Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі. ФОТО
Журналісти вивчили пам'ятники і надгробні написи в різних містах Росії. Їм вдалося виявити поховання військових, які загинули на сході України і в Сирії.
Про це йдеться в матеріалі ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на пам'ятнику "Воїнам-розвідникам" у парку Перемоги в Калінінграді вибито дані капітана Сергія Суслова, Сергія Федчікова і Вадима Василевського, які загинули в 2014 році.
Могилу офіцера Сил спеціальних операцій Сергія Суслова група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила в 2016 році в підмосковному Солнечногорську.
За життя він був нагороджений медалями "За приєднання Криму" і "За відвагу", посмертно став кавалером ордена "Мужності". Де саме загинув Суслов, досі невідомо. Але датою смерті вказано 14 червня 2014 року - у цей час тривали активні бої за Маріуполь.
Сергій Федчіков і Вадим Василевський були вбиті в липні і серпні того ж 2014 року - можливо, в боях за луганський аеропорт. За даними ВВС, на сході України вони опинилися в складі ПВК "Вагнер".
Ім'я ще одного загиблого на Донбасі росіянина журналісти знайшли на меморіалі в підмосковному Зарайську. Це герой Росії, старший лейтенант Євген Трундаєв, який загинув 15 жовтня 2014 року. За даними ВВС, Трундаев і ще кілька військових інструкторів з Росії загинули в районі села Сміле Луганської області.
На пам'ятному камені "Воїнам-землякам, полеглим за Батьківщину" в селищі Североонежск Архангельської області прямо вказано, що старший сержант Кічаткін Леонід Юрійович 20.08.2014 загинув в Україні. ВВС нагадує, що на журналістів, які після похорону Кічаткіна приїхали у Псковську область, намагаючись з'ясувати деталі його смерті, нападали міцні невідомі люди.
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одна в норд-осте, другая в самолете в египте..
что они там делали... устраивали эти акты?
На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину"
с войныиз отпуска
https://youtu.be/tBu_wstCfmQ https://youtu.be/tBu_wstCfmQ
29 июня 2018,
« Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, удалось узнать секретную информацию о том, сколько военнослужащих на самом деле РФ потеряла при вторжении на украинский Донбасс. Цифры впечатляют. .
"Пенсионный фонд России рассекретил засекреченные Путиным военные потери РФ в "мирное" время, т.е. за время войны с Украиной и, частично, Сирией". Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
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ціх там нет,і це факт.
Источник: https://censor.net/p3211368
Їх буде знаходитись все більше та більше ...(невраховуючи тих безіменних тисяч "неизвестн. № ....)