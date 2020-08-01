Чотири людини загинули в Запорізькій області після зіткнення легковика та вантажівки. ФОТО (оновлено)
У ДТП у Запорізькій області з участю легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 людини.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поблизу с. Широке Василівського району на автодорозі Василівка-Бердянськ водій легкового автомобіля допустив зіткнення із вантажним автомобілем, унаслідок цього загинули 4 людини.
Для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучили 5 людей особового складу та 1 одиницю техніки.
"За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля BМW під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MАN", - повідомили пізніше в поліції подробиці ДТП.
Також уточнюється, що, крім загиблих, ще одного потерпілого госпіталізовано.
Топ коментарі
+4 Василий Граздич #439066
показати весь коментар01.08.2020 14:22 Відповісти Посилання
+3 Стрелок
показати весь коментар01.08.2020 11:21 Відповісти Посилання
+2 Amber
показати весь коментар01.08.2020 11:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
грузовик вроде как АТБ. легковушку выкинуло после удара на обочину
фото есть но крайне неинформативные. Люди снимают как стоят в пробке
...
Кошмар, стране не хватает молодежи, а тут сразу минус 4 молодых жизни
прокатились на море...
Й пишеться то що ти хотіло написати ось так
..!.
Ой, это был не мотоцикл? Ну извините... Вечная память!!!