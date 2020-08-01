Чотири людини загинули в Запорізькій області після зіткнення легковика та вантажівки. ФОТО (оновлено)

У ДТП у Запорізькій області з участю легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поблизу с. Широке Василівського району на автодорозі Василівка-Бердянськ водій легкового автомобіля допустив зіткнення із вантажним автомобілем, унаслідок цього загинули 4 людини.

Для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучили 5 людей особового складу та 1 одиницю техніки.

"За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля BМW під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MАN", - повідомили пізніше в поліції подробиці ДТП.





Також уточнюється, що, крім загиблих, ще одного потерпілого госпіталізовано.

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