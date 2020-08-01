Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві. ФОТОрепортаж
Машина врізалася в маршрутку і загорілася. Постраждали 3 людини. Пасажирів автомобіля довелося вирізати з купи понівеченого металу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ДТП.Kiev.ua".
Маршрутка заїжджала на парковку, коли з другого ряду раптово вилетів автомобіль і лоб в лоб зіткнувся з автобусом. Від удару у маршрутки вилетіло лобове скло.
Пасажирів у маршрутці в цей момент не було, водій відбувся переляком.
Водія і пасажирів доставили в лікарню. Пасажирів рятувальникам довелося вирізати з купи понівеченого металу, на яку перетворився автомобіль.
Автомобілі відправили на штрафмайданчик, щоб вони залишилися недоторканними до проведення експертиз. На місці працює поліція.
Фото з фейсбуку Павла Диби
Топ коментарі
+17 belge
показати весь коментар01.08.2020 17:10 Відповісти Посилання
+15 Игорь Ермоленко.
показати весь коментар01.08.2020 17:11 Відповісти Посилання
+15 mrSmith
показати весь коментар01.08.2020 17:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І подушок безпеки, наче не було.
Тк в следующий раз у его ангела-хранителя, может быть выходной...
больше фиатов "лифтбеков" не знаю
Да, там любят полихачить
«Богдан А092 - 7-метровий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 автобус середнього класу українського виробництва, що випускався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) корпорацією «Богдан» з https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 рік. Оскільки ці автобуси випускаються великими кількостями, їх дуже багато на дорогах України. Також вони експортувалися у Росію та Грузію. Автобус має конструкцію кузова, побудовану на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%96 шасі та головних агрегатах японських автобусів https://uk.wikipedia.org/wiki/Isuzu Isuzu (наприклад Isuzu CITI-602).
Всього виготовлено більше 8 000 автобусів сімейства Богдан А092.»
«Очень жесткая лобовая авария произошла на Лесном. Предварительно, три человека пострадали (одному оторвало ногу, у другого - выпал глаз, у еще одного - просто травмы). Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый», - говорится в сообщении Telegram-канала «Киев оперативный».
На сайте МВД Украины разместили законопроект «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации".
В данных изменениях говорится, что постановка на учёт авто из США с легкими повреждениями (бампера, капоты, и тд) будет невозможна❗️
Что повлечёт за собой подорожание на все автомобили на рынке, так как доступность упадёт.
В итоге, эта проблема коснётся всех, без исключений. Если вовремя не среагировать будем покупать авто по ценах выше нынешних на 20-30%📈
В сети есть петиция о недопустимости принятия данного законопроекта📝
Не будьте в стороне - защитите свой бюджет💵
Ссылка на петицию 🔗
https://clc.to/krimukr