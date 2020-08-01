УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8865 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
54 546 92

Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі. ФОТО

Журналісти вивчили пам'ятники і надгробні написи в різних містах Росії. Їм вдалося виявити поховання військових, які загинули на сході України і в Сирії.

Про це йдеться в матеріалі ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на пам'ятнику "Воїнам-розвідникам" у парку Перемоги в Калінінграді вибито дані капітана Сергія Суслова, Сергія Федчікова і Вадима Василевського, які загинули в 2014 році.

Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі 01Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі 02

Могилу офіцера Сил спеціальних операцій Сергія Суслова група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила в 2016 році в підмосковному Солнечногорську.

Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі 03

За життя він був нагороджений медалями "За приєднання Криму" і "За відвагу", посмертно став кавалером ордена "Мужності". Де саме загинув Суслов, досі невідомо. Але датою смерті вказано 14 червня 2014 року - у цей час тривали активні бої за Маріуполь.

Сергій Федчіков і Вадим Василевський були вбиті в липні і серпні того ж 2014 року - можливо, в боях за луганський аеропорт. За даними ВВС, на сході України вони опинилися в складі ПВК "Вагнер".

Ім'я ще одного загиблого на Донбасі росіянина журналісти знайшли на меморіалі в підмосковному Зарайську. Це герой Росії, старший лейтенант Євген Трундаєв, який загинув 15 жовтня 2014 року. За даними ВВС, Трундаев і ще кілька військових інструкторів з Росії загинули в районі села Сміле Луганської області.

Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі 04

На пам'ятному камені "Воїнам-землякам, полеглим за Батьківщину" в селищі Североонежск Архангельської області прямо вказано, що старший сержант Кічаткін Леонід Юрійович 20.08.2014 загинув в Україні. ВВС нагадує, що на журналістів, які після похорону Кічаткіна приїхали у Псковську область, намагаючись з'ясувати деталі його смерті, нападали міцні невідомі люди.

Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми РФ Калашников пропонує почати офіційні поставки зброї на окупований Донбас, якщо США виділить $300 млн на військову допомогу Україні

Автор: 

росія (66070) Донбас (22357)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+86
Ну і Х з ними
показати весь коментар
31.07.2020 23:54 Відповісти
+85
Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 3968
показати весь коментар
01.08.2020 00:04 Відповісти
+82
Куча дохлых кацапов и ниодин не сдох за свою страну. Все твари воевали и убивали людей в чужих странах. При етом их еще героями называют. Наемники и террористы никогда не бывают героями.
показати весь коментар
01.08.2020 00:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і Х з ними
показати весь коментар
31.07.2020 23:54 Відповісти
Якщо граната чи міна- то може й не з ними.
показати весь коментар
01.08.2020 00:10 Відповісти
«І дарагаая не узнааєт, какой у парня бил конец.»
показати весь коментар
01.08.2020 00:36 Відповісти
забавно и другое - некто яцкова и ипатова. на доске с военными и от "террост.акт"
одна в норд-осте, другая в самолете в египте..
что они там делали... устраивали эти акты?
показати весь коментар
01.08.2020 00:50 Відповісти
про вторую - обыкновенная студентка и - среди военных?
На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину"
показати весь коментар
01.08.2020 00:54 Відповісти
Я посчитал: у нас с чеченами сейчас ничья 5:5, по 5 дохлых кацапов.
показати весь коментар
01.08.2020 03:41 Відповісти
в источнике на табличке написано "Катастрофы, террористические акты, другие войны".
показати весь коментар
01.08.2020 07:45 Відповісти
И "воины-земляки" там случайно оказались???
показати весь коментар
01.08.2020 10:33 Відповісти
а першоджерело прочитати то бозя казнить??
показати весь коментар
01.08.2020 17:23 Відповісти
А ще й граматика там очі ріже. "Террост. акт" - навіть на пам'ятнику грамотно написати не можуть.
показати весь коментар
01.08.2020 07:18 Відповісти
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 7036
показати весь коментар
03.08.2020 11:27 Відповісти
цікаво який кацапоізичний термін в скороченому варіанті виходить "террост." ці блjaді своїм ізиком неволодіють толком
показати весь коментар
01.08.2020 15:26 Відповісти
они не вернулись с войны из отпуска
показати весь коментар
01.08.2020 00:17 Відповісти
Дуже приємні світлини! Хочется побільше б таких, особливо з під Ростову, де стоять вешки з номерами і датами утілізації
показати весь коментар
01.08.2020 07:52 Відповісти
Земля им бетоном выродкам фашистским. Нужно мордой тыкнуть наших колаборантов утверждающих что в Украине гражданская война и нужно договариваться с тамженашимилюдьми
показати весь коментар
31.07.2020 23:56 Відповісти
Пока нет.Но когда то их обвинят,во всех своих бедах-посмотрим.
показати весь коментар
01.08.2020 07:27 Відповісти
Для свинособак, эти наёмные убийцы-лишнехромосомы, типа гейрои! Пример для подражания "жизнь за пуйла"! Стоят. 5 лимонов ru.бл##ей, из пенсионного фонда...
показати весь коментар
01.08.2020 09:00 Відповісти
И ещё, всему своё время, памятники не рушат, но дороги стелют могильными плитами! =)
показати весь коментар
01.08.2020 09:11 Відповісти
Проклятья на весь их гнилой род ,чтобы всю жизнь работали на аптеки и врачей ,а эти ватные пдрсы ротором крутились в аду,антошка,гандошка...
показати весь коментар
01.08.2020 11:36 Відповісти
Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 8851
показати весь коментар
31.07.2020 23:57 Відповісти
Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 7245
показати весь коментар
31.07.2020 23:58 Відповісти
А враховуюче ********** "Граніци Расіі нігдє нє заканчіваюцца", виходить, шо паРаша - це безмежний цвинтар.
показати весь коментар
03.08.2020 11:30 Відповісти
Куча дохлых кацапов и ниодин не сдох за свою страну. Все твари воевали и убивали людей в чужих странах. При етом их еще героями называют. Наемники и террористы никогда не бывают героями.
показати весь коментар
01.08.2020 00:02 Відповісти
+500
показати весь коментар
01.08.2020 02:06 Відповісти
Ну, и "герои"... Все эти "воины-земляки", закопанные на всяких "аллеях славы", были убиты при проведении кровавых карательных операций против порабощённых народов, сражавшихся на своей земле за свободу родной страны.
показати весь коментар
01.08.2020 18:15 Відповісти
Где именно погиб Суслов, до сих пор неизвестно.--------------------------------подох там гдес рал.Источник: https://censor.net/p3211368
показати весь коментар
01.08.2020 00:04 Відповісти
Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 3968
показати весь коментар
01.08.2020 00:04 Відповісти
С удовольствием бы насрал на могилу каждого из этих фашистских захватчиков.
показати весь коментар
01.08.2020 00:05 Відповісти
Террост(ический) акт...Гибок и магуч, пля!
показати весь коментар
01.08.2020 00:07 Відповісти
Ці мудні так борються за свою кацапську мову, що навіть на пам'ятнику грамотно написати не можуть.
показати весь коментар
01.08.2020 07:13 Відповісти
Ось така в Україні "громадянська війна". Зате в очах кремлівського гремліна одне недолуге побачило мир, а свого вояка, що помирав майже 4 доби від поранень - ніц не бачило...
показати весь коментар
01.08.2020 00:10 Відповісти
Может не поверите, но даже приятно читать, эти уже не опасны и то есть хорошо.
показати весь коментар
01.08.2020 00:11 Відповісти
Они все не погибли,а были стерты с лица Земли,как мусор.
показати весь коментар
01.08.2020 00:15 Відповісти
Слово "погибли" очень цинично звучит. Как -то надо "утилизированы", "обезврежены", "настигла месть", "избежали трибунала" .
показати весь коментар
01.08.2020 00:26 Відповісти
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 5788
показати весь коментар
01.08.2020 00:34 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2020 00:40 Відповісти
Так ось ви які, іхтамнєти!
показати весь коментар
01.08.2020 00:44 Відповісти
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 221

https://youtu.be/tBu_wstCfmQ https://youtu.be/tBu_wstCfmQ
показати весь коментар
01.08.2020 00:45 Відповісти
посан реально не в адеквате то ли плющит то ли ломки.........
показати весь коментар
02.08.2020 06:28 Відповісти
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
показати весь коментар
01.08.2020 01:05 Відповісти
Есть что секретить: пенсионный фонд России невольно раскрыл масштабы потерь ВС РФ на Донбассе
29 июня 2018,
« Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, удалось узнать секретную информацию о том, сколько военнослужащих на самом деле РФ потеряла при вторжении на украинский Донбасс. Цифры впечатляют. .
"Пенсионный фонд России рассекретил засекреченные Путиным военные потери РФ в "мирное" время, т.е. за время войны с Украиной и, частично, Сирией". Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
показати весь коментар
01.08.2020 01:26 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/155019_1530286449 Есть что секретить: пенсионный фонд России невольно раскрыл масштабы потерь ВС РФ на Донбассе.
показати весь коментар
01.08.2020 01:32 Відповісти
А потом?....
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСК!!!!!
показати весь коментар
01.08.2020 04:40 Відповісти
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505280001 «Указ Президента Российской Федерации от 28.05.2015 № 273 "О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203"
показати весь коментар
01.08.2020 15:14 Відповісти
Кстати, по Кичаткину))) У меня есть уникальный скрин в момент удаления его страницы) Он почти такой как и известный про "похороны в Выбутах", но на нем есть еще и прощальное письмо от "кичаткина")))
показати весь коментар
01.08.2020 10:40 Відповісти
взявший меч от меча погибнет (с)
показати весь коментар
01.08.2020 01:26 Відповісти
крепкого здоровья им
показати весь коментар
01.08.2020 03:40 Відповісти
и хорошего настроения!
показати весь коментар
03.08.2020 09:41 Відповісти
земля стекловатой свинособакам.
показати весь коментар
01.08.2020 05:27 Відповісти
Эй, фанаты видосиков "журналиста" шария! Если вы забыли, то я напомню: петушарий называет войну на Донбассе "гражданской". Следственно, в этой статье неоспоримое доказательство того факта, что все адепты секты лошария - галимые говноеды.
показати весь коментар
01.08.2020 05:39 Відповісти
как и доказательство того, в какой столовой он столуется)
показати весь коментар
02.08.2020 12:41 Відповісти
хорошего настроения им
показати весь коментар
01.08.2020 05:48 Відповісти
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 8192
показати весь коментар
01.08.2020 06:11 Відповісти
А нафиг нам падохшие смерды крепостные из Парашной *********?
показати весь коментар
01.08.2020 07:19 Відповісти
На второй фотке видно что 4 нижние строки нарисованы школьником на кампутере, дайте народу ещё гавна похавать
показати весь коментар
01.08.2020 07:21 Відповісти
"пагибшие за родину" - звєромоскалюги, яка нах. родину може бути за тисячі км від вашого мухосранска. Спочатку зашчишчайте свої ********** від подєльніків ..уйла, тобто рос.чиновників, наведіть елементарний порядок на своєму подвірї та вуличках,
показати весь коментар
01.08.2020 07:25 Відповісти
Чому ж у таких "вяликих" кладовища такі засрані. Чому на своїх "хероев" клали з кремлівської колокольні
показати весь коментар
01.08.2020 07:29 Відповісти
разгадка кроется в палке. Не так уж важно состояние рускава скотомогильника, как состояние палки, которую позже сунут в жопу герою на фото и выставят прилюдно напоказ... лапти, фуле...
показати весь коментар
01.08.2020 07:57 Відповісти
Он хату покинул, полез в Украину воевать и за каким хреном итить твою мать
показати весь коментар
01.08.2020 07:32 Відповісти
Так как - честь и слава , чі нехай щастить - вы уж небратья определитесь !
показати весь коментар
01.08.2020 07:39 Відповісти
Путлер капут, смерть колорадско-фашиским оккупантам
показати весь коментар
01.08.2020 07:46 Відповісти
Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі стали вам поперек горла, моцкали їійібучі...
показати весь коментар
01.08.2020 07:53 Відповісти
Ці дані і фото потрібно класти на стіл кожний день тупим виродкам партії медветчука і СН (***** народа) Можливо це хм заткне їхні вонючі роти,нро "братський народ" і їх "там немає2
показати весь коментар
01.08.2020 07:56 Відповісти
Цензор, про лаптеногіх треба писати: не "загинули" на Донбасі, а подохлі на Донбасі
показати весь коментар
01.08.2020 08:15 Відповісти
И все на чужой земле. Кацап всегда лезет на чужое. Украсть, пограбить, убить, мародерить - генная закономерность скрепоносцев
показати весь коментар
01.08.2020 08:36 Відповісти
Закопали москаля край дороги, видно руки видно ноги видно роги...
показати весь коментар
01.08.2020 08:37 Відповісти
Земля им стекловатой, их потомкам - вечное проклятие, а всему лаптестану - распад и гибель
показати весь коментар
01.08.2020 08:53 Відповісти
Земля бетоном козлорогим
показати весь коментар
01.08.2020 09:10 Відповісти
Утилизация биомассы прошла успешно.
показати весь коментар
01.08.2020 09:28 Відповісти
Тест на громадянство расєї пройшли!
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 3799
показати весь коментар
01.08.2020 10:43 Відповісти
От тепер ціх там нет,і це факт.
показати весь коментар
01.08.2020 10:57 Відповісти
...Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты... доцільніше написати "були знищені"

Источник: https://censor.net/p3211368
показати весь коментар
01.08.2020 11:26 Відповісти
Хіба це не є доказом ,що РФ - країна терорист ? Скільки прізвищ , дат і місць загиблих, і ні одного хто б загинув , захищаючи СВОЮ землю ! Всі вони вбивали людей в інших країнах , то хто вони як не терористи і окупанти? Світ повинен це визнати і почати всі миром боротися проти цих садистів, щоб припинити ці вбивства по всіх країнах на землі.
показати весь коментар
01.08.2020 11:59 Відповісти
всей мокшанско-козломордой нечисти земля стекловатой!!!
показати весь коментар
01.08.2020 15:14 Відповісти
"На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину" в поселке Североонежск Архангельской области прямо указано, что старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 погиб в Украине" - Штирлиц так еще не палился..., *********** во всей красе...
показати весь коментар
01.08.2020 15:44 Відповісти
Побольше б таких памятников стояло по всей паРаше.
показати весь коментар
01.08.2020 15:56 Відповісти
Пагіб на теріторії Іхтамнєт
показати весь коментар
01.08.2020 17:21 Відповісти
Ну да війна в Україні "гражданская" - тільки от труни з ГРУЗ 200 вже 6 років з українського Донбасу постійно прямують на расєю!!!
показати весь коментар
01.08.2020 18:20 Відповісти
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 846
показати весь коментар
03.08.2020 11:46 Відповісти
Дійсно - Добре , але МАЛО !

Їх буде знаходитись все більше та більше ...(невраховуючи тих безіменних тисяч "неизвестн. № ....)
показати весь коментар
01.08.2020 22:35 Відповісти
@были убиты в июле и августе того же 2014 года ...@ - были УНИЧТОЖЕНЫ!!!!!!
показати весь коментар
02.08.2020 16:01 Відповісти
У Суслова на памятнике и на могиле года рождения не сходятся
показати весь коментар
03.08.2020 00:52 Відповісти
Хороший русский - мертвый русский
показати весь коментар
03.08.2020 09:41 Відповісти
Щоб їм там перевернутись ***** російським...
показати весь коментар
03.08.2020 10:17 Відповісти
Написали б проще .ИХТАМНЕТЫ ))
показати весь коментар
03.08.2020 11:33 Відповісти


Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 7177
показати весь коментар
03.08.2020 11:43 Відповісти
 
 