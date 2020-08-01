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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати". ФОТО

Бійці "Азова" влітку 2014 року захопили в бою крупнокаліберний кулемет, але без підставки (станка) він був просто шматком металу. Військові відмовилися видати їм станок зі складу, і тоді азовці звернулися за допомогою у військово-історичний музей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Станок 1954 року випуску був у Чернігівському військово-історичному музеї ім. В.В. Тарновського як частина експозиції про озброєння Радянської армії. Він не брав участі в жодних бойових діях, поки до дирекції музею влітку 2014 року не звернулися бійці "Азова". Станок був потрібен їм для захопленого у ворогів кулемета.

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: Це робилося для війни, значить, має воювати 01

"Перша думка - експропріювати. Але якось не хотілося сідати за таке, надто вже смішно це б звучало на суді. Піднялися до директора, пояснили ситуацію. Він порадив звернутися до військових. Звернулися, але там нас успішно послали за всім відомою адресою, хоча на складах таких станків було штук 200. І досі вони там стоять, нікому не потрібні. Повернулися назад із думкою, що доведеться красти", - розповідає боєць із позивним Воланд.

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Але красти не довелося. Директор музею Сергій Лаєвський цього разу пішов назустріч бійцям. Він віддав їм станок зі словами: "Це робилося для війни, значить, має воювати".

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: Це робилося для війни, значить, має воювати 02

Станок разом із бійцями "Азова" відправився до Маріуполя. Його використовували в боях під Іловайськом і Старобешевим (серпень 2014 року), під час звільнення та оборони Широкиного (лютий-березень 2015 року), оборони Мар'їнки (червень 2015 року) і на блокпостах навколо Маріуполя (2015 рік).

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: Це робилося для війни, значить, має воювати 03Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: Це робилося для війни, значить, має воювати 04

У полі під Старобешевим станок втратили в запалі бою. Його через кілька місяців, вже взимку, знайшли і передали в "Азов" морські піхотинці.

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: Це робилося для війни, значить, має воювати 05

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У грудні 2015 року станок повернувся в музей. Захисники України до того моменту отримали необхідне озброєння, і раритет вже був їм не потрібен. Зате його цінність як музейного експоната значно зросла.

"Станок отримав провенанс - власну історію. З якогось безіменного номерного предмета він став експонатом, який потрапив на війну, побував у досить серйозних боях, витримав їх і, як ветеран, повернувся додому", - каже директор музею Лаєвський.

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Зараз станок стоїть на другому поверсі військово-історичного музею і разом зі своїм кулеметом є частиною вже іншої експозиції, присвяченої подіям на сході України в 2014-2015 роках. На стіні над легендарним елементом озброєння - стенд із розповіддю про його бойове життя.

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: Це робилося для війни, значить, має воювати 06

Автор: 

музей (442) зброя (7535) Чернігів (801) Донбас (22357) Антитерористична операція (6637) Азов (785)


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Топ коментарі
+39
Вот так и надо делать! Слава Украине!
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01.08.2020 15:17 Відповісти
+30
навіщо це писати, зараз венедіктова справу проти директора музею відкриє
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01.08.2020 15:22 Відповісти
+21
Некоторым насрать и на то что будет с Украиной. И среди военного руководства таких немало.
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01.08.2020 15:38 Відповісти
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КПВТ 14,5 ?
піхота, є?
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01.08.2020 15:17 Відповісти
просто КПВ без т
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01.08.2020 16:28 Відповісти
КПВ..а Т это танковый...там электроспуск...
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01.08.2020 17:13 Відповісти
Вот так и надо делать! Слава Украине!
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01.08.2020 15:17 Відповісти
Воювати потрібно. Але з цієї історії стало зрозуміло, що декому насрати чим будуть воювати.
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01.08.2020 15:21 Відповісти
Некоторым насрать и на то что будет с Украиной. И среди военного руководства таких немало.
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01.08.2020 15:38 Відповісти
навіщо це писати, зараз венедіктова справу проти директора музею відкриє
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01.08.2020 15:22 Відповісти
проти воєнних, які відмовились видати зі складу станок бійцям Азову
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01.08.2020 15:30 Відповісти
только не венедиктова...это пророссийская дрянь
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01.08.2020 15:58 Відповісти
вот именно проросийская ..дрянь и может замутить дело против директора музея за порчу (и использование вне экспозиции) экспонатов !
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01.08.2020 16:03 Відповісти
А в Деда Мороза тоже верите?
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01.08.2020 16:01 Відповісти
Зараз у Венедиктової радником працює Піскун. Це дуже грамотний сучий син. Він їй такого не порадить.
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01.08.2020 16:09 Відповісти
якщо портнов скаже то відкриють
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01.08.2020 17:56 Відповісти
Такие истории лучше, чем слушать о ватном дедушке кравчуке
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01.08.2020 15:23 Відповісти
Или о в очередной раз уставшем падле, которое снова отдыхает в гос резиденции "Синегора". Перетрудилось оно или дозу не рассчитало.
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01.08.2020 15:59 Відповісти
Само собой, уставший Вава это треш
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01.08.2020 16:22 Відповісти
Да мля. Наши парни воюют в прямом смысле на дедовском вооружении и технике. А в ето время государство отдает десятки миллиардов в год Ахметову и КО на какие то *зеленые тарифы*
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01.08.2020 15:25 Відповісти
он в музее уже.
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01.08.2020 15:31 Відповісти
Та не переймайся. Той дівайс такі дірки робить, що будь який музей замилується.
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01.08.2020 15:34 Відповісти
Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: "Это делалось для войны, значит, должно воевать" - Цензор.НЕТ 8885
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01.08.2020 15:28 Відповісти
Наш український винахід👍
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01.08.2020 15:43 Відповісти
Ну, нового колеса ещё не изобрели, а металл тогда делали на совесть.
Смотрел на современные карабины на основе винтовки Маузера - отличий мало.
Зато, если положить рядом затворы от Маузера и трехлинейки - можно офигеть от технологической разницы.
Кстати, под Ржевом до сих пор находят солдат с автоматами ппш и 5 запасными полными магазинами.
Они были элементарно невщаимозаменяемы.
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01.08.2020 15:31 Відповісти
Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: "Это делалось для войны, значит, должно воевать" - Цензор.НЕТ 8753
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01.08.2020 15:32 Відповісти
Военные отказались выдать им станок со склада. Это нормально во время войны?Источник: https://censor.net/p3211415
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01.08.2020 15:32 Відповісти
Ну, тогда военных не было толком. Их колонны разворачивали несколько кацапов с аквафрешами.
Фронт удержали добровольцы. С обрезами, охотничьими ружьями, и чуть позже с пулеметами максим
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01.08.2020 16:00 Відповісти
так це цитата
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01.08.2020 21:10 Відповісти
Да, именно делалось. Вот возьмите новый Штурм -СМ на базе МТЛБ. Вроде бы все ново? Но концептуально наискосяк. Новый оптический модуль поставили спереди. В самом обстреливаемом месте, туда хоть бы какую нибудь пухкалку. А сам же модуль должен быть обязательно выдвижной, причем вылет мачты минимум два метра. Штурм должен в большинстве случаев работать только с закрытых позиций, именно расстреливая танки и не выдавая себя вспышками пусков.
Ну и как же не придумать к нему выносной пульт???!!! Это же защита экипажа.
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01.08.2020 15:37 Відповісти
странно, если станка изначально не было, то как же его тогда до этого таскали...
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01.08.2020 15:43 Відповісти
А прочесть статью возраст не позволяет?
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01.08.2020 16:06 Відповісти
кулемет захватывается в бою без станка...вот я и спрашиваю - каким образном он тогда оказался на месте боя - или его до этого в пространственном кармане таскали...
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01.08.2020 16:18 Відповісти
Это мог быть пулемет снятый орками с БТР,БРДМ для чистки и ..тут подошел "Азов"..
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01.08.2020 16:36 Відповісти
Для тех, у кого возраст позволяет помнить что происходило в 14-ом (правда если возраст уже не на столько велик, что уже не в состоянии помнить), вспоминают сколько было захвачено вооружения прямо в ящиках поставленных в широком ассортименте из **********. В данном варианте станок вообще мог находится в другой партии поставок. Ну или как ниже описали вариант снятого с техники.
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01.08.2020 16:54 Відповісти
Вся суть государства в одной истории.
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01.08.2020 16:06 Відповісти
Не уверен что такие материалы должны так оглашаться. Как бы имеем правовую коллизию с добробатами и вообще использования вооружений на Донбассе в тот момент. Просто чтобы эти материалы потом не использовались против Украины и добровольцев. Дело Маркива как пример.
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01.08.2020 16:13 Відповісти
Вообще станков для КПВ не так много и было. Его, пулемет, чаще всего пользовали на бронетехнике - БТР, БРДМ, МТЛБ в варианте КПВТ. Приехал пострелял, уехал вместе со стрелком и боезапасом, коий весит довольно много. Конешно бывают разные случаи, но мне тяжело представить ситуацию, где КПВ на станке лучше, чем на легкой бронетехнике, даже в оборонительных действиях. Кстати сейчас калибр 14,5 мм уже считается недостаточным при ведении БД.
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01.08.2020 16:25 Відповісти
правильно . только нужно учитывать ситуацию 14 года . добробаты ездили на самодельных бронепепелацах и автобусах .
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01.08.2020 16:31 Відповісти
Да было такое. Но поставьте себя на место подразделения которое его пользует. Дабы это все перемещать с места на место(а иначе никак) нужна целая военная операция и куча людей, которая все это тащит(пулемет, станок, коробки с патронами и пр.) и прикрывает. Не дурные люди использовали его на бронетехнике...
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01.08.2020 16:46 Відповісти
Ми ЗУ-23-2 вручну затягували на гору, що була недоступною ні для броні, ні для "Урала".
Я про те, що є місця, які недоступні техніці в силу якихось обставин.
А "крупняк" там потрібен.
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03.08.2020 11:09 Відповісти
КПВ на станке лучше в окопе, куда бронетехника не залезет или её просто нет. Как калибр 14.5 может быть "недостаточным при ведении БД" и кем считается?
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01.08.2020 16:32 Відповісти
Отройте для бронехники окоп, разместите бронетехнику в здании или используйте рельеф местности. Почитайте литературу по использовании стрелковых и мотострелковых подразделений в БД.
Всю новую бронетехнику в Украине вооружают боевыми модулями с пушками 30 мм. На дворе 21 век - не надо ориентироваться на советские стандарты 20 века.
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01.08.2020 16:52 Відповісти
Новой бронетехники в Украине мизер к сожалению, пользуемся старой, которую беречь надо, в том числе и от ПТУРов. Есть КПВ,который помощнее ДШК будет, есть патроны, делаются станки неплохие, поэтому и применяем. Для позиционки самое оно, дальше может и до управляемых модулей дойдём. На загнивающем Западе уже и 30мм устарели, поэтому 35-40-50 с дистанционно подрываемыми снарядами, но нам до этого далеко. В 21 веке и Максимы с Мосинками работают, какая разница врагу, если в его голове винтажная пуля от 7.62х54 окажется?
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01.08.2020 17:07 Відповісти
Речь изначально была не о новой технике, а об использовании пулемета Владимирова со станка в окопе или с техники в том же окопе. С техники гораздо удобней, поверьте мне, если вы не практиковались. Помимо того что все перевозиться на гусеницах или колесах, так еще и легкая броня есть - немаловажный фактор,и радиоточка уже развернута.
А вообще надо использовать новое вооружение и современные технологии, что позволит нанести противнику больший урон и максимально обезопасит свой личный состав.
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01.08.2020 17:17 Відповісти
Колёса у станков тоже есть, да и радиоточку развернуть не проблема. А вот при ответном огне потерять броню в придачу к пулемёту, будет грустно. Бабаи кстате в Сирии китайский НСВ на мопед ставили и с него пуляли. Надо много чего, но выдумываем тем, шо есть, и 14.5 ещё послужит, главное расчёты и патроны
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01.08.2020 17:29 Відповісти
Я бы хотел на вас посмотреть как вы пулемет Владимирова, со станком, на колесиках, и всем обвесом, а также коробками с пулеметными лентами перетаскиваете на новую позицию! Хорошо если не под огнем. А когда все это переместили вам с КП говорят, что ситуация изменилась и надо все перемещать на другую позицию.
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01.08.2020 17:35 Відповісти
В Сети есть ролики где это показано, всё тягается и таскается. 5-6 человек при определённой сноровке управляются вполне и занимают свою нишу в системе огня на позициях. Миномёт в горах потяжелее будет, вот там вместо лошади придётся
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01.08.2020 17:41 Відповісти
В Сети все просто)))
Кстати, ссылку киньте, плиз, где тягается станок к КПВ пожалуйста, жду.
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01.08.2020 19:43 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/ArmorumSolutions/, У Ивана Савельева,
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01.08.2020 20:33 Відповісти
Спасибо.
А какое отношение это видео с НОВЫМ экспериментальным станком имеет к нашему разговору об стандартном совдеповском станке к КПВ? И второе где видео как ведет себя станок в полевых условиях при перемещении всего комплекса? Сколько человек его тащат и т.д. Разговор же был об этом.
Кстати вы стреляли с КПВТ? Я видел как стреляют из него из бронетранспортера. Там гораздо удобнее - стрельба ведется не с колена, а кроме того с помощью башни можно менять линию огня, тут насколько я понял станок этого делать не позволяет.
Не спорьте дальше - с техники, которую я указывал ранее огонь из пулемета Владимирова вести гораздо удобней и эффективней.
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01.08.2020 20:54 Відповісти
Я уверен, что вы сами найдёте видео с именно тасканием, если хотите конечно. Мы говорили о том, что СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ на фронте и находится в микро-серии, но всё-же. Расчёт из 5-6 человек полностью справляется со всей системой, если не хватит, возьмут подмогу. Бронетранспортёра НЕТ и НЕ БУДЕТ для всех позиций на фронте, и то, что лучшая снайперка - это танк, я тоже знаю Никто и не спорит, просто я так и не понял из вашего первого заявления, чем плох 14.5 на фронте и кто его критикует
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01.08.2020 23:30 Відповісти
Где то читал, что на Украине после распада СССР только БТР 60 больше 1000 штук оставалось. Думается БТР 70 и 80 осталось гораздо больше - с учетом выведения их из стран Варшавского Договора. Причем практически все комплектовались КПВТ. Так что и пулеметов и бронетехники под нее предостаточно. Вопрос только ремонта...
Калибр 14.5 уже не критикуют - от него отказались, вся новая техника БТР 3 и БТР 4 уже без оного. Слабоват калибр для решаемых задач. Кстати обратите внимание на ********* - там от такого пулемета тоже отказались.
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02.08.2020 01:13 Відповісти
с 1991 много воды утекло и денег много надо на ремонт и модернизацию техники, иногда откровенного хлама, да и у противника противотанковые средства, находимые в шахтах, никак не закончатся. Поэтому наш путь : ПКТ, ДШК, КПВ на станки, а в дальнейшем и на модули и ВОПы-РОПы оснащать. 14.5 говорят, хватает для лёгких укрытий, густой листвы, легкобронированной техники и даже кокочленца в бронике на расстоянии 1.5 км
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02.08.2020 01:33 Відповісти
Да воды утекло много - поэтому ставку надо делать но новое вооружение собственного производства. Бтр 3 и Бтр 4. КПВ на станках с колесиками я у нас в зоне БД практически не видел да и вы тоже, да и нет их скорее всего - в СССР производством таких станков не увлекались. Скорее всего с этим и была основная проблема, описанная в этой статье комплектацией пехотного варианта КПВ совдеповским станком. Никто из руководства не хотел заниматься решением этого не стандартного вопроса, эффективность которого весьма сомнительна.
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02.08.2020 08:20 Відповісти
небольшой ,бронещит не помешал бы
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01.08.2020 21:13 Відповісти
Вообще станков для КПВ не так много и было.

Он даже по лицензии выпускался. В Китае, нарпимер.
Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати" - Цензор.НЕТ 3744

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати" - Цензор.НЕТ 3451

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати" - Цензор.НЕТ 6102
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01.08.2020 16:38 Відповісти
Он посоветовал обратиться к военным. Обратились, но там нас успешно послали по всем известному адресу, хотя на складах таких станков было штук 200, и до сих пор они там стоят, никому не нужные, имена пославших хероев в студию и МО наградить минимум разжалованием и лишения пенсии.
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01.08.2020 17:13 Відповісти
да. 100%
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01.08.2020 18:24 Відповісти
Будучи на Чернігівщині, більш патріотично налаштованих людей не бачив, був дуже здивований...
Слава Україні
Героям Слава
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01.08.2020 18:22 Відповісти
Директору музея за принятое решение - ВИВАТ
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01.08.2020 18:23 Відповісти
Такие истории 2014 - 2015 годов нужно Кравчуку перед каждой встречей читать в добровольно - принудительном порядке.
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01.08.2020 19:18 Відповісти
С этого станкового пулемета нужно расстреливать ВСЕХ "депутатов", "судей", "прокуроров", всех президентов, прошлых и будущих, всех поголовно чиновников.
Да, Украина опустеет на 50%.
И стволы в пулемете придется менять очень часто.
Но, думаю, страна это переживет.
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01.08.2020 20:55 Відповісти
Смерть совкам, предателям Родины и ************!
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02.08.2020 08:22 Відповісти
 
 