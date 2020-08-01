Меморіальну дошку бійцеві 25-ї бригади Володимиру Халіну, загиблому під час штурму Шахтарська, відкрили в Дніпрі. ФОТО

Вчора, 31 липня, на фасаді навчально-виховного комплексу №72 у Дніпрі урочисто відкрили меморіальну дошку Володимиру Халіну, уродженцю Нових Кодаків, старшому сержанту, старшому стрілцю 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 31 липня 2014 року під час спроби батальйону 25-ї ОПДБр взяти штурмом місто Шахтарськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Разом із Володимиром Халіним того дня загинули:

- молодший сержант Євген Сердюков;

- старший лейтенант Петро Федоряка;

- солдат Олексій Сєдов;

- солдат Станіслав Трегубчак;

- лейтенант Артем Джубатканов;

- солдат Володимир Самишкін.

Володимир Халін був тимчасово похований сепаратистами у недобудованій церкві в парку Шахтарська разом з іншими бойовими побратимами. 9 жовтня 2014 року його ексгумували пошуковці місії "Евакуація-200" ("Чорний тюльпан") і привезли в Дніпро. Там його поховали на Краснопільському кладовищі як невідомий №789. Бійця ідентифікували за тестом ДНК. Його поховали з військовими почестями на Краснопільському кладовищі Дніпра (ділянка №79).

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У нього залишилися мати і сестра.

Указом президента України №461/2015 від 31 липня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).





