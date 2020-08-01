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Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ. ФОТОрепортаж

Акція на підтримку чесних виборів президента Білорусі відбулася в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Участь в акції взяли білоруси та українці. В руках вони тримали історичні білоруські біло-червоні прапори та плакати з написами "Свободу Білорусі", "Ні політичним репресіям! Ні катуванням у в’язницях!" тощо.

Люди також скандували "Свободу Білорусі!".

"За тиждень у Білорусі вибори і ми українці, які співчувають Білорусі, а також білоруси, які тут у нас є, ми вийшли нагадати Києву, що в Білорусі не дотримуються Конституції, вибори проходять поза всякими правилами, без спостерігачів", — розповів учасник акції, письменник Олександр Ірванець.

Вибори президента в Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала та Віктора Бабарика. Останній взагалі перебуває в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, бо мав інформацію, що затримають і його.

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Після цього головні опозиційні кандидати об’єдналися і підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є подією для білоруської політики, бо чи не вперше Лукашенко матиме на виборах реального конкурента.

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Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ 01
Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ 02
Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ 03
Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ 04
Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ 05
Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ 06
Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ 07

акція (1461) Білорусь (7969) вибори (6721) Київ (19665)


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Топ коментарі
+13
ну и дураки - в Белоруссии все оппозиционеры агенты Московии...
украинцы должны поддерживать Лукашенко...
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01.08.2020 16:49 Відповісти
+9
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRaf4JwXLzpmBk9oKtZA8Bs4ETyeyucOxJNsC6CKpQT29MKwYsufPfyh7F7IK5NqMw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBgpbEr6lb8TTtwxAYQtsk-1h3FXommgD2StNyVc4TytrukrFccuKSJJZE3ZkOfLqbderfZr0bvzDxaPX2GfenSvHR1npXyLuz7H3PPoBCKuZEmnJpOvTDqvHMGZLFkZx4woGRi6iB_-gxERzk2hEugo4_8BpBjqQ8xIgoPg7kd5fQRBkV55GRgXEpE3i31GU4q9mn7s6sXbj4lRu1Ev_J6_TdQ7vckfeXEi09nxSOz99gB34j4t9dHQqls7pKX1YoAr7bkJCVC0HmQFE2mbM8mb6v4GN2HbnNC5UtrkzUBZhzTkaOJGKNupj_CCK138O9t-bXLJZlElNCktw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158637419663953?__xts__%5B0%5D=68.ARBgpbEr6lb8TTtwxAYQtsk-1h3FXommgD2StNyVc4TytrukrFccuKSJJZE3ZkOfLqbderfZr0bvzDxaPX2GfenSvHR1npXyLuz7H3PPoBCKuZEmnJpOvTDqvHMGZLFkZx4woGRi6iB_-gxERzk2hEugo4_8BpBjqQ8xIgoPg7kd5fQRBkV55GRgXEpE3i31GU4q9mn7s6sXbj4lRu1Ev_J6_TdQ7vckfeXEi09nxSOz99gB34j4t9dHQqls7pKX1YoAr7bkJCVC0HmQFE2mbM8mb6v4GN2HbnNC5UtrkzUBZhzTkaOJGKNupj_CCK138O9t-bXLJZlElNCktw&__tn__=-R 29 июля в 08:04 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Так-так, а оце вже пішов жир...
Росія, видно, таки не жартом вирішила скидати "бацьку" й готує в Мінську на вибори "свій Майдан", aka "русскую осєнь" - за тим самим сценарієм, що й у нас пробувала, і що описаний ще у Безменова в лос-анжелеській лекції 1983 р.
А "бацька", як виглядає, здаватися не збирається. От і "похристосуються" з Путіним, прости Боже гріх, - чиє яєчко крепше: чиє КГБ кагебіше. а диктатура диктатуріша, - хто з них двох, насправді, "ефективний менеджер"...
Якби це все не от туй-туй за лісом, од Ірпеня чи Ворзеля рукою подати - то можна було б спостерігати за цією битвою двох "уіцраорів" і з щирим теоретичним інтересом, як це робить оглядач New York Times (тільки мені, на відміну від нього, ще й людей жалко...).
Але для нас тут ціна питання - чи відкриє Росія, в результаті білоруських виборів, проти нас другий фронт, уже на Півночі. Тому, боюсь, єдина розумна річ, яку українець може зробити в цій ситуації - це стулити писка й молитися за Білорусь. У найближчі тижні там обіцяє бути холєрно гаряче літо.
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01.08.2020 16:44 Відповісти
+9
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

Прощай союзное государство. ***** начал щимить беларусов при выезде и въезде на рф. Т.е. отказ от размещения чвк в Минске - закрытие границы)) дб. 31.07

https://twitter.com/i/status/1289198830584397824

Украинцы и белорусы вышли на Майдан поддержать честные выборы в РБ - Цензор.НЕТ 5075
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01.08.2020 16:44 Відповісти
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https://censor.net/user/392976, эксперт, Украиной правит Зелемойский?
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01.08.2020 22:01 Відповісти
Так я еще полтора года назад говорил , что дилетант на посту президента страны это катастрофа для страны . А в нашем случае это не просто дилетант , но еще и тупорылый наркоман и результаты его РУКАМИ ВОДСТВА мы отрыгивать будем не один десяток лет . Но у нас хоть есть кому нашу независимость защищать , а у вас все силовики поголовно ватники , по тому хотите стать федеральным округом Мордора , ну так вперед и с песней . Но только когда ваших пацанов погонят на очередную бойню которую придумает ***** , не нойте потом , бо это был ваш выбор.
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01.08.2020 22:50 Відповісти
Я говорил о "домохозяйке", которую отделили от команды, в которой и Статкевич, а о том - какая полиция, не надо мифов, это было видно возле музея Гончара.
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01.08.2020 23:08 Відповісти
Ну так в чем проблема , не хотите учиться на чужом плачевном опыте , наступайте на те же грабли , вам не кто не мешает. ***** как раз сей час очень нужна новая область и желательно без большого количества двухсотых в его ВС.
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01.08.2020 23:24 Відповісти
https://censor.net/user/392976, чему ты можешь научить, если тебе ещё до выборов задавали вопрос Кто это?

1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалист в болтологии.
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02.08.2020 00:53 Відповісти
Я тебе открою страшную тайну , я не имею не малейшего желания кого то и чему то учить , а тут я просто высказываю свое мнению.
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02.08.2020 09:35 Відповісти
"...не хотите учиться на чужом плачевном опыте..."

https://censor.net/user/392976, может на украинском пиши, а то русский ты, очевидно, не понимаешь.
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02.08.2020 10:20 Відповісти
Для тех кто на бронепоезде объясняю , это не я комментировал твой пост , а ты .А дальше я попытался отстаивать свою позицию , при этом мне лично до лампады , что с вами будет , по тому что только идиоты учатся на своих граблях, особенно когда их общий враг не способен придумать хоть что то новое.
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03.08.2020 01:19 Відповісти
Молодец, что признал, что по бронепоезд попал.

Объясняю тебе то, что ты написал.
Ты написал про домохозяйку, предполагая, что должен быть только царь.
Я тебе в виде вопроса объяснил, что домохозяйка-Зелемойский не управляет.
Ты на заметил момента, что ты начал учить про чужой опыт, однако я неоднократно говорил, что приход к власти Зелемойского и действие его кукловодов один в один с ситуацией в Беларуси, но ты этого не понял, т.к. написал - "общий враг не способен придумать хоть что то новое."
А враг не только общий, но и у каждого свой - квази-националисты - наши делали всякую хрень по мелочам, так же, как и ваши, но ваши ещё подлее - они не подерживали Порошенко в его делах в качестве Президента и Верховного главнокомандующего, а смотрели за тем, как он заправил полу пиджака за ремень, когда подтянул брюки.
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03.08.2020 09:22 Відповісти
Она не выиграет . Ее поставили чтобы обеспечить явку и легитимность выборов . Выиграл выборы уже лукашенко . только идиоты на митинга верят что если придти 19.30 и проголосовать выиграет Тихановская . Протоколы избиркома где лукшенко получил 78% уже готовы .
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02.08.2020 07:59 Відповісти
Ну на месте Сани Таракана я бы сделал 50,1%.
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02.08.2020 09:32 Відповісти
К сожалению
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01.08.2020 22:14 Відповісти
Вообще, постараюсь найти позитив в проигрыше Лукашенко. Запад признает выборы, снимут санкции, дадут кредиты, возможно. Появиться большая свобода маневра. Может чего-то и выгорит
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01.08.2020 22:36 Відповісти
как лукашенко может проиграть если он считает голоса ? выборов в Беларуси нет с 1994 года . их просто фальсифицируют .
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02.08.2020 08:00 Відповісти
Їхали б у Білорусь і там "майданували"...
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02.08.2020 07:28 Відповісти
Если убрать таракана то у белорусов вполне есть неплохой выбор,не так как у нас в ВР одна конченая мразота
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02.08.2020 14:54 Відповісти
В сравнении с таким кандидатом, "таракан" просто красавчик
Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ - Цензор.НЕТ 6077
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03.08.2020 00:12 Відповісти
Вообще-то думать нужно, что для Украины лучше - посравшийся с Расией Бацька или пророссийский "демократ"?
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03.08.2020 09:53 Відповісти
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