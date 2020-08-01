Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати". ФОТО

Бійці "Азова" влітку 2014 року захопили в бою крупнокаліберний кулемет, але без підставки (станка) він був просто шматком металу. Військові відмовилися видати їм станок зі складу, і тоді азовці звернулися за допомогою у військово-історичний музей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Станок 1954 року випуску був у Чернігівському військово-історичному музеї ім. В.В. Тарновського як частина експозиції про озброєння Радянської армії. Він не брав участі в жодних бойових діях, поки до дирекції музею влітку 2014 року не звернулися бійці "Азова". Станок був потрібен їм для захопленого у ворогів кулемета.

"Перша думка - експропріювати. Але якось не хотілося сідати за таке, надто вже смішно це б звучало на суді. Піднялися до директора, пояснили ситуацію. Він порадив звернутися до військових. Звернулися, але там нас успішно послали за всім відомою адресою, хоча на складах таких станків було штук 200. І досі вони там стоять, нікому не потрібні. Повернулися назад із думкою, що доведеться красти", - розповідає боєць із позивним Воланд.

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Але красти не довелося. Директор музею Сергій Лаєвський цього разу пішов назустріч бійцям. Він віддав їм станок зі словами: "Це робилося для війни, значить, має воювати".

Станок разом із бійцями "Азова" відправився до Маріуполя. Його використовували в боях під Іловайськом і Старобешевим (серпень 2014 року), під час звільнення та оборони Широкиного (лютий-березень 2015 року), оборони Мар'їнки (червень 2015 року) і на блокпостах навколо Маріуполя (2015 рік).

У полі під Старобешевим станок втратили в запалі бою. Його через кілька місяців, вже взимку, знайшли і передали в "Азов" морські піхотинці.

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У грудні 2015 року станок повернувся в музей. Захисники України до того моменту отримали необхідне озброєння, і раритет вже був їм не потрібен. Зате його цінність як музейного експоната значно зросла.

"Станок отримав провенанс - власну історію. З якогось безіменного номерного предмета він став експонатом, який потрапив на війну, побував у досить серйозних боях, витримав їх і, як ветеран, повернувся додому", - каже директор музею Лаєвський.

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Зараз станок стоїть на другому поверсі військово-історичного музею і разом зі своїм кулеметом є частиною вже іншої експозиції, присвяченої подіям на сході України в 2014-2015 роках. На стіні над легендарним елементом озброєння - стенд із розповіддю про його бойове життя.