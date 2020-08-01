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СБУ запобігла спробі відчуження майна одного з приватних банків на 90 млн грн. ФОТО

Служба безпеки України задокументувала в Києві спробу організованої групи здійснити відчуження майна одного з приватних системних українських банків майже на 90 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою версією слідства, до складу групи входили нотаріуси, держреєстратори і представники зацікавлених комерційних структур. Встановлено, що організатори використовували підроблені документи, зокрема паспорти посадових осіб і керівників банківської установи, для виведення з-під застави в банку майна за іпотечними кредитами.

Цілісний майновий комплекс, що перебуває в заставі банку, зловмисники переоформили на підконтрольні комерційні структури, афілійовані з колишніми власниками цієї нерухомості.

СБУ запобігла спробі відчуження майна одного з приватних банків на 90 млн грн 01
СБУ запобігла спробі відчуження майна одного з приватних банків на 90 млн грн 02

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За матеріалами СБ України трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Автор: 

банки (7783) Київ (19663) СБУ (12979)


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пачечки какие
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01.08.2020 10:52 Відповісти
на фото - откат следаку?
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01.08.2020 11:47 Відповісти
СБУ занимается делами прокуратуры?
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01.08.2020 12:00 Відповісти
В состав группы входили нотариусы, госрегистраторы. Вот вам и защита имущества государством. Любой дебил может зайти в систему и перерегистрировать вашу фирму или имущество на себя.А потом удивляются, почему в Украину не заходят инвесторы.Какая нахрен инвестиционная няня или антирейдерские законы, если в 2020 году такой цирк в стране творится.
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01.08.2020 12:54 Відповісти
 
 