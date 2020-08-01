Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві. ФОТОрепортаж

Машина врізалася в маршрутку і загорілася. Постраждали 3 людини. Пасажирів автомобіля довелося вирізати з купи понівеченого металу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ДТП.Kiev.ua".

Маршрутка заїжджала на парковку, коли з другого ряду раптово вилетів автомобіль і лоб в лоб зіткнувся з автобусом. Від удару у маршрутки вилетіло лобове скло.

Пасажирів у маршрутці в цей момент не було, водій відбувся переляком.

Водія і пасажирів доставили в лікарню. Пасажирів рятувальникам довелося вирізати з купи понівеченого металу, на яку перетворився автомобіль.

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Автомобілі відправили на штрафмайданчик, щоб вони залишилися недоторканними до проведення експертиз. На місці працює поліція.

Фото з фейсбуку Павла Диби















