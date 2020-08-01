Українці й білоруси вийшли на Майдан підтримати чесні вибори в РБ. ФОТОрепортаж
Акція на підтримку чесних виборів президента Білорусі відбулася в Києві.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Участь в акції взяли білоруси та українці. В руках вони тримали історичні білоруські біло-червоні прапори та плакати з написами "Свободу Білорусі", "Ні політичним репресіям! Ні катуванням у в’язницях!" тощо.
Люди також скандували "Свободу Білорусі!".
"За тиждень у Білорусі вибори і ми українці, які співчувають Білорусі, а також білоруси, які тут у нас є, ми вийшли нагадати Києву, що в Білорусі не дотримуються Конституції, вибори проходять поза всякими правилами, без спостерігачів", — розповів учасник акції, письменник Олександр Ірванець.
Вибори президента в Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала та Віктора Бабарика. Останній взагалі перебуває в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, бо мав інформацію, що затримають і його.
Після цього головні опозиційні кандидати об’єдналися і підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є подією для білоруської політики, бо чи не вперше Лукашенко матиме на виборах реального конкурента.
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https://censor.net/user/392976, может на украинском пиши, а то русский ты, очевидно, не понимаешь.
Объясняю тебе то, что ты написал.
Ты написал про домохозяйку, предполагая, что должен быть только царь.
Я тебе в виде вопроса объяснил, что домохозяйка-Зелемойский не управляет.
Ты на заметил момента, что ты начал учить про чужой опыт, однако я неоднократно говорил, что приход к власти Зелемойского и действие его кукловодов один в один с ситуацией в Беларуси, но ты этого не понял, т.к. написал - "общий враг не способен придумать хоть что то новое."
А враг не только общий, но и у каждого свой - квази-националисты - наши делали всякую хрень по мелочам, так же, как и ваши, но ваши ещё подлее - они не подерживали Порошенко в его делах в качестве Президента и Верховного главнокомандующего, а смотрели за тем, как он заправил полу пиджака за ремень, когда подтянул брюки.