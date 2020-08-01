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Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві. ФОТОрепортаж

Машина врізалася в маршрутку і загорілася. Постраждали 3 людини. Пасажирів автомобіля довелося вирізати з купи понівеченого металу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ДТП.Kiev.ua".

Маршрутка заїжджала на парковку, коли з другого ряду раптово вилетів автомобіль і лоб в лоб зіткнувся з автобусом. Від удару у маршрутки вилетіло лобове скло.

Пасажирів у маршрутці в цей момент не було, водій відбувся переляком.

Водія і пасажирів доставили в лікарню. Пасажирів рятувальникам довелося вирізати з купи понівеченого металу, на яку перетворився автомобіль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотири людини загинули в Запорізькій області після зіткнення легковика та вантажівки. ФОТО (оновлено)

Автомобілі відправили на штрафмайданчик, щоб вони залишилися недоторканними до проведення експертиз. На місці працює поліція.

Фото з фейсбуку Павла Диби

Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві 01
Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві 02
Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві 03
Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві 04
Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві 05
Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві 06
Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві 07
Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві 08

ДТП (4482) Київ (19665)


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Топ коментарі
+17
Вот сзади заходит ко мне "Мессершмидт". Уйду - я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, Я вижу, решил на таран! (с)
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01.08.2020 17:10 Відповісти
+15
Судя по груде металла это просто чудо что все живы остались.
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01.08.2020 17:11 Відповісти
+15
Надеюсь у болвана-владельца этого "кабриолета" нет денег на покупку нового автомобиля.
Тк в следующий раз у его ангела-хранителя, может быть выходной...
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01.08.2020 17:14 Відповісти
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Таке враження що сьогодні свято шанувальників кредо "какая разніца!"
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01.08.2020 17:10 Відповісти
Вот сзади заходит ко мне "Мессершмидт". Уйду - я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, Я вижу, решил на таран! (с)
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01.08.2020 17:10 Відповісти
А кто такой Мессершмидт?
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01.08.2020 17:48 Відповісти
еще спроси кто такой Высоцкий
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01.08.2020 18:19 Відповісти
Та не, это очень умный чувак опечатку увидел.
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01.08.2020 18:21 Відповісти
Не надо особо умничать.
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01.08.2020 18:20 Відповісти
и будем всех бомбить...
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01.08.2020 18:16 Відповісти
А літак зробити?
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01.08.2020 21:55 Відповісти
Судя по груде металла это просто чудо что все живы остались.
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01.08.2020 17:11 Відповісти
Там оно на кермо страшно дивитись.
І подушок безпеки, наче не було.
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01.08.2020 17:18 Відповісти
Откуда там подушки...машина 90-х годов...в то время подушки были роскошью...
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01.08.2020 18:19 Відповісти
навіщо вони в літаку?!
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01.08.2020 18:20 Відповісти
Так груда металла как раз и берет на себя энергию удара, а в не груде трупы сидят как живые...
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02.08.2020 07:40 Відповісти
Надеюсь у болвана-владельца этого "кабриолета" нет денег на покупку нового автомобиля.
Тк в следующий раз у его ангела-хранителя, может быть выходной...
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01.08.2020 17:14 Відповісти
неплохой кар стал как раз для лета не душно.
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01.08.2020 17:15 Відповісти
А біту в легковику під заднім сидінням залишили побиті бандити. Там десь поліція мабуть серед уламків ще і зброю знайде.
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01.08.2020 17:15 Відповісти
Так спешил, так спешил... Почти успел.
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01.08.2020 17:15 Відповісти
«Союз Авто».
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01.08.2020 17:15 Відповісти
Неплохой кабриолет получился!
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01.08.2020 17:17 Відповісти
Это Фиат был? Не понимаю...
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01.08.2020 17:18 Відповісти
похож на фиат крома середины 90-х
больше фиатов "лифтбеков" не знаю
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве - Цензор.НЕТ 5835
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01.08.2020 17:20 Відповісти
фиат крома.
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01.08.2020 17:34 Відповісти
???
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01.08.2020 17:58 Відповісти
Ці авто повинні вже до третіх дирок згнити, гірше опеля та жиги.
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01.08.2020 21:58 Відповісти
Я Крому как бы и узнал, но есть сомнения
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01.08.2020 22:37 Відповісти
задние фонари в тонировке. убил бы таких ушлепков. стелс бл...
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01.08.2020 17:18 Відповісти
Если точнее, то это улица Кубанской Украины (бывшая Жукова), рядом с Лесным проспектом (конечная 415-й маршрутки).
Да, там любят полихачить
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01.08.2020 17:18 Відповісти
А автобус почти цел! Добротные автобусы выпускает Петр Алексеевич!
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01.08.2020 17:19 Відповісти
Ага, наверно поэтому в Грузии их назвали хламом и отказались продолжать покупать.))
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01.08.2020 17:23 Відповісти
В Грузии дешевле битки из Америки затянуть ,отрепетировать и на маршруты выпустить.
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01.08.2020 17:25 Відповісти
Мокша, ану бігом в Гугєльь транслатєдь !
«Богдан А092 - 7-метровий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 автобус середнього класу українського виробництва, що випускався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) корпорацією «Богдан» з https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 рік. Оскільки ці автобуси випускаються великими кількостями, їх дуже багато на дорогах України. Також вони експортувалися у Росію та Грузію. Автобус має конструкцію кузова, побудовану на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%96 шасі та головних агрегатах японських автобусів https://uk.wikipedia.org/wiki/Isuzu Isuzu (наприклад Isuzu CITI-602).
Всього виготовлено більше 8 000 автобусів сімейства Богдан А092.»
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01.08.2020 17:50 Відповісти
Летели мы на дело, а тут маршрурка не успела...
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01.08.2020 17:22 Відповісти
автомобиль с маршруткой ==> маршрутка - не автомобиль.
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01.08.2020 17:36 Відповісти
синие майки на сидения натянуты - это типа гонщик на ведре...
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01.08.2020 17:37 Відповісти
Насмотрится мажарня сраная формул и форсажей, насверлят дыр в глушаке для басофф и ай-да, стирать стружку с асфальта! А тут, где везде есть движуха, у хоньщика неувязочка адынака.
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01.08.2020 17:45 Відповісти
шо жагули шо мерин - один фиг как раскривушка
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01.08.2020 18:56 Відповісти
там бита..очень странно что маршрутка только стекло отпало и бампер там должно было пол маршрутки смятся так как она не крепкая и это не фура..очень странно
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01.08.2020 18:58 Відповісти
///
«Очень жесткая лобовая авария произошла на Лесном. Предварительно, три человека пострадали (одному оторвало ногу, у другого - выпал глаз, у еще одного - просто травмы). Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый», - говорится в сообщении Telegram-канала «Киев оперативный».
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01.08.2020 20:03 Відповісти
Опаздывали на тренировку.По бейсболу.
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01.08.2020 20:04 Відповісти
Увы но дебилов хватало во все времена и они к большому сожалению как и лохи не когда не вымрут.
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01.08.2020 21:49 Відповісти
Ну, что? Опять дороги виноваты?
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01.08.2020 21:59 Відповісти
Обратите внимание на первое фото. Там на асфальте спортивная куртка, а в салоне бита. Дебилы-отморозки ехали.
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01.08.2020 22:02 Відповісти
К слову на счёт авто хлама, Готовимся к росту цен на автомобили❕

На сайте МВД Украины разместили законопроект «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации".

В данных изменениях говорится, что постановка на учёт авто из США с легкими повреждениями (бампера, капоты, и тд) будет невозможна❗️

Что повлечёт за собой подорожание на все автомобили на рынке, так как доступность упадёт.

В итоге, эта проблема коснётся всех, без исключений. Если вовремя не среагировать будем покупать авто по ценах выше нынешних на 20-30%📈

В сети есть петиция о недопустимости принятия данного законопроекта📝
Не будьте в стороне - защитите свой бюджет💵

Ссылка на петицию 🔗
https://clc.to/krimukr
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02.08.2020 07:08 Відповісти
 
 