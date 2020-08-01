Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ. ФОТОрепортаж

Акція на підтримку чесних виборів президента Білорусі відбулася в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Участь в акції взяли білоруси та українці. В руках вони тримали історичні білоруські біло-червоні прапори та плакати з написами "Свободу Білорусі", "Ні політичним репресіям! Ні катуванням у в’язницях!" тощо.

Люди також скандували "Свободу Білорусі!".

"За тиждень у Білорусі вибори і ми українці, які співчувають Білорусі, а також білоруси, які тут у нас є, ми вийшли нагадати Києву, що в Білорусі не дотримуються Конституції, вибори проходять поза всякими правилами, без спостерігачів", — розповів учасник акції, письменник Олександр Ірванець.

Вибори президента в Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала та Віктора Бабарика. Останній взагалі перебуває в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, бо мав інформацію, що затримають і його.

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Після цього головні опозиційні кандидати об’єдналися і підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є подією для білоруської політики, бо чи не вперше Лукашенко матиме на виборах реального конкурента.

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