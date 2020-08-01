Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати". ФОТО
Бійці "Азова" влітку 2014 року захопили в бою крупнокаліберний кулемет, але без підставки (станка) він був просто шматком металу. Військові відмовилися видати їм станок зі складу, і тоді азовці звернулися за допомогою у військово-історичний музей.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
Станок 1954 року випуску був у Чернігівському військово-історичному музеї ім. В.В. Тарновського як частина експозиції про озброєння Радянської армії. Він не брав участі в жодних бойових діях, поки до дирекції музею влітку 2014 року не звернулися бійці "Азова". Станок був потрібен їм для захопленого у ворогів кулемета.
"Перша думка - експропріювати. Але якось не хотілося сідати за таке, надто вже смішно це б звучало на суді. Піднялися до директора, пояснили ситуацію. Він порадив звернутися до військових. Звернулися, але там нас успішно послали за всім відомою адресою, хоча на складах таких станків було штук 200. І досі вони там стоять, нікому не потрібні. Повернулися назад із думкою, що доведеться красти", - розповідає боєць із позивним Воланд.
Але красти не довелося. Директор музею Сергій Лаєвський цього разу пішов назустріч бійцям. Він віддав їм станок зі словами: "Це робилося для війни, значить, має воювати".
Станок разом із бійцями "Азова" відправився до Маріуполя. Його використовували в боях під Іловайськом і Старобешевим (серпень 2014 року), під час звільнення та оборони Широкиного (лютий-березень 2015 року), оборони Мар'їнки (червень 2015 року) і на блокпостах навколо Маріуполя (2015 рік).
У полі під Старобешевим станок втратили в запалі бою. Його через кілька місяців, вже взимку, знайшли і передали в "Азов" морські піхотинці.
У грудні 2015 року станок повернувся в музей. Захисники України до того моменту отримали необхідне озброєння, і раритет вже був їм не потрібен. Зате його цінність як музейного експоната значно зросла.
"Станок отримав провенанс - власну історію. З якогось безіменного номерного предмета він став експонатом, який потрапив на війну, побував у досить серйозних боях, витримав їх і, як ветеран, повернувся додому", - каже директор музею Лаєвський.
Зараз станок стоїть на другому поверсі військово-історичного музею і разом зі своїм кулеметом є частиною вже іншої експозиції, присвяченої подіям на сході України в 2014-2015 роках. На стіні над легендарним елементом озброєння - стенд із розповіддю про його бойове життя.
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піхота, є?
Смотрел на современные карабины на основе винтовки Маузера - отличий мало.
Зато, если положить рядом затворы от Маузера и трехлинейки - можно офигеть от технологической разницы.
Кстати, под Ржевом до сих пор находят солдат с автоматами ппш и 5 запасными полными магазинами.
Они были элементарно невщаимозаменяемы.
Фронт удержали добровольцы. С обрезами, охотничьими ружьями, и чуть позже с пулеметами максим
Ну и как же не придумать к нему выносной пульт???!!! Это же защита экипажа.
Я про те, що є місця, які недоступні техніці в силу якихось обставин.
А "крупняк" там потрібен.
Всю новую бронетехнику в Украине вооружают боевыми модулями с пушками 30 мм. На дворе 21 век - не надо ориентироваться на советские стандарты 20 века.
А вообще надо использовать новое вооружение и современные технологии, что позволит нанести противнику больший урон и максимально обезопасит свой личный состав.
Кстати, ссылку киньте, плиз, где тягается станок к КПВ пожалуйста, жду.
А какое отношение это видео с НОВЫМ экспериментальным станком имеет к нашему разговору об стандартном совдеповском станке к КПВ? И второе где видео как ведет себя станок в полевых условиях при перемещении всего комплекса? Сколько человек его тащат и т.д. Разговор же был об этом.
Кстати вы стреляли с КПВТ? Я видел как стреляют из него из бронетранспортера. Там гораздо удобнее - стрельба ведется не с колена, а кроме того с помощью башни можно менять линию огня, тут насколько я понял станок этого делать не позволяет.
Не спорьте дальше - с техники, которую я указывал ранее огонь из пулемета Владимирова вести гораздо удобней и эффективней.
Калибр 14.5 уже не критикуют - от него отказались, вся новая техника БТР 3 и БТР 4 уже без оного. Слабоват калибр для решаемых задач. Кстати обратите внимание на ********* - там от такого пулемета тоже отказались.
Он даже по лицензии выпускался. В Китае, нарпимер.
Слава Україні
Героям Слава
Да, Украина опустеет на 50%.
И стволы в пулемете придется менять очень часто.
Но, думаю, страна это переживет.