/p3211346"

А почему теперь про Порошенко забыли?
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31.07.2020 20:29 Відповісти
Цікаво,а чому заявила Юлія Тимошенко (допис у Фейсбуку): "Вони пішли "по беспределу". Генеральна прокуратура звинуватила Владислава Мангера в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Мангера і нікого більше? Очевидно, що це політична провокація, очевидно, що це брудна боротьба Порошенка за владу".
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31.07.2020 21:13 Відповісти
А за что Тимошенко получила плату после 21 апреля 2019 года?
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31.07.2020 21:15 Відповісти
А що,думаеш Петро заплатив,що не видала подробиць?
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31.07.2020 22:38 Відповісти
https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1289248172187901952 56 мин

Один рік з вбивства Тимчука...
актівістам нє уплочено.
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31.07.2020 21:12 Відповісти
Не будуть героями в українців Гандзюк,Шерємєт і Стерненко.
https://enigma.club/articles/zvernennya-druziv-ta-blizkikh-neshchodavno-zaginuvshikh-rozvidnikiv-krasnogrud-d-ta-zhuravel-ya Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.
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31.07.2020 21:38 Відповісти
Аваков не застрелився?
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31.07.2020 22:19 Відповісти
Гордится убийством "террориста" - АТОшника в Твиттере
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01.08.2020 20:32 Відповісти
Это не наркоторговцев обилечивать.
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01.08.2020 10:33 Відповісти
 
 